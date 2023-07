Marca de bolsas queridinha da Beyoncé lança coleção com a Melissa

No início das revendas online de roupas e acessórios de luxo, uma das grandes preocupações era a legitimidade das peças. Com diferentes perfis de compradores, pessoas que buscam peças de antigas coleções, que prezam pela sustentabilidade, ou que preferem investir menos em um item de grande valor. Para além das francesas centenárias Hermès, Chanel e Louis Vuitton, a americana Telfar também ganhou popularidade recente em revendas, de acordo com o relatório anual da Clair (índice de avaliação de luxo para revenda). E agora, a marca fundada em Nova York lança uma coleção com a Melissa.

De acordo com o documento, seguindo a tendência do ano anterior, a Hermès, Louis Vuitton e Chanel foram as três marcas de luxo que cresceram em investimentos em 2022, graças à sua capacidade de reter seu valor no mercado de segunda mão. A Hermès ficou em primeiro lugar, com aumento de 103% de seu valor de varejo; a Louis Vuitton ficou atrás com 92%, já os valores da Chanel passaram de 75% para 87%.

“As bolsas da Telfar atingiram uma média surpreendente de 195% de seu valor de varejo, provando ser um excelente investimento”, segundo o relatório.

Um dos fatores de crescimento da Telfar teve o apoio de Beyoncé, que cantou em seu novo álbum Renaissance: “This Telfar bag imported. Birkins? Them shit’s in storage”. Com isso, a pesquisa pelas peças da marca americana cresceu em 85%.

Agora, a marca se aproxima do Brasil com a colaboração com a Melissa. A coleção Telly Jelly inclui bolsas da Telfar e um modelo de slide com cabedal feito com o logo de Telfar vazado. Os produtos são todos feitos de Melflex, material exclusivo e característico da Melissa.

As bolsas e sandália têm ar futurista com transparência, linhas fluidas e construção tubular. As bolsas possuem três tamanhos com preços de R$319,90 a R$519,90.

Da venda à revenda

As bolsas da Telfar se tornaram item de desejo e hoje são consideradas as it bags pela geração Z. Dois fatores explicam o buzz da marca: preço mais acessível do que marcas de luxo e consumidoras como Oprah Winfrey, Madonna, Zoë Kravitz e Dua Lipa, que desfilam com os itens.

O futuro da Telfar é ainda mais promissor desde que encerrou seu Programa de Segurança de Bolsas. Lançada em 2020, a iniciativa contornava bots e revendedores com preços abusivos e pré-encomendas ilimitadas.

“O Programa de Segurança de Bolsas mudou nossas vidas e mudou a moda... e conseguimos sair do sistema da moda. Nós literalmente fazemos exatamente o que queremos como empresa. Isso é exatamente o que estamos fazendo ao seguir em frente também”, disse o fundador Telfar Clemens em um comunicado.

Com o fim do programa, provavelmente haverá aumento nos preços de revenda, e valorização da marca.