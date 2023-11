Ferrari Purosangue: SUV de ultraluxo da marca chega ao Brasil; veja o preço milionário

Um ano após o lançamento, a Ferrari Purosangue chega ao Brasil. O primeiro SUV da marca italiana segue as premissas dos carros esportivos em que o ultraluxo domina praticamente todos os itens do automóvel. Quem optar por comprar o modelo pode ter de esperar um pouco porque há uma fila mundial e, dependendo do nível de personalização, pode receber o carro somente em 2025.

Segundo a Ferrari, nos primeiros eventos de lançamento no Brasil, a procura pelo Purosangue superou as expectativas, assim como em outros mercados, sendo a maior demanda já vista pela marca. Em solo brasileiro, a venda é feita na loja em São Paulo, por meio da importadora Via Itália.

Na parte técnica, o câmbio tem oito marchas e vem da Fórmula 1. A aceleração é de zero a 100 quilômetros por hora em 3,3 segundos, com velocidade máxima de 300 quilômetros por hora. De zero a 200 quilômetros por hora faz em 10,6 segundos.

Nas dimensões, tem 4,97 metros de comprimento, 2,03 metros de largura, 1,59 metros de altura e 3,02 metros de distância entre-eixos. O tamanho é muito similar a um Porsche Cayenne. Inclusive é neste segmento de mercado que o carro entra para brigar. O porta-malas tem capacidade para 473 litros.

Quanto custa a Ferrari Purosangue

Quem quiser comprar o SUV no Brasil precisa desembolsar nada mais nada menos que a partir de R$ 7,5 milhões. Ao fechar negócio é preciso pagar um sinal, como forma de reservar o lugar na fila de espera.

Esse preço é inicial porque não há limites quando se trata de nível de personalização de uma Ferrari. Nos esportivos da marca é bem comum que os compradores sejam bem específicos nos pedidos, sem perder, é claro, as principais características do carro.