Amarelo manteiga: a cor tendência de 2025 que está dominando moda, decoração e cozinha

Quem não se lembra que há alguns anos itens de moda, peças para a casa, e até comidas tinham a mesma cor em comum: o rosa millennial, um tom rosado pastel escolhido pela Pantone como a cor do ano de 2016. Ainda que a cor de 2025 da Pantone seja o Mocha Mousse, um tom de marrom semelhante ao chocolate, a cor predominante nas redes sociais, nos tapetes vermelhos e em lançamentos de decoração é o amarelo manteiga.

Recentemente, Timothée Chalamet saiu da paleta tradicional dos tapetes vermelhos e optou por um traje de couro amarelo manteiga na premiação do Oscar.

O tom também aparece na cozinha, e não apenas nos ingredientes na despensa, mas como tom da nova coleção de batedeiras da KitchenAid. A cor Butter irá substituir a versão azul clara de 2024. Ao site Eater, a marca disse que 52% dos consumidores “associam o amarelo manteiga com refeições caseiras reconfortantes.”

O tom amarelo não aparece entre as tendências da Pantone desde 2021. A Cor do Ano de 2024 foi o Peach Fuzz, e antes disso, foi o Viva Magenta, seguido pelo lilás Very Peri.

Amarelo Manteiga: tendência de cor para 2025 (Pinterest/Divulgação)

As cores evocam emoções, e os tons de amarelo, em geral, tendem a gerar respostas emocionais positivas. Na decoração de interiores, o tom traz uma mistura de energia alegre, otimista e nostálgica para um ambiente.

Segundo relatório de tendências do Pinterest, para este ano, o tom amarelo manteiga é inspirado em tendências como “Bem bonequinha”, “Estilo al mare” e “Social surreal”. “Leveza, delicadeza e maciez. Este amarelo pastel aconchegante vai aquecer todos os corações este ano.”