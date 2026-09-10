IA na saúde: hospital nos EUA usa inteligência artificial para detectar doenças pela voz

Pesquisadores da Mayo Clinic, nos Estados Unidos, desenvolveram um sistema que usa inteligência artificial para identificar sinais de doenças neurodegenerativas a partir de gravações de voz feitas pelos próprios pacientes.

A tecnologia analisa padrões de fala que passam despercebidos até para neurologistas experientes.

O projeto, liderado pelo neurologista Hugo Botha, parte de uma premissa simples: mudanças sutis na voz podem ser um dos primeiros sinais de que algo não vai bem no cérebro.

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Como funciona a tecnologia

O sistema criado pela Mayo Clinic usa um aplicativo que permite ao paciente gravar a própria voz periodicamente, pelo celular ou computador, sem precisar ir até o hospital.

As gravações são armazenadas em um banco de dados seguro e analisadas por algoritmos treinados para reconhecer variações mínimas no som da fala.

Da gravação ao diagnóstico

A frequência das gravações costuma ser quinzenal ou mensal, o que permite acompanhar a evolução da doença ao longo do tempo, em vez de depender apenas de exames pontuais.

Para treinar o algoritmo a diferenciar uma voz saudável de uma voz com sinais de doença, os pesquisadores recrutaram voluntários saudáveis entre 30 e 90 anos.

O caso brasileiro: hospitais da USP também pesquisam o tema

No Brasil, um projeto da Universidade de São Paulo (USP) segue caminho semelhante.

Coordenado pelo professor Marcelo Finger, do Instituto de Matemática e Estatística, o projeto SPIRA reuniu gravações de cerca de 200 pacientes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital Universitário da USP.

A pesquisa começou durante a pandemia, com foco em identificar insuficiência respiratória causada pela Covid-19 por meio da voz. Hoje, o grupo estuda a aplicação do método a outras condições, como:

alterações nas pregas vocais

problemas cardíacos

pressão alta

crises de ansiedade

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Por que a voz pode revelar tanto sobre a saúde

Falar envolve uma sequência complexa de comandos entre cérebro, pulmões, língua e boca.

Quando algo interfere nesse processo, seja uma doença neurológica, uma alteração respiratória ou um problema cardíaco, o efeito pode aparecer na forma como a pessoa fala, mesmo antes de sintomas mais evidentes surgirem.

É esse princípio que orienta as pesquisas com biomarcadores vocais: termo usado para descrever características da voz associadas a condições de saúde específicas.

Limitações e próximos passos

Especialistas ouvidos por veículos científicos reforçam que a tecnologia ainda está em fase de validação e não substitui a avaliação médica tradicional. O uso da IA nesse campo é tratado como ferramenta de apoio, não como diagnóstico definitivo.

Para se consolidar como recurso clínico, a análise de voz por IA depende de mais estudos, validação científica ampla e supervisão de profissionais de saúde em cada etapa do processo.

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