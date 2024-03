Discovery Sport e Range Rover Evoque perdem botões e ganham painel multimídia maior

Desde meados do ano passado, a JLR apresentou a sua nova estratégia global de tratar cada um dos carros do grupo como uma marca independente, criando o que a empresa chama de house of brands. "É uma marca de luxo que faz carros, não mais uma marca de carros. E isso muda tudo", explica Paulo Manzano, CMO da JLR no Brasil.

No fim do ano passado, foi lançado o Range Rover Velar 2024 em versão híbrida. O modelo teve uma atualização do design, e um ponto chamou bastante a atenção: saiu de cena o logo Land Rover da parte traseira do carro. A marca ficou com uma discreta referência, na grade dianteira.

Seguindo a mesma linha, apenas com a logo na grade dianteira, chegou ao mercado brasileiro o Discovery Sport e o Range Rover Evoque, ambos na versão 2024. As duas marcas passaram por um facelift, com pequenas mudanças, mas que trouxeram ainda mais personalidade aos carros.

Evoque

Range Rover Evoque. (JLR/Divulgação)

No exterior, o Range Rover Evoque ganhou uma nova grade, e as entradas de ar agora têm detalhes em bronze e as lanternas também tiveram uma leve atualização no design. O motor permanece o mesmo da versão anterior.

A grande mudança está na parte interna, seguindo a filosofia de design reducionista. Os botões do painel 'desapareceram' e no lugar ficou uma tela multimídia com todos os comandos do carro. A tela é sensível ao toque, feita de vidro curvo de 11,4 polegadas.

Com esse design parece que está flutuando dentro da linha dos olhos do motorista. Tudo isso para dar melhor visibilidade. Com a alteração, há mais espaço para armazenamento interno e carregamento de dispositivos sem fio.

O Novo Evoque 2024 chega ao mercado brasileiro na versão Dynamic HSE com o motor P250 Flex, proporcionando eficiência de combustível e ótimo desempenho para o motorista. O veículo já está disponível para encomenda em todas as concessionárias JLR do país, com preços a partir de R$ 471.950.

Discovery Sport

Discovery Sport. (JLR/Divulgação)

Na nova versão do Discovery Sport, o interior refinado presenta uma nova alavanca de câmbio cercada por um acabamento em alumínio anodizado escuro e um elegante volante multifuncional de três raios. Ele tem botões que podem interagir com o Pivi Pro ou ativar um assistente de voz virtual.

Na parte exterior, o carro ganhou três garrinhas na entrada de ar frontal, e uma nova grade. O acabamento das rodas ficou na cor preta. O novo Discovery Sport já está disponível para compra em toda a rede JLR, com preços a partir de R$ 434.490.

Fábrica no Brasil

A JLR tem uma fábrica no Brasil, em Itatiaia no Rio de Janeiro, e é reconhecida como uma das mais avançadas unidades produtivas da marca globalmente. A planta produz dois dos principais modelos do grupo: o Discovery Sport e o Range Rover Evoque. Inaugurada em 14 de junho de 2016, essa instalação representou um investimento significativo de mais de R$ 750 milhões e já produziu mais de 20 mil veículos desde sua inauguração.

Além de sua capacidade de produção, a fábrica da JLR em Itatiaia abriga uma Clínica de Restauração. Ali, uma equipe altamente especializada se dedica à restauração meticulosa dos veículos antigos da marca, preservando sua autenticidade e história. A instalação inclui uma oficina espaçosa e bem equipada, com seis baias para montagem e desmontagem de veículos, além de uma cabine de pintura de alto desempenho projetada especificamente para restaurações.