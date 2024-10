Audi lança o novo Q8, o SUV de luxo que promete parar o trânsito

Ao caminhar pelas ruas de São Paulo, a maior metrópole do país, você atrai olhares curiosos, atentos, e até aqueles que esticam o pescoço para uma melhor visão. O manobrista do estacionamento te elogia. A sensação é de estar em destaque como uma grande celebridade ou uma über model. Mas, na verdade, esse é o efeito de dirigir o novo Audi Q8, o SUV de luxo da marca, que acaba de chegar ao Brasil.

O modelo é um verdadeiro showstopper, e não é por acaso. Seu design arrojado, com curvas sofisticadas e provocantes, é equilibrado pela robustez do motor V6 de 340 cavalos. Graças a uma atualização no software da Audi, o Q8 ficou ainda mais potente, mantendo a mesma motorização da versão anterior.

“O Audi Q8 representa nosso patamar mais elevado em sofisticação, conforto, tecnologia e segurança. Sem abrir mão do DNA esportivo da marca e da incomparável dinâmica de condução. Estamos orgulhosos de trazer ao mercado brasileiro essa versão renovada com tecnologias inéditas”, afirma Daniel Rojas, CEO da Audi do Brasil.

Potência

Equipado com transmissão Tiptronic de oito velocidades e tração quattro, o Audi Q8 acelera de 0 a 100 km/h em 5,6 segundos, alcançando uma velocidade máxima de 210 km/h. Com uma bateria de 48V, o modelo é considerado um híbrido leve (MHEV), o que lhe garante maior eficiência energética e a isenção do rodízio em São Paulo.

Robusto e espaçoso, o Q8 mede 4.992 mm de comprimento, 2.190 mm de largura, 1.697 mm de altura, e 2.998 mm de entre-eixos. O porta-malas, com capacidade de 605 a 1.755 litros com os bancos rebatidos, e o tanque de combustível de 85 litros asseguram conforto e conveniência.

Cores e design

O visual imponente do Q8 é acentuado pelas novas entradas de ar proeminentes e a grade singleframe octagonal, agora com acabamento preto brilhante e novas linhas internas. O para-choque dianteiro foi levemente redesenhado para reforçar sua presença marcante.

Pela primeira vez, o Q8 é equipado com faróis Full LED HD Matrix, que ajustam a iluminação para evitar ofuscar motoristas na direção oposta.

Duas novas cores têm se destacado: Vermelho Chili e Bege Ouro Sakhir. Além delas, estão disponíveis Branco Carrara, Azul Ascari (nova), Azul Waitomo, Branco Geleira, Prata Satélite, Preto Mito e Cinza Daytona (perolizada).

O novo Audi Q8 está disponível em todas as concessionárias da marca no Brasil, com preço inicial de R$ 774.990.