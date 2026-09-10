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IA na saúde: hospital nos EUA usa inteligência artificial para detectar doenças pela voz

Projetos da Mayo Clinic mostram como a IA pode captar sinais de doenças na voz antes mesmo dos médicos perceberem

IA na saúde: hospital nos EUA usa inteligência artificial para detectar doenças pela voz (Magnific/Reprodução)

IA na saúde: hospital nos EUA usa inteligência artificial para detectar doenças pela voz (Magnific/Reprodução)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 13h56.

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Pesquisadores da Mayo Clinic, nos Estados Unidos, desenvolveram um sistema que usa inteligência artificial para identificar sinais de doenças neurodegenerativas a partir de gravações de voz feitas pelos próprios pacientes.

A tecnologia analisa padrões de fala que passam despercebidos até para neurologistas experientes.

O projeto, liderado pelo neurologista Hugo Botha, parte de uma premissa simples: mudanças sutis na voz podem ser um dos primeiros sinais de que algo não vai bem no cérebro.

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Como funciona a tecnologia

O sistema criado pela Mayo Clinic usa um aplicativo que permite ao paciente gravar a própria voz periodicamente, pelo celular ou computador, sem precisar ir até o hospital.

As gravações são armazenadas em um banco de dados seguro e analisadas por algoritmos treinados para reconhecer variações mínimas no som da fala.

Da gravação ao diagnóstico

A frequência das gravações costuma ser quinzenal ou mensal, o que permite acompanhar a evolução da doença ao longo do tempo, em vez de depender apenas de exames pontuais.

Para treinar o algoritmo a diferenciar uma voz saudável de uma voz com sinais de doença, os pesquisadores recrutaram voluntários saudáveis entre 30 e 90 anos.

O caso brasileiro: hospitais da USP também pesquisam o tema

No Brasil, um projeto da Universidade de São Paulo (USP) segue caminho semelhante.

Coordenado pelo professor Marcelo Finger, do Instituto de Matemática e Estatística, o projeto SPIRA reuniu gravações de cerca de 200 pacientes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital Universitário da USP.

A pesquisa começou durante a pandemia, com foco em identificar insuficiência respiratória causada pela Covid-19 por meio da voz. Hoje, o grupo estuda a aplicação do método a outras condições, como:

  • alterações nas pregas vocais
  • problemas cardíacos
  • pressão alta
  • crises de ansiedade

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Por que a voz pode revelar tanto sobre a saúde

Falar envolve uma sequência complexa de comandos entre cérebro, pulmões, língua e boca.

Quando algo interfere nesse processo, seja uma doença neurológica, uma alteração respiratória ou um problema cardíaco, o efeito pode aparecer na forma como a pessoa fala, mesmo antes de sintomas mais evidentes surgirem.

É esse princípio que orienta as pesquisas com biomarcadores vocais: termo usado para descrever características da voz associadas a condições de saúde específicas.

Limitações e próximos passos

Especialistas ouvidos por veículos científicos reforçam que a tecnologia ainda está em fase de validação e não substitui a avaliação médica tradicional. O uso da IA nesse campo é tratado como ferramenta de apoio, não como diagnóstico definitivo.

Para se consolidar como recurso clínico, a análise de voz por IA depende de mais estudos, validação científica ampla e supervisão de profissionais de saúde em cada etapa do processo.

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