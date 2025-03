Jean-Christophe Babin é nomeado CEO da LVMH Watches

Após a saída de Frédéric Arnault do cargo de liderança da LVMH Watches para a Loro Piana, Jean-Christophe Babin assume como CEO da LVMH Watches.

A partir de 1º de abril, Babin manterá suas responsabilidades atuais como CEO da Bvlgari e reportará a Stéphane Bianchi, diretor-executivo do Grupo LVMH.

Em seu novo cargo, Babin continuará o trabalho iniciado por Frédéric Arnault, com foco nas estratégias de desenvolvimento e elevação das Maisons Hublot, TAG Heuer e Zenith. O novo cargo é uma continuação dos trabalhos realizados durante os 12 anos na TAG Heuer e desde 2013 na Bvlgari.

Já Julien Tornare, CEO da Hublot, Antoine Pin, CEO da TAG Heuer, e Benoit de Clerck, CEO da Zenith, reportarão a ele.

"Sob a liderança de Frédéric Arnault, a divisão de relógios passou por uma transformação significativa, incluindo sinergias operacionais entre as Maisons do Grupo e um trabalho substancial no posicionamento e nos desafios de cada uma delas. Agradeço a Frédéric e estou feliz em ver essa dinâmica continuar com a nomeação de Jean-Christophe", diz Stéphane Bianchi.

Jean-Christophe Babin iniciou sua carreira em 1983 em funções de vendas e marketing na Procter & Gamble na França, depois na Benckiser e Henkel na Itália. Em 2000, ingressou na LVMH como CEO da TAG Heuer, onde permaneceu por 12 anos.

Ele então assumiu a gestão da Bvlgari na primavera de 2013, onde aprimorou com sucesso o legado da Casa Romana de Alta Joalheria.