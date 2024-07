Pilot’s Watches serão protagonistas nos pulsos em filme sobre Fórmula 1

Durante a última década, a IWC Schaffhausen criou um vínculo profundo com o emocionante mundo da Fórmula 1. Em 2013, a fabricante suíça de relógios de luxo tornou-se Parceira Oficial de Engenharia da equipe de Fórmula 1 Mercedes-AMG PETRONAS. No mesmo ano, o piloto da equipe, Lewis Hamilton, juntou-se à família IWC como embaixador da marca.

Agora, a IWC ressalta ainda mais sua paixão pelo automobilismo e engenharia de performance ao anunciar uma parceria com o tão aguardado filme sobre a Fórmula 1, da Apple Original Films com a produtora Dawn Apollo Films, de Lewis Hamilton.

“Somos uma marca com uma ligação de longa data com o automobilismo, por isso não podíamos perder a oportunidade de fazer parte desse projeto. Estamos entusiasmados que o filme será rodado usando carros de corrida em pistas reais e mal podemos esperar para ver que experiência incrível será na tela”, disse Chris Grainger-Herr, CEO da IWC Schaffhausen.

No filme, a IWC Schaffhausen será patrocinadora da APX GP, uma equipe fictícia que está na 11ª posição do grid. A marca IWC aparecerá na asa dianteira e no halo dos carros, nos uniformes, capacetes, luvas e uniformes da equipe e do piloto, bem como na garagem.

Os relógios da coleção Pilot da IWC serão usados por diferentes personagens e figurarão como os relógios oficiais da equipe. Entre eles estão o Big Pilot's Watch 43 em aço inoxidável com mostrador preto, o Pilot's Watch Chronograph 41 TOP GUN em cerâmica preta de óxido de zircônio e o Pilot’s Watch Chronograph 41 em aço inoxidável com mostrador preto.

No filme, a IWC Schaffhausen será patrocinadora da APX GP, uma equipe fictícia que está na 11ª posição do grid (Dan Istitene - Formula1/Getty Images)

Filme rodado durante o Grand Prix

O filme é feito em colaboração com a Fórmula 1 e estará imerso no mundo emocionante e cinematográfico do esporte. É estrelado por Brad Pitt como um ex-piloto que retorna à Fórmula 1, ao lado de Damson Idris como seu companheiro de equipe na APX GP, uma equipe fictícia na 11ª posição do grid.

O filme será rodado durante finais de semana reais do Grand Prix, enquanto a equipe compete contra os titãs do esporte. O elenco inclui a indicada ao Oscar Kerry Condon, o vencedor do Oscar Javier Bardem e o vencedor do Emmy e indicado ao Globo de Ouro Tobias Menzies. O indicado ao Prêmio da Academia Ehren Kruger escreveu o roteiro.

A Warner Bros. Pictures lançará o filme globalmente nos cinemas e em IMAX na América do Norte em 27 de junho de 2025 e internacionalmente a partir de 25 de junho de 2025.