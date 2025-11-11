Casual

As cidades mais fitness dos Estados Unidos e do Brasil; conheça

Com receita de US$ 2 bilhões no mercado de wellness em 2022, o país consolida a tendência do bem-estar como motor econômico

Honolulu: cidade havaiana está entre as mais fitness dos Estados Unidos (Thinckstock/Divulgação)

Gabriela Ferreira
Redatora

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 13h03.

O efeito pós-pandemia da Covid-19, em 2020, mudou a forma como o mundo enxerga a saúde, impulsionando a onda do wellness e a busca pela longevidade — tendências que seguem em alta, sem perspectiva de desaceleração. A incorporação de hábitos mais saudáveis passou a movimentar economias em diferentes países, e os Estados Unidos se destacam pela adesão crescente dos norte-americanos.

Antes conhecidos pelos maus hábitos alimentares e altos índices de obesidade, os EUA agora ganham uma nova imagem: a de um país cada vez mais voltado à qualidade de vida — e responsável pela receita de U$ 2 bilhões no mercado de wellness em 2022, segundo a Global Wellness Institute

Um estudo da Betway Casino, com dados do Brandwatch e do TripAdvisor, revelou as cidades mais “fitness” do país, com base na quantidade de academias, centros esportivos e estúdios de ioga e pilates disponíveis por habitante. O levantamento atribuiu uma pontuação a cada local. Confira o ranking:

Santa Mônica, Califórnia

A cidade costeira lidera o ranking, com 56 estúdios de ioga e pilates por milhão de habitantes, 107 spas e centros de bem-estar e 88 academias a cada 100 mil pessoas. O contato direto com a natureza, que favorece esportes como surfe e corrida, ajuda a impulsionar o estilo de vida ativo dos moradores.

Miami, Flórida

Querida por celebridades e turistas, Miami também está entre os destaques do país. São 77 academias e 75 spas por 100 mil habitantes. O forte movimento fitness rendeu à cidade prêmios internacionais em serviços de pré e pós-treino.

Boulder, Colorado

Fora do litoral, Boulder se destaca por estar cercada por montanhas, o que estimula atividades ao ar livre. São 74 estúdios de ioga e 75 academias por milhão de habitantes. O sucesso do wellness local tem incentivado a abertura de espaços voltados à recuperação pós-treino, como saunas infravermelhas.

Scottsdale, Arizona

Com cenário montanhoso semelhante, Scottsdale soma 83 spas a cada 100 mil habitantes. O crescimento de centros de reabilitação e recuperação física tem movimentado a economia local e reforçado a cidade como polo de saúde e bem-estar.

Honolulu, Havaí

Fechando o top 5, a capital havaiana combina paisagens paradisíacas e um forte turismo de bem-estar. Mesmo com menor extensão territorial, a cidade abriga 86 estúdios de ioga que atraem tanto moradores quanto visitantes em busca de equilíbrio e relaxamento.

E no Brasil?

Um levantamento do Vigitel, do Ministério da Saúde, divulgado em janeiro, mostrou que Florianópolis (SC) lidera entre as cidades mais ativas do país, com 65,3% da população praticando atividades físicas.

Na sequência aparecem Vitória (ES), com 64,5%; o Distrito Federal, com 63,1%; Palmas (TO), com 61,8%; e Boa Vista (RR), que encerra o top 5 com 61,3% dos moradores engajados em rotinas de bem-estar.

Mais do que uma moda passageira, o crescimento das cidades fitness mostra uma transformação cultural: a busca por uma vida mais longa, ativa e equilibrada. De Santa Mônica a Florianópolis, o mapa do bem-estar global segue se expandindo.

