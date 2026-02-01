Casual

Carnaval de 2026 deve lotar estradas; veja cuidados com o carro

Checagem de pneus, freios e sistema elétrico pode evitar problemas nas viagens

Com milhões nas estradas no Carnaval, revisão do carro ajuda a evitar intercorrências (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 17h24.

O Carnaval de 2026, marcado para o período de 14 a 17 de fevereiro, deve intensificar o movimento nas estradas brasileiras, com milhões de pessoas viajando pelo país.

Em São Paulo, a prefeitura estima a circulação de 16,5 milhões de foliões durante os dias de festa. No Rio de Janeiro, a Riotur projeta a passagem de cerca de 8 milhões de pessoas pela cidade no mesmo período.

Com o aumento do fluxo de viajantes e veículos, também crescem os registros de panes nas estradas. Falhas elétricas, superaquecimento do motor e problemas simples de manutenção estão entre os contratempos mais comuns em trajetos longos.

Quando é feriado e ponto facultativo em fevereiro?

Segundo o mecânico Elias dos Santos, que atua há 19 anos na área, grande parte dessas situações pode ser evitada com uma revisão básica antes de viajar.

"O carro costuma dar sinais antes de apresentar uma falha grave. Na correria do dia a dia, muita gente ignora esses alertas e acaba enfrentando problemas longe de casa, muitas vezes com a família dentro do veículo", afirma.

Entre os principais cuidados recomendados estão a checagem do sistema de arrefecimento, incluindo radiador, mangueiras e nível do líquido, já que o superaquecimento é uma das causas mais frequentes de panes, sobretudo em dias quentes.

PM de São Paulo apresenta estratégia para combater assédio no Carnaval

Também é fundamental verificar pneus e estepe, observando calibragem e desgaste, além de avaliar freios e suspensão, itens que impactam diretamente a segurança, especialmente em viagens longas ou com o carro carregado.

A revisão elétrica básica, com atenção à bateria, ao alternador e ao sistema de iluminação, ajuda a evitar paradas inesperadas no percurso. Barulhos incomuns, vibrações excessivas ou respostas fora do padrão do motor também devem ser encarados como sinais de alerta e checados antes de pegar a estrada.

