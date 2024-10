Marca de luxo leva clientes brasileiros a Londres para personalizar carro dos sonhos

Imagine a cena: você deseja comprar um carro e quer que ele reflita exatamente o seu estilo. No mundo do luxo, a personalização não tem limites. E a Range Rover, do grupo JLR, levou essa experiência a outro nível. Clientes brasileiros que optam pela versão topo de linha do veículo são convidados a visitar a loja da marca em Londres, onde participam de uma experiência completa, escolhendo desde a cor externa até os detalhes internos, como o tecido dos bancos e o acabamento do painel.

Segundo Henrique Rebello, gerente de marca e produto da JLR no Brasil, todos os custos dessa experiência são cobertos pela montadora. "O cliente assina um documento, e, caso desista do negócio, precisa ressarcir os custos, mas é muito raro que isso aconteça", explica.

A visita ao Reino Unido não se resume à loja, localizada em Mayfair, um dos bairros mais sofisticados de Londres. O cliente também pode conhecer a fábrica nos arredores da capital inglesa e até realizar um teste em pista, tornando a jornada totalmente personalizada.

A loja da Range Rover em Londres oferece uma experiência distinta das concessionárias tradicionais. Ao entrar no showroom, o cliente se sente em uma verdadeira galeria de arte, onde os veículos estão expostos ao lado de livros e obras artísticas. O preço do Range Rover parte de R$ 1.595.470, podendo aumentar consideravelmente dependendo do nível de personalização. O prazo médio de entrega no Brasil é de cerca de quatro meses.

Range Rover 2025

A versão 2025 do Range Rover foi lançada no Brasil com uma grande novidade: o motor híbrido plug-in a gasolina, que entrega 550 cavalos de potência. Em modo 100% elétrico, o modelo possui autonomia de até 69 quilômetros, segundo dados do Inmetro. O desempenho impressiona, acelerando de 0 a 100 km/h em apenas 5 segundos.

Além do Range Rover, a JLR apresentou o novo Range Rover Sport, também com motor híbrido. As versões Evoque (motor flex) e Velar (híbrido), ambas de 2025, receberam poucas atualizações, após as últimas mudanças de design em 2024. O Evoque, que continua sendo produzido na fábrica de Itatiaia, no Rio de Janeiro, tem preço a partir de R$ 486.050.