Manu Gavassi, Levi's e Tyler, The Creator: cinco lançamentos de sneakers em dezembro

A indústria de sneakers apresenta os últimos lançamentos do ano com colaborações entre marcas renomadas e artistas. A New Balance celebra os 150 anos do icônico jeans 501 em parceria com a Levi's, apresentando o Levi's x New Balance 580.

A Asics, por sua vez, mergulha em uma colaboração única com a marca chinesa Costs, resultando no lançamento do GT-2160 “SHAO JI”. Já a Converse continua sua colaboração de longa data com Tyler, The Creator, revelando a edição limitada do Converse x GOLF WANG Chuck 70 Flames. A estampa de chamas ganha uma nova paleta de cores, mantendo a personalidade vibrante da collab.

Confira cinco lançamentos de sneakers com artistas e outras marcas

New Balance

A New Balance revelou uma collab com a icônica marca de moda Levi's. Em comemoração aos 150 anos do clássico jeans 501, as duas marcas se unem para apresentar o Levi's x New Balance 580, uma fusão de estilo e herança compartilhada entre ambas.

Este modelo apresenta uma camada base do icônico jeans preto, enriquecida com painéis de camurça bege peluda, detalhes em azul e rosa, e cadarços estampados, trazendo a identidade singular da marca de jeans mais famosa do mundo.

O jeans clássico da Levi's entrelaça-se com o estilo inconfundível da New Balance, proporcionando não apenas um visual elegante, mas também o máximo em conforto. “New Balance e Levi's são duas marcas icônicas, referência em estilo no passado, no presente e no futuro e essa collab materializa um lançamento com muita informação de moda aliada ao conforto”, explica Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance.

A coleção Levi's x New Balance 580 está agora disponível nas lojas físicas da New Balance e em revendedores autorizados pelo preço sugerido de R$ 999,99.

Converse

Converse x GOLF WANG Chuck 70 Flames.

A parceria de longa data entre a Converse e Tyler, The Creator inicia um novo capítulo, agora apresentando outra interpretação da tradicional silhueta, o Chuck 70. A edição limitada do Converse x GOLF WANG Chuck 70 Flames atualiza a estampa de chamas característica da colaboração, transformando-a por meio de uma nova paleta de cores original da grife do artista.

O lançamento está disponível no e-commerce brasileiro da Converse. A famosa personalização estreou em 2019, como uma referência ao álbum de Tyler lançado em 2015, o Cherry Bomb, sendo repetida no ano de 2021, em uma combinação de nuances de amarelo.

O novo Converse x GOLF WANG Chuck 70 Flames recria o contraste marcante entre o azul sempre utilizado nos modelos da collab, com um fundo marrom e as chamas coloridas em rosa. A sola do calçado também recebe o tom azulado, enquanto as riscas em rosa na entressola de borracha branca do Chuck 70 trazem pontos de luz, traduzindo a personalidade dos pares oriundos do trabalho em conjunto da dupla.

Fila

Fila: lançamento do Tennis 88.

Em celebração ao legado da marca e um tributo ao seu primeiro modelo de sucesso de 1983, a Fila anuncia novas versões do icônico Tennis 88. A silhueta inspirada nas quadras de tênis incorpora a estética streetwear, sendo uma fusão de estilo clássico e modernidade. Seus materiais proporcionam conforto e resgatam as origens italianas de Biella, trazendo o inconfundível legado da história da marca italiana.

Para essa nova fase do modelo a marca convidou Manu Gavassi e Pedro Calais para usar o calçado que tem cabedal em couro sustentável rastreado, possui flag lateral e biqueira em couro vegetal, atacador produzido em pet reciclado, logo F-Box aplicado na lateral e na lingueta, logo Fila Letter na parte traseira e palmilha construída com materiais reciclados. A sola é composta por borracha, que garante durabilidade e maior aderência ao solo. O modelo está disponível nas cores: branco, preto, branco com cobre, branco com marinho e vermelho.

Já a versão LEGACY o cabedal é confeccionado todo em camurça. Possui pontos estrategicamente posicionados na parte frontal para auxiliar a transpiração do pé, flag lateral estofada, lingueta macia e fina em microfibra com logo F-Box bordado em cores contrastantes, logo Fila Letter aplicado na traseira, logo FBox na lateral e passadores em plástico que remetem às linhas do modelo original. A sola em borracha garante durabilidade, resistência à abrasão e função antiderrapante. O modelo está disponível nas cores marinho, branco, preto, oliva e vermelho.

Nos tamanhos 34 ao 44, as duas versões do TENNIS 88 estão disponíveis na loja oficial da marca no BarraShopping e nas principais multimarcas espalhadas por todo o país pelo preço sugerido de R$ 449,99 a versão Legacy e R$ 499,99 a Origens.

Adidas

Highsnobiety HIGHArt Campus.

A Adidas e a plataforma de moda, design e cultura Highsnobiety se unem em mais um capítulo da parceria e apresentam hoje o tênis HIGHArt Campus, de edição limitada (R$ 699,99).

Inspirado em uma tela em branco, o tênis Highsnobiety HIGHArt Campus é cocriado com um cabedal misto de materiais off-white, que mistura lona, nobuck e suede, com dois cadarços tonais, sobreposições envelhecidas, palmilhas com as marcas parceiras e logos estampados em cada língua. Além disso, cada par exibe uma película da marca envolvendo o solado, projetada para ser removida antes do primeiro uso, e uma caixa personalizada com uma bolsa tote de lona.

A coleção de edição limitada também apresenta uma peças projetadas pela Highsnobiety, incluindo uma jaqueta de pintor feita em lona, boné baseball e bolsa tote.

Asics

Asics GT-2160 “SHAO JI”.

Desta vez, a marca japonesa fez colaboração com a Costs, marca que enxerga a moda pelos olhos dos jovens que vivem na periferia costeira do sul da China. O resultado foi o modelos GT-2160 “SHAO JI” que combina o artesanato tradicional cantonês com uma abordagem tecnológica.

O lançamento destaca-se com o nome Shao Ji, que remete a uma ferramenta semelhante a uma cesta, confeccionada em bambu. Este objeto desempenha um papel significativo na vida física e mental das pessoas locais.

Em uma remodelação do ASICS GT-2160, a malha respirável da silhueta é trabalhada na parte superior, combinada ao tecido e tonalidades inspiradas no Shao Ji tricotado, incluindo suede nas laterais. Os ilhós à esquerda e à direita são bordados com "Shao Ji" e os caracteres chineses da palavra "筲箕", destacando o idioma e a cultura do país de origem da Costs.

As marcas fundiram seus tons de azul característicos no design através de pontilhados nas listras da ASICS, e na tecnologia GEL, localizada no calcanhar e na parte dianteira, que se harmonizam com o bege geral da silhueta, adicionando um toque retrô. A palmilha apresenta diferentes estampas Shao Ji, típicas do sul da China, sugerindo a união harmoniosa entre humanos e a natureza valorizada pelos artesãos tradicionais da região.

O lançamento está disponível no e-commerce da ASICS e nas lojas parceiras Guadalupe, Sunika e YourID pelo preço sugerido de R$ 899,99.