Montblanc celebra 100 anos de artigos de couro em Nova York

A Montblanc reuniu um grupo seleto de convidados no Crane Club, em Nova York, na noite de terça-feira, 8 de setembro, para marcar os 100 anos de sua linha de artigos de couro. O evento aconteceu na véspera da New York Fashion Week e transformou o salão de estética Art Déco em uma extensão do universo criativo da maison, com trilha sonora assinada pela produtora vencedora do Grammy Honey Dijon.

Entre os presentes estavam Alexandra Daddario, Jamie Campbell Bower, Paul Anthony Kelly, Karen Elson, a princesa Marie-Olympia da Grécia, Roman Coppola, Waris Ahluwalia, Will Peltz e Kenya Kinski-Jones. A Montblanc também levou seus embaixadores Rupert Friend, Seo Kangjun, Kerem Bürsin e Alfonso Herrera para a celebração.

Uma pasta como centro da experiência

Seo Kangjun ao lado da instalação da Writing Traveler no Crane Club, enquanto Honey Dijon posa com a mesma peça ao fundo, ambos usando os pequenos artigos de couro da coleção de 100 anos da Montblanc (Divulgação)

A noite teve como ponto de partida uma versão ampliada da pasta Writing Traveler, peça inspirada no conceito de gabinete de curiosidades que une a escrivaninha de um escritor à tradição da marroquinaria da marca. O design reserva compartimentos para instrumentos de escrita, caderno, pequenos artigos de couro e relógio, e funciona como uma espécie de escritório portátil, pensado para acompanhar uma rotina em movimento.

Os convidados também puderam personalizar peças na Montblanc Desk, criada pelo diretor artístico da maison, Marco Tomasetta, responsável pela direção criativa da marca desde 2021. Em outro canto do salão, um espaço reservado ao envio de cartões-postais convidava o público a escrever à mão e enviar uma lembrança da noite, um gesto raro na rotina digital que costuma marcar a semana de moda. Um filme percorrendo a história da Montblanc era projetado atrás de dois atendentes posicionados junto a exemplares abertos da Writing Traveler, enquanto uma bolsa em tamanho gigante servia de cenário para fotos.

Um século de história que começou com uma caneta

A trajetória da Montblanc na marroquinaria remonta a 1926, quando a marca lançou seus primeiros estojos de couro para proteger canetas durante viagens, período em que os instrumentos de escrita deixavam de ficar restritos às mesas fixas para acompanhar uma sociedade cada vez mais móvel. Cem anos depois, essa relação entre deslocamento e escrita segue orientando o design de couro da marca, agora sob a direção criativa de Tomasetta.

A passagem da marca por Nova York integra um calendário mais amplo de comemorações do centenário da linha de couro. Em agosto, a Montblanc já havia levado o mesmo conceito imersivo, apresentado originalmente durante a semana de moda masculina de Milão, a uma loja pop-up na Alsterhaus, em Hamburgo, que ocupa 176 metros quadrados do térreo da loja de departamentos e segue aberta até janeiro de 2027.