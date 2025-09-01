Mil unidades e collab com Pantone: o novo relógio exclusivo da IWC

Desenvolvido para ser o relógio dos pilotos de caça, o modelo Top Gun da IWC já ganhou diferentes versões de cores e até uma edição luminescente. Agora, a empresa suíça apresenta uma nova cor em parceria com a Pantone.

A coleção Colors of Top Gun é inspirada no universo da aviação naval e a paleta já inclui cores como Mojave Desert, Lake Tahoe, Woodland, Oceana e Jet Black.

Agora, a IWC apresenta o novo Top Gun Miramar, um tom de azul-claro que remete às camisetas usadas pelos instrutores da Top Gun sob seus macacões de voo.

Limitado a mil exemplares, o Pilot’s Watch Chronograph 41 Top Gun Miramar (Ref. IW389409) traz uma caixa de cerâmica azul-clara, acompanhada de mostrador e pulseira de borracha repelente à água na mesma tonalidade. Os ponteiros azuis recebem revestimento de Super-LumiNova para máxima legibilidade, mesmo em condições de pouca luz.

Para desenvolver a tonalidade, o óxido de zircônio é misturado a diferentes óxidos metálicos em proporções exatas, exigindo inúmeros testes, já que a cor se transforma durante o processo de sinterização. Um desafio adicional é estender a cor para outros componentes, como o mostrador e a pulseira de borracha, pois cada parte demanda processos específicos devido às suas propriedades únicas.

O Pilot’s Watch Chronograph 41 (Ref. IW388117) marca, pela primeira vez, a aplicação de uma cor Pantone em um relógio da marca feito em aço inoxidável.

O cronógrafo apresenta uma caixa de 41 milímetros em aço, combinada com mostrador e pulseira de borracha azul TOP GUN Miramar, além de ponteiros banhados a ródio preenchidos com Super-LumiNova.

Ambos os cronógrafos são equipados com movimentos da família de calibres 69000 da IWC. O sistema de corda dupla assegura uma reserva de marcha de 46 horas na mola principal.

Um detalhe característico é o layout vertical típico da IWC, que posiciona os minutos cronometrados às 12 horas, facilitando uma leitura intuitiva. A versão em aço inoxidável revela o movimento por meio de um fundo de caixa em vidro de safira transparente, enquanto a variante em cerâmica colorida conta com fundo de caixa de titânio com a gravação do logotipo “Top Gun” e caixa interna de ferro macio para proteção contra campos magnéticos.

Ambos os modelos contam com o sistema EasX-Change desenvolvido pela IWC. Esse recurso permite ao usuário remover a pulseira de forma prática e substituí-la por outra, pressionando apenas um botão integrado.