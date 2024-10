Xpeng da China avança na mobilidade aérea com fábrica de carros voadores

A startup chinesa de veículos elétricos Xpeng Motors deu início, nesta semana, à construção de sua primeira fábrica de aeronaves rodoviárias na cidade de Guangzhou, província de Guangdong, no sul da China. O empreendimento é pioneiro e será o primeiro do mundo a contar com linhas de montagem para carros voadores, representando um passo significativo na indústria de mobilidade aérea.

Capacidade de Produção e Inovação Tecnológica

Localizada na Zona de Desenvolvimento de Guangzhou, a nova planta terá capacidade para produzir até 10 mil aeronaves rodoviárias por ano, de acordo com o jornal Guangzhou Daily. A expectativa é que a fábrica comece a operar no primeiro trimestre de 2026, iniciando com a produção das partes voadoras dos veículos.

A responsabilidade pela fabricação dos componentes principais do carro voador será da Xpeng Aeroht, subsidiária da Xpeng Motors focada no desenvolvimento de veículos aéreos. “A fábrica contará com um sistema rigoroso de rastreabilidade ao longo de toda a cadeia de produção, garantindo que cada peça possua um ‘ID’ exclusivo”, declarou Zhao Deli, fundador da Xpeng Aeroht, durante a cerimônia de inauguração.

Lançamento e Características do Carro Voador Land Aircraft Carrier

No mês passado, a Xpeng Aeroht apresentou o Land Aircraft Carrier, um veículo inovador que alterna entre deslocamento terrestre e voo, ampliando as possibilidades de mobilidade urbana e interurbana. Esse modelo já realizou seu primeiro voo tripulado de teste no início deste mês e deve fazer sua estreia pública durante o Airshow China, em Zhuhai, no próximo mês.

O preço estimado do carro voador é de 2 milhões de yuans (US$ 280.500), e as pré-vendas devem começar ainda no final deste ano. Os primeiros lotes serão destinados a clientes com demandas específicas, como atividades em campos de voo e operações em áreas rurais.

Integração ao Ecossistema Xpeng e Expansão da Mobilidade Aérea

A Xpeng Aeroht foi incorporada ao ecossistema da Xpeng Motors em 2020, após receber investimentos da própria Xpeng, sediada em Guangzhou, e de seu presidente, He Xiaopeng. Com a expansão da infraestrutura para a mobilidade aérea, a empresa busca atender a um mercado em rápido crescimento, destacando-se na vanguarda tecnológica da China.