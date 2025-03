Maserati dos edifícios: Cyrela terá primeira sede própria em prédio de 120 metros em São Paulo

Com mais de 60 anos de história, a Cyrela nunca teve uma sede própria. A construtora, embora tenha ocupado prédios icônicos e endereços imponentes em São Paulo, sempre esteve em lajes alugadas. Essa realidade mudará em 2026, com a inauguração do Cyrela Corporate, um edifício que carrega a assinatura do renomado escritório italiano Pininfarina, famoso pelas curvas de carros como Ferrari e Maserati, desenhadas pelo falecido designer Paolo Pininfarina.

O projeto promete ser uma verdadeira joia da arquitetura e, nas palavras de Efraim Horn, co-CEO da Cyrela, trará "raios de alegria, modernismo e elegância" ao cotidiano corporativo. Ele se refere ao design inovador e à localização privilegiada do edifício. "Ficamos 50 anos em prédios quadrados. Não podemos continuar assim por mais 50 anos", afirma. O prédio, com 120 metros de altura e 22 andares, está em fase final de construção, e a previsão de inauguração é para meados de 2026, com um VGV de R$ 2 bilhões.

A localização é um dos grandes diferenciais. Situado no número 2.645 da Rua Oscar Freire, no cruzamento com a Avenida Doutor Arnaldo, o edifício ocupa um dos pontos mais altos da cidade, com uma vista panorâmica praticamente livre. "É possível sentir o vento mais frio de Curitiba e o cheiro de café vindo de Minas Gerais", brinca Horn.

A Cyrela ocupará os seis últimos andares do edifício e já negocia o aluguel das demais lajes, com valores que variam entre R$ 120 e R$ 165 o metro quadrado. O topo do edifício contará com um rooftop no 25º andar, a 110 metros de altura, administrado por uma empresa de eventos e com visitas exclusivas. Horn reforça que este será o único prédio corporativo da construtora, que seguirá focada no desenvolvimento de imóveis residenciais.

Cyrela Corporate by Pininfarina. (Reprodução/Divulgação)

Cyrela Corporate by Pininfarina em números

Área total: 45.000 m²

22 lajes corporativas de 2.000 m² cada

Rooftop no 25º andar, a 110 metros de altura

4 subsolos com 469 vagas de estacionamento

Mercado de luxo

O escritório Pininfarina, responsável pelo projeto do Cyrela Corporate, já assina outros empreendimentos da Cyrela, tanto em São Paulo quanto em Porto Alegre. A parceria também se estende à Armani, com o Vista Cyrela Furnished by Armani/Casa, no Jardim Guedala, zona sul de São Paulo, um lançamento com VGV estimado em quase R$ 3 bilhões.

Efraim Horn observa que o mercado imobiliário de luxo (acima de R$ 30.000 o metro quadrado) segue aquecido, com forte demanda. "Não estamos atrás de recordes para ter os prédios mais altos. Nosso objetivo é oferecer imóveis que nossos clientes realmente desejam", afirma.

Nesse sentido, a Cyrela tem acertado a equação entre as expectativas dos consumidores e as ofertas de mercado, como exemplificado pelo recente lançamento dos edifícios The Palace Royal e The Palace Oasis, na Vila Mariana, em São Paulo, com um VGV superior a R$ 1 bilhão. O The Palace Royal contará com 195 apartamentos, variando entre 139 m² e 177 m², com 3 a 4 dormitórios e 2 vagas de garagem. Já o The Palace Oasis terá 250 unidades, com metragens entre 76 m² e 129 m², oferecendo opções de 2 a 3 dormitórios e 1 ou 2 vagas.