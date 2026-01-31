Carnaval 2026: as principais tendências de moda e beleza da folia (Loja El Gato (www.elgatostore.com.br))
Repórter de Casual
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 20h30.
Última atualização em 31 de janeiro de 2026 às 20h39.
Se existe um momento em que a moda brasileira exerce o valor de mercado de forma mais criativa, esse momento é o Carnaval. E para 2026, a folia promete ser tudo, menos básica.
Neste ano, como mostram os bloquinhos de pré-carnaval e o Relatório de Tendências do Pinterest, a estética improvisada perde espaço para produções planejadas, com referências ao show business global. Feitas à mão, de preferência.
O crochê, que já dominava as praias, agora ganha status de gala carnavalesca em headpieces e acessórios vibrantes. A conexão com a cultura sustentável e local é o pilar de um Carnaval mais consciente, na qual o upcycling e a personalização garantem que nenhuma produção seja igual à outra.
Em clima de exagero de acessórios, tecidos e brilho, também ganham mais espaço os bodies feitos com pedrarias, pérolas, miçangas, moedas de madrepérola e correntes. Sobretudo aqueles feitos por artesãs ou pelos próprios foliões.
No campo da beleza, o minimalismo da clean girl ficou no passado. A maquiagem do Carnaval 2026 é assumidamente colorida, vibrante e futurista. Inspirada em artistas como Zara Larsson e nas turnês monumentais que cruzaram o globo no último ano, a make da temporada abusa de delineados gráficos e sombras intensas. É o olhar festivo elevado à categoria de acessório principal do look.
Uma das estéticas mais fortes para este ano é o estilo showgirl. Inspirada em ícones pop como Sabrina Carpenter e Dua Lipa, a tendência traz corsets, rendas e lingeries aparentes para o centro da avenida. O objetivo é fundir a sensualidade das passarelas com a performance do palco, e criar silhuetas estruturadas que funcionam tanto nos blocos de rua quanto nos camarotes mais exclusivos do país.
Outra aposta certeira é a renda colorida. Fugindo do tradicional preto e branco, tons de rosa choque, verde-limão e roxo surgem em macacões e vestidos curtos. A ideia é criar um efeito de "segunda pele" que dialoga com a transparência e a leveza necessárias para o calor brasileiro.
A renda oferece ainda uma sofisticação imediata, que transforma o simples biquíni em uma composição de lifestyle refinada.
Esqueça o tule e a lantejoula: 2026 dará espaço para as franjas, moedas espelhadas e madrepérolas. O paetê até continua nas minissaias e microshorts, mas esses novos elementos trazem profundidade e um movimento quase hipnótico aos tops e adereços, unidos por correntes prateadas ou douradas.
Blusas com fitas coloridas ou cintilantes, ao melhor estilo dos anos 1970, também estão entre as principais tendências. Somam-se a elas as fantasias que reaproveitam as fitas do Bonfim em saias, adereços de cabeça, vestidos e até amarrados em meias-arrastão.
Ainda na parte das texturas, estão na moda os bodychains: peças feitas em geral à mão que podem ser feitas com correntes, miçangas e pérolas. Biquínis e acessórios de cabeça feitos de crochê, em especial aqueles feitos à mão e personalizados, serão os destaques de 2026. Na prática, quanto mais maximalista e personalizado, melhor.
A estética mística, reforçada por artistas como Marina Sena, utiliza pedras irregulares e símbolos astrais para compor o visual da "Fada dos Signos", e é uma das fantasias favoritas de 2026.
O movimento marca a transição do glitter convencional para elementos com maior valor agregado, como cristais brutos e acessórios de resina que remetem ao esoterismo. Outros looks inspirados em astrologia, tarô e paganismo seguem em alta nas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.
A tendência, que vem sendo chamada por aí de Solar Core, abraça uma paleta de tons terrosos, dourados e iridescentes, onde as coroas de raios solares e as maquiagens com sardas falsas de "poeira estelar" ganham protagonismo.
Mesmo com o foco no glamour, a funcionalidade ainda é a principal preocupação do Carnaval. O microshort surge como a alternativa urbana às tradicionais hot pants, um pouco mais confortáveis para quem encara a maratona dos blocos, aliado da famosa meia-arrastão.
Continuam em alta também os biquínis e maiôs para sair na rua com menos roupa. Tops, correntes e outros tecidos mais leves completam o estilo arejado que o calor brasileiro pede.
A estética circense, especialmente aquela mais retrô, chega ao Carnaval 2026 com um fôlego renovado. No lugar de fantasias óbvias, a tendência aposta em códigos visuais marcantes, como listras gráficas, golas volumosas e o uso estratégico de babados e pompons em hot pants e tops estruturados.
A narrativa, que ganhou força nos últimos relatórios do Pinterest, propõe um equilíbrio entre o humor e o drama. Maquiagens gráficas e exageradas em vermelho, azul e preto são destaques. Exagero das silhuetas — como as mangas bufantes em tecidos leves — garante o impacto visual retrô.
A menos de um mês para a folia, o segredo para não cair no perrengue é o planejamento. Não faltam exemplos e tutoriais para se inspirar nas redes sociais.