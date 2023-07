Moda Barbie: 7 dicas para aderir à tendência do momento sem mudar o seu estilo

Desde que foi anunciado, o filme da Barbie se tornou um dos mais comentados da internet. A boneca, que existe há 64 anos, agora ganhou seu primeiro longa em live-action e promete causar várias surpresas ao abordar temas muito importantes sobre o mundo feminino e a sociedade atual.

Com a popularidade do longa, roupas e acessórios em tons de rosa começaram a ser cada vez mais buscados por pessoas de todas as idades. Pensando nisso, a personal stylist Clara Alessandri, cadastrada no GetNinjas, aplicativo para contratação de serviços, separou algumas dicas para você entrar na moda Barbie sem mudar o seu estilo.

“Na moda, o hype Barbie trouxe outros significados à cor rosa – do mais claro, ao rosa médio, pink, rosa neon, todos os outros tons da cor podem entrar em looks, dos mais casuais aos mais ousados e criativos – usados pelas pessoas mais discretas até as mais ousadas”, diz Clara. Confira as dicas!

1. Look mais tradicional

Se você é mais tradicional, mas quer entrar na recente tendência de moda do rosa, pode agregar ao look do dia (a calça jeans com bom caimento e uma camiseta gola V branca, bem alinhada ao seu corpo) o seu tom de rosa preferido em acessórios: colocar um cinto, uma bolsa, um calçado ou um lenço. Ainda este mesmo acessório pode ser colocado em um look monocromático (inteiro de uma cor só). Assim, você adere ao espírito da Barbie sem ficar chamativa demais. Aplicar o rosa no esmalte pode ser interessante.

2. Look mais esportivo

Se você prefere o estilo esportivo, que tal colocar o rosa da sua referência em um tênis bem bacana e diferenciado ou em um top bem legal? É possível, também, usar uma mochila em um tom de rosa que a agrade, ou ainda um boné.

3. Look mais romântico

Para quem prefere looks românticos, fica mais natural agregar esta cor, pois o rosa (e sua gama de tons mais suaves) já faz parte do seu estilo. Uma calça jeans e uma blusinha cor de rosa com babados, rendas ou estampa miúda (mini prints em geral), monta um look bem afinado com o hype, e um scarpin nude finaliza o look do dia.

4. Look mais criativo

As criativas podem usar vários tons de rosa em um mesmo look, por exemplo, uma saia lápis rosa médio com uma blusa descolada na cor pink (ou mesmo estampada com fundo pink), uma bolsa rosa-claro e um scarpin vermelho montam um look Barbie bem criativo.

5. Look mais sexy

As que gostam de estar mais sexy podem usar saias e vestidos mais justos, em tons vivos de rosa – rosa neon, pink, rosa médio. O scarpin vermelho dá o toque final para este look.

6. Look mais elegante

Para as elegantes e sofisticadas, recomenda-se o uso de peças com ótimo tecido e caimento não tão justo ao corpo, e em comprimento midi, nas cores rosê, rosa médio, e até um rosa mais queimado – mantendo sua essência, estarão dentro do estilo. Um Tailleur no tom de rosa adequado vai te manter na moda atual, respeitando a sua essência.

7. Look mais urbano

As urbanas irão aderir ao hype Barbie ao agregar o rosa à sua mochila, ao seu Slip On ou a um acessório que curta usar – colar, lenço, pulseira de smartwatch etc.

Para qualquer um dos estilos, sempre haverá uma cor rosa mais adequada e que deixará você dentro deste mais novo hype do Barbiecore.

Por Bruna Zanin