New Balance abre primeira loja no Brasil, no principal ponto de encontro de sneakerheads de SP

O Conjunto Nacional, em plena avenida Paulista, se consolida cada vez mais como o ponto de encontro da cultura sneaker na cidade de São Paulo. Prova disso é a escolha do local para a abertura de flagships de grandes marcas mundiais. E uma que se junta ao time é a New Balance, que inaugura, nesta quinta-feira, 19, a sua primeira loja física no Brasil, e a única no estilo 'conceito', a décima no mundo.

Renato Elias, gerente de marketing da New Balance aqui no Brasil, explica que essa primeira unidade inicia um novo projeto da marca em ter lojas próprias. A expectativa é abrir outra sete até o fim deste ano, incluindo pelo menos mais uma na capital paulista, e as demais em Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte. Nos planos da marca, até 2027 serão 27 lojas em todo o país.

Mas apenas essa unidade, no Conjunto Nacional, será no estilo 'conceito'. "Nessa loja não é sobre colocar toda a linha de produtos, é sobre contar a nossa essência. A ideia é que o local se torne um ponto de convivência", explica Renato Elias.

O espaço, de 250 metros quadrados tem muita área livre para a circulação, com entrada tanto pela Avenida Paulista (no número 2073) quanto para dentro do Conjunto Nacional. Do portfólio, foram escolhidos a dedo 350 itens, entre tênis e vestuário, para mostrar aos clientes a história por trás de cada produto e o que a marca é.

A inspiração segue o modelo criado na primeira loja deste estilo, aberta na China há cerca de um ano, e que orientou uma estratégia global de abertura de unidades 'conceito' na Cidade do México, Boston, Dubai e Singapura, entre outras grandes capitais mundiais.

Para o futuro, a ideia é que a loja conceito também possa oferecer serviços de customização de pares de tênis. Também está nos planos que a unidade possa se tornar um ponto de coleta de produtos que foram comprados de forma online. Este serviço ainda sem uma data para início.

A loja funciona de segunda a sábado das 9 horas até 21 horas. Nos domingo funciona em um horário mais reduzido, das 10h às 18 horas.

New Balance Fresh Foam X 1080v13

A abertura da nova loja coincide com o lançamento da nova versão do maior clássico da linha de performance: o Fresh Foam X 1080v13. O modelo recebeu atualizações que o deixaram mais leve, e que proporcionam uma nova experiência com amortecimento ultramacio, conforto elevado e ajuste aprimorado.

O modelo estará à venda a partir da sexta-feira, 20, nas lojas oficiais da marca e no site pelo preço sugerido de R$ 1.199,99. Mas quem passar pela Avenida Paulista ainda nesta quinta-feira, já pode encontrar o tênis.

Cultura sneaker na Avenida Paulista

A Avenida Paulista se transformou nos últimos anos no ponto de encontro da cultura sneaker. Inaugurada há dois anos, a Vans colocou no Conjunto Nacional uma flagship, com seus principais produtos e apresenta o DNA da marca. A poucas quadras dali, Converse abriu, no dia 5 de outubro, no Shopping Cidade São Paulo, sua primeira loja no Brasil, após estar há mais de duas décadas em solo brasileiro.

A esquina com a Rua Augusta se tornou um local da cultura sneaker não só pela presença das marcas, como também a reunião dos apaixonados por tênis, em especial aos finais de semana. A New Balance, a Vans e a Converse, assim como outras marcas presentes na Avenida Paulista, perceberam que estar ali é uma questão que vai além das vendas, mas envolve estar ao lado de uma cultura cada vez mais crescente no país.