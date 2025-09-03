O novo relógio da Seiko que tem a cara de Tóquio

Para além das tradicionais marcas de relojoaria suíças e alemãs, a Seiko é uma manufatura que conquistou o respeito dos aficionados pela precisão dos movimentos e pelo cuidado com o acabamento. Esse prestígio se traduz principalmente na King Seiko, segmento premium da grife japonesa.

Agora, a marca está relançando a King Seiko Vanac, uma linha de design da década de 1970. A nova coleção vem com um visual renovado e esportivo. Os novos relógios são equipados com a mais recente inovação da Seiko em movimentos, agora com maior precisão e reserva de marcha estendida.

Os novos modelos são inspirados na grandiosidade da cidade onde a King Seiko nasceu. O tema das criações é a paisagem urbana de Tóquio, metrópole associada a atributos como modernidade e sofisticação.

A linha foi apresentada em um evento em São Paulo nesta terça-feira, 2, para jornalistas, influenciadores e colecionadores, com a presença de Fumio Tanaka, presidente da Seiko Panamá e responsável por América Latina, e Ricardo Brown, brand manager da marca no Brasil.

As paisagens de Tóquio

A linha Vanac foi lançada originalmente em 1972. Até então reconhecida por seus designs clássicos e discretos, a King Seiko apresentou então uma linha ousada que se destacava pelas cores vibrantes e pelos designs inovadores com múltiplas facetas.

Meo século depois, a novas versões procuram preservar o espírito vanguardista do modelo original, mas ao mesmo tempo tentando trazer novas possibilidades para a evolução da marca.

A caixa de 41 milímetros e o mostrador do novo King Seiko Vanac foram inspirados no horizonte de Tóquio, uma paisagem amplamente retratada na arte, no cinema e na cultura popular. Os relógios apresentam um design forte e angular, que remete a um bloco sólido de metal esculpido.

A ausência de bisel confere ao modelo uma estética refinada. Anova pulseira combina elos polidos em espelho com acabamento escovado. O mostrador apresenta um padrão de listras horizontais e marcadores de hora posicionados em um anel dedicado, embutido em sua superfície. A resistência é de 100 metros de profundidade.

Preço de 29.999 reais

A assinatura do design vem no marcador das 12 horas e no contrapeso do ponteiro de segundos, com a silhueta da letra “V”, referência à inicial da série. O novo movimento pode ser apreciado pela parte de trás da caixa, em safira – é o primeiro King Seiko a contar com um fundo transparente desde o relançamento da coleção, em 2022.

O calibre 8L45 vem com reserva de marcha de 72 horas, graças a uma mola principal aprimorada, e mantém precisão de +10 a -5 segundos por dia. A nova série é apresentada em três versões de mostrador: roxo, azul-marinho e prateado, cada um simbolizando o horizonte de Tóquio em diferentes momentos do dia. O preço de qualquer uma das três versões é 29.999 reais.

Além dos três relógios de linha, a coleção incluirá uma edição limitada e um modelo exclusivo das butiques Seiko, com as mesmas especificações, de 700 unidades. A edição limitada vem em tom dourado, que remete ao nascer do sol de Tóquio. Já o mostrador do modelo exclusivo das butiques Seiko exibe um tom azul gelo. Como o céu azul claro em um dia ensolarado na capital japonesa.