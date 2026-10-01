Anthropic planeja IPO para novembro e mira avaliação de até US$ 2 trilhões

RESUMO ＋ A Anthropic, desenvolvedora do Claude, pretende realizar seu IPO em novembro, segundo pessoas familiarizadas com as negociações ouvidas pela Bloomberg. A oferta pode chegar aos investidores na semana de 9 de novembro, com estreia na bolsa antes do Dia de Ação de Graças. Potenciais investidores avaliam a companhia entre US$ 1,8 trilhão e US$ 2 trilhões, segundo a Reuters.

A Anthropic, desenvolvedora do Claude, pretende abrir seu capital em novembro, após adiar os planos para uma oferta pública inicial de ações (IPO). O plano da companhia foi informado por pessoas familiarizadas com a negociações à Bloomberg.

A empresa pode iniciar a apresentação formal da oferta a investidores na semana de 9 de novembro. O cronograma permitiria que as ações começassem a ser negociadas antes do Dia de Ação de Graças, celebrado nos Estados Unidos, em 26 de novembro, período em que a atividade do mercado costuma diminuir.

A expectativa é que a Anthropic conclua sua estreia na bolsa até o fim do ano. A companhia havia se preparado para apresentar publicamente o pedido de IPO após o verão no Hemisfério Norte. As discussões sobre a operação continuam e as datas ainda podem mudar, segundo a Bloomberg.

O possível IPO ocorre em um período de disputa entre empresas que desenvolvem modelos de inteligência artificial. A Anthropic concorre com companhias como a OpenAI, criadora do ChatGPT, que registrou avanço nas vendas nos últimos meses.

As empresas do setor também enfrentam questionamentos relacionados à segurança da inteligência artificial após incidentes envolvendo ataques de hackers, invasores de sistemas computacionais. O debate ocorre enquanto desenvolvedoras ampliam a capacidade de seus modelos e buscam recursos para financiar infraestrutura e desenvolvimento tecnológico.

Dario Amodei, CEO e cofundador da Anthropic, publicou um ensaio em seu site pessoal no qual defendeu uma redução no ritmo de avanço dos novos modelos de IA. Por outro lado, a OpenAI também adiou seus planos de IPO. Sam Altman, CEO da empresa, afirmou que considera imprudente realizar uma abertura de capital neste momento.

A avaliação pode chegar a US$ 2 trilhões

Potenciais investidores avaliam a Anthropic entre US$ 1,8 trilhão e US$ 2 trilhões, segundo a agência Reuters. A companhia também espera igualar ou superar o tamanho do IPO da SpaceX.

Os números financeiros mostram crescimento da receita acompanhado por aumento das perdas. A Anthropic registrou prejuízo líquido de quase US$ 42 bilhões em 2025, cerca de cinco vezes os US$ 8,3 bilhões registrados no ano anterior, segundo documentos vistos pela Bloomberg News.

A receita total alcançou aproximadamente US$ 4,6 bilhões no mesmo período, ante US$ 386 milhões em 2024. O prejuízo operacional superou US$ 8 bilhões.

A maior parcela do prejuízo líquido teve origem na variação do valor justo dos passivos da companhia. Esse efeito contábil respondeu por mais de US$ 34 bilhões das perdas anuais, de acordo com o balanço.

IPO ocorre após adiamentos no mercado

Caso mantenha o cronograma, a Anthropic chegará ao mercado após uma sequência de adiamentos de novas listagens. A Oura foi a terceira empresa, em poucas semanas, a cancelar sua estreia poucas horas antes de uma oferta de ações, depois que potenciais investidores rejeitaram uma meta de avaliação totalmente diluída de aproximadamente US$ 15 bilhões.

Outras companhias também alteraram seus cronogramas diante do desempenho das empresas que abriram capital neste ano.

Sem considerar as listagens da SpaceX e da SK Hynix, o retorno médio ponderado de mais de 100 ações recém-listadas corresponde a uma perda de 4%, segundo dados compilados pela Bloomberg.

No mesmo período, o S&P 500 acumula retorno de 12%, enquanto o Nasdaq 100, índice com participação de empresas do setor de tecnologia, registra avanço de 20%.