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American Horror Story: qual o horário de estreia dos próximos episódios da 13ª temporada?

Com lançamentos semanais no Disney+ e novos episódios programados para esta quinta-feira, a 13ª temporada reúne personagens clássicos e novos nomes na antologia de Ryan Murphy e Brad Falchuk

'American Horror Story': confira o horário de lançamento dos novos episódios (Reprodução/Disney)

'American Horror Story': confira o horário de lançamento dos novos episódios (Reprodução/Disney)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 14h46.

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Um dos seriados de suspense e terror mais famosos dos últimos anos já tá tem horário certo para estrear seus últimos episódios.

Os episódios 4, 5 e 6 de "American Horror Story: 13" serão lançados nesta quinta-feira, 1, no Disney+. A nova temporada traz o retorno de alguns dos principais nomes da série.

Com lançamentos semanais, a 13ª temporada de "American Horror Story" irá se estender até o final de outubro. Por isso, a EXAME te ajuda a não perder nenhum episódio.

Que horas estreiam os novos episódios de 'American Horror Story'?

Os episódios 4, 5 e 6 de "American Horror Story: 13" estarão disponíveis na plataforma de streaming da Disney a partir das 22 horas, no horário de Brasília.

Confira o calendário de lançamentos:

Após o lançamento desta quinta-feira, 1, a série de terror retorna apenas na semana que vem. Ao todo, a 13ª temporada terá 13 episódios, com o último previsto para 29 de outubro.

Confira o calendário divulgado pelo Disney+ para o Brasil:

  • 1º de outubro: episódios 4, 5 e 6
  • 8 de outubro: episódios 7 e 8
  • 15 de outubro: episódios 9 e 10
  • 22 de outubro: episódios 11 e 12
  • 29 de outubro: episódio 13

Sobre o que é a 13ª temporada?

A nova temporada reúne personagens de diferentes fases da antologia de terror criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk.

Ao longo dos episódios, o público acompanha Ben DeSoto, interpretado por Joey Pollari, contratado para cuidar de um paciente idoso e rico com um passado misterioso. Ele é treinado por Constance Langdon, personagem de Jessica Lange.

Elenco da 13ª temporada

Um dos principais destaques da nova temporada de "American Horror Story" é o retorno de personagens clássicos.

O elenco terá nomes como Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Joey Pollari, Jamie Brewer, John Carroll Lynch, John Waters, Mena Suvari, Madelaine Petsch e Alex Consani.

Entre os novos integrantes estão Paul Anthony Kelly, Avantika, Frances Conroy e Nicolas Alexander Chavez.

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