A arte de escrever com uma caneta Montblanc. Mas agora em uma tela digital

É como escrever com uma caneta Montblanc do jeito tradicional. Só que melhor. O Montblanc Digital Paper é o novo gadget da marca do grupo Richemont. É formado por uma espécie de tablet e uma caneta própria para escrever sobre a tela digital. Trata-se da evolução natural do portfólio. E da escrita.

Os instrumentos de escrita da Montblanc foram se estendendo, da clássica caneta-tinteiro às esferográficas, e agora a versão digital. A marca incorporou as sensações da escrita tradicional, como som da ponta deslizando no papel, o toque, o design da clássica Meisterstück.

A caneta digital tem os três anéis de metal e o emblema Montblanc. O equipamento vem com três pontas intercambiáveis. Cada uma simula uma textura de papel diferente. Um botão na lateral permite virar a página automaticamente.

Os comandos da tela são bem intuitivos. É possível selecionar a espessura da escrita e o tipo de tela, com linhas, por exemplo. Dá para criar cadernos diferentes, como se fossem pastas do Word, cortar e colar palavras de um documento para outro, montar calendários, planejadores e modelos de diários. E até desenhar.

O dispositivo é um convite para a criatividade, diz Felix Obschonka, diretor global de novas tecnologias da Montblanc. Em um evento em São Paulo, ele demonstrou como as notas manuscritas e páginas marcadas podem ser pesquisadas e encontradas por meio de uma função de busca com reconhecimento de escrita.

Os arquivos podem ser compartilhados e recebidos facilmente por e-mail, USB-C ou usando os aplicativos complementares conectados à Montblanc Cloud. A estética do Montblanc Digital Paper é de um produto de luxo, disponível nas cores Preto Mistério, Ouro Elixir e Cinza Frio.

As capas de couro de bezerro com o emblema Montblanc gravado em baixo-relevo tem um espaço para a caneta, presa por meio de imã. O preço do Montblanc Digital Paper nas butiques brasileiras é de R$ 8 mil. Falamos com Obschonka durante a apresentação em São Paulo.

O novo dispositivo da Montblanc: três pontas intercambiáveis (Montblanc/Divulgação)

Você levou três anos para desenvolver este dispositivo. Quais foram os principais desafios?

Eu acho que havia alguns desafios. O primeiro foi entender o cliente e com que eles realmente se importam. Teve a parte de tecnologia, entender o que era possível. Não queríamos sacrificar a experiência da escrita. Isso levou muito tempo. Eu digo que construir coisas simples é mais complicado do que construir coisas complexas, porque é preciso ter experiência nesse muito simples.

Nessas entrevistas, algo surpreendeu mais você?

Não perguntamos exatamente o que eles queriam, nós ouvimos mais sobre o que os motiva. Muitos falaram sobre a importância de escrever à mão, e isso acelerou a nossa decisão. Não percebemos diferenças significativas entre clientes mais jovens e mais velhos, por exemplo. Mais importante era que esse dispositivo estivesse acessível para um público amplo. É por isso que o fizemos tão simples.

Uma das grandes vantagens do dispositivo é ser intuitivo.

Sim. E isso, novamente, é algo que exige muito trabalho porque o que é intuitivo para mim pode não ser intuitivo para você ou para outra pessoa. Também o que é intuitivo para alguém no Brasil pode não ser para alguém na Alemanha ou na China. Então, basicamente, tivemos que realmente otimizar o produto para diferentes pessoas.

Ir da escrita manual para a escrita digital é um grande passo ou uma evolução natural?

É uma evolução para nós. Acho que há talvez duas partes. Um passo maior talvez foi desenvolver o tablet, colocar o software e assim por diante. Quando olhamos para a caneta, porque que nossos clientes se importam profundamente com a caneta, entendemos qual deveria ser a funcionalidade e o design da caneta, isso nos pareceu muito natural. Então, basicamente, combinamos esses dois mundos em um, mas para nós não parece um dispositivo revolucionário que está interrompendo toda a indústria de escrita e mercado. Para nós, é mais como uma evolução, como você, um dos nossos clientes, tem preferência por escrever digitalmente, e basicamente pode usar agora esse dispositivo. Então, nossa intenção era realmente abrir o universo da escrita para mais pessoas, para todos que estão interessados em escrever, e a escrita digital é hoje uma parte disso, então essa foi meio que a motivação.

Ao mesmo tempo, é a maneira tradicional de escrever.

Exatamente, e um não vai substituir o outro, eu realmente acredito nisso.

Como esse dispositivo pode se conectar com outras linhas da Montblanc, como artigos de couro e relógios?

É um dispositivo de escrita, então ele se conecta com o nosso mundo da escrita. Você vê muita inspiração também em termos de design e como fazemos as coisas na nossa categoria de escrita. Se você olhar para os artigos de couro, encontrará que muitas das nossas bolsas e artigos de couro de tamanho médio serão capazes de armazenar o dispositivo para transportá-lo. E, no próprio dispositivo, usamos couro como material para a parte lateral onde você segura, ou onde a caneta é armazenada. Então, basicamente, trabalhamos sempre juntos, a equipe de design trabalha com todas as diferentes categorias, e vemos quais elementos podemos pegar de diferentes partes, porque sempre há algo que funciona muito bem.

Quais são os benefícios da escrita manual, na sua opinião?

Primeiro, é uma das ferramentas mais naturais da humanidade. Se você pensar, quando começamos como espécie humana a criar, a mão sempre esteve na linha de frente das inovações. Então, você pode ir até a caligrafia da China, centenas de anos atrás, e assim por diante. Sempre foi importante para a humanidade criar com as mãos e ter uma ferramenta para criar. E acho que isso é tão natural e enraizado em nossa sociedade, e uma evolução ao longo dos milênios. E depois é que a escrita manual oferece um certo tipo de liberdade que você não tem com nenhuma outra ferramenta. E um terceiro ponto é que sabemos que a escrita manual faz uma conexão muito imediata entre o que está no papel e o que está no seu cérebro. Então, basicamente, você memoriza mais facilmente o que escreve. Isso se torna mais enraizado no seu pensamento e assim por diante.

A quem se destina o Montblanc Digital Paper?

Profissionais criativos, publicitários, advogados, arquitetos... profissionais urbanos, o mesmo público com o qual as outras linhas da Montblanc se conectam.