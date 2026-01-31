Se existe um momento em que a moda brasileira exerce o valor de mercado de forma mais criativa, esse momento é o Carnaval. E para 2026, a folia promete ser tudo, menos básica.

Neste ano, como mostram os bloquinhos de pré-carnaval e o Relatório de Tendências do Pinterest, a estética improvisada perde espaço para produções planejadas, com referências ao show business global. Feitas à mão, de preferência.

O crochê, que já dominava as praias, agora ganha status de gala carnavalesca em headpieces e acessórios vibrantes. A conexão com a cultura sustentável e local é o pilar de um Carnaval mais consciente, na qual o upcycling e a personalização garantem que nenhuma produção seja igual à outra.

Em clima de exagero de acessórios, tecidos e brilho, também ganham mais espaço os bodies feitos com pedrarias, pérolas, miçangas, moedas de madrepérola e correntes. Sobretudo aqueles feitos por artesãs ou pelos próprios foliões.

No campo da beleza, o minimalismo da clean girl ficou no passado. A maquiagem do Carnaval 2026 é assumidamente colorida, vibrante e futurista. Inspirada em artistas como Zara Larsson e nas turnês monumentais que cruzaram o globo no último ano, a make da temporada abusa de delineados gráficos e sombras intensas. É o olhar festivo elevado à categoria de acessório principal do look.

Veja abaixo as principais tendências do Carnaval 2026

Showbusiness na Avenida

Uma das estéticas mais fortes para este ano é o estilo showgirl. Inspirada em ícones pop como Sabrina Carpenter e Dua Lipa, a tendência traz corsets, rendas e lingeries aparentes para o centro da avenida. O objetivo é fundir a sensualidade das passarelas com a performance do palco, e criar silhuetas estruturadas que funcionam tanto nos blocos de rua quanto nos camarotes mais exclusivos do país.

Outra aposta certeira é a renda colorida. Fugindo do tradicional preto e branco, tons de rosa choque, verde-limão e roxo surgem em macacões e vestidos curtos. A ideia é criar um efeito de "segunda pele" que dialoga com a transparência e a leveza necessárias para o calor brasileiro.

A renda oferece ainda uma sofisticação imediata, que transforma o simples biquíni em uma composição de lifestyle refinada.

A era das miçangas, do crochê e dos bodychains

Esqueça o tule e a lantejoula: 2026 dará espaço para as franjas, moedas espelhadas e madrepérolas. O paetê até continua nas minissaias e microshorts, mas esses novos elementos trazem profundidade e um movimento quase hipnótico aos tops e adereços, unidos por correntes prateadas ou douradas.

Blusas com fitas coloridas ou cintilantes, ao melhor estilo dos anos 1970, também estão entre as principais tendências. Somam-se a elas as fantasias que reaproveitam as fitas do Bonfim em saias, adereços de cabeça, vestidos e até amarrados em meias-arrastão.

Ainda na parte das texturas, estão na moda os bodychains: peças feitas em geral à mão que podem ser feitas com correntes, miçangas e pérolas. Biquínis e acessórios de cabeça feitos de crochê, em especial aqueles feitos à mão e personalizados, serão os destaques de 2026. Na prática, quanto mais maximalista e personalizado, melhor.

Misticismo na rua

A estética mística, reforçada por artistas como Marina Sena, utiliza pedras irregulares e símbolos astrais para compor o visual da "Fada dos Signos", e é uma das fantasias favoritas de 2026.

O movimento marca a transição do glitter convencional para elementos com maior valor agregado, como cristais brutos e acessórios de resina que remetem ao esoterismo. Outros looks inspirados em astrologia, tarô e paganismo seguem em alta nas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

A tendência, que vem sendo chamada por aí de Solar Core, abraça uma paleta de tons terrosos, dourados e iridescentes, onde as coroas de raios solares e as maquiagens com sardas falsas de "poeira estelar" ganham protagonismo.

Conforto estratégico

Mesmo com o foco no glamour, a funcionalidade ainda é a principal preocupação do Carnaval. O microshort surge como a alternativa urbana às tradicionais hot pants, um pouco mais confortáveis para quem encara a maratona dos blocos, aliado da famosa meia-arrastão.

Continuam em alta também os biquínis e maiôs para sair na rua com menos roupa. Tops, correntes e outros tecidos mais leves completam o estilo arejado que o calor brasileiro pede.

É a vez do circo

A estética circense, especialmente aquela mais retrô, chega ao Carnaval 2026 com um fôlego renovado. No lugar de fantasias óbvias, a tendência aposta em códigos visuais marcantes, como listras gráficas, golas volumosas e o uso estratégico de babados e pompons em hot pants e tops estruturados.

A narrativa, que ganhou força nos últimos relatórios do Pinterest, propõe um equilíbrio entre o humor e o drama. Maquiagens gráficas e exageradas em vermelho, azul e preto são destaques. Exagero das silhuetas — como as mangas bufantes em tecidos leves — garante o impacto visual retrô.

A menos de um mês para a folia, o segredo para não cair no perrengue é o planejamento. Não faltam exemplos e tutoriais para se inspirar nas redes sociais.