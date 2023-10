Converse inaugura primeira loja no Brasil e Av. Paulista se torna ponto de encontro de sneakerheads

Marca presente em muitos pés no Brasil, a Converse ainda não possuia uma loja própria no Brasil. Isso até ontem, 5, quando foi inaugurado na Avenida Paulista um novo espaço que une criatividade, cultura jovem e experiências.

Em parceria com o distribuidor local CooperShoes, a nova loja está no Shopping Cidade de São Paulo. Localização escolhida pela presença de cultura e criatividade da cidade.

Por lá, todo o mix de produtos da marca, dos clássicos às collabs especiais. Além do espaço Converse By You, que permite aos clientes expressarem seu estilo através de customização premium, para criar designs personalizados com diversos tipos de aplicações e patches para roupas e calçados.

A loja também vai aproximar ainda mais a Converse dos criativos e membros brasileiros da Comunidade All Star, programa global da marca que une mais de 1.500 criativos de 56 cidades ao redor do mundo.

A primeira inauguração física da Converse no Brasil acontece após mais de vinte anos de presença no mercado de atacado nacional. A inauguração pretende também posicionar e entregar sua experiência de marca mais assertivamente para o público brasileiro, junto com itens e experiências da marca criados e produzidos no Brasil pelo seu time de design e produção local.

Isso irá impulsionar ainda mais o potencial do design da marca no Brasil e os insights sobre os consumidores do país, para lançar coleções cada vez mais acertadas de acordo com os gostos, tendências e necessidades sazonais do consumidor brasileiro, que estarão presentes na loja para valorizar sua experiência de marca.

Avenida Paulista e a cultura sneaker

A poucas quadras da loja da Converse está outro ponto de encontro da cultura sneaker com a flagship da Vans, no Conjunto Nacional. “A Avenida Paulista é como uma pista para os skatistas; palco para os músicos; e tela em branco para os artistas”, diz Maíra Anastassakis, Brand Manager da Vans no Brasil.

Inaugurada há dois anos, a loja, diz ela, representa literalmente o propósito da marca, de proporcionar a expressão criativa para o consumidor, através dos seus quatro pilares: esportes de ação, arte, música e cultura de rua. Isso é refletido logo na entrada da loja, em um espaço de descompressão rotativo que, além de apresentar os valores, DNA e conceito da Vans, atualmente traz uma miniexposição da campanha de marca intitulada de “Estes projetos são um convite à criatividade”.