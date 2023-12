Verão em Trancoso: Lacoste chega ao balneário de luxo com summer loja irmã de espaço em Ibiza

Já é verão em Trancoso, na Bahia. O balneário se transforma na época mais quente do ano e recebe diversas marcas internacionais com lojas temporárias para atender os turistas. Quem desembarca na praia paradisíaca no próximo sábado, 16, é a Lacoste, com um espaço que vai funcionar todos os dias das 16h às 22h durante a temporada. Para além da loja, a marca francesa também vai comandar diversas atividades de esporte, cultura e gastronomia.

O local terá peças decorativas e móveis artesanais produzidos localmente para criar uma atmosfera tropical. Áreas de experiência também foram pensadas, como um ambiente que trará história da marca misturando polos e bonés. Nas cores, há a predominância do tom verde em conjunto com um tom creme neutro, que terá o monograma ‘’L’’ de Lacoste, principal elemento visual, nos adereços e nos tecidos, além de uma interpretação do croco pintada a mão.

"É a segunda pop up summer global da Lacoste, depois de Ibiza. Ambas as localidades são muito procuradas no verão, geram desejo e definem tendências. Esse movimento faz parte da visão estratégica regional da marca, que eleva seu nível e exalta o público brasileiro. E sem deixar a herança Lacoste de lado, seguimos usando a criatividade para vestir com o croco as diferentes comunidades nesta estação por todo o país, em especial em uma região que representa tão bem o verão como a Bahia’’, diz Pedro Zannoni, CEO da Lacoste para América Latina.

Peças

O acervo de moda da loja terá peças Lacoste em cores neutras, e as coleções recém-lançadas que se somam a um sortimento completo com roupas femininas, masculinas e para crianças, que contará também com uma seleção sport, calçados e acessórios como bonés e leather goods. A coleção Wish Edition é exclusiva para o mercado nacional, onde o branco é a cor predominante na virada do ano.

O drop aposta em tecidos leves, como linho, e algumas opções coloridas que representam o desejo de celebrar o verão e a chegada do ano de 2024. Em complemento, a Holiday Icons traz modelos com diferentes crocos em disposições variadas, com foco em conjuntos clássicos e atemporais, presentes ideais para as festividades.

Loja da Lacoste em Trancoso.

Cultura, gastronomia e esporte

A loja também será um espaço para eventos, encontros e, a cada semana, trará uma novidade para animar o dia das pessoas que circularem pelo vilarejo paradisíaco. Na programação, estão Sunsets Sessions, unindo gastronomia, coquetelaria e a música, que terá os DJs Emmer, Danilo Stellet e Abigail Sales como encarregados de compor a curadoria sonora.

No dia 16, evento oficial de abertura da loja, terá também a presença de N4lbert, um artista local, personalizando ecobags Lacoste e responsável por desenvolver patches exclusivos para customizações e aplicações nas peças da marca.

A partir da segunda quinzena de dezembro, a grife francesa oferecerá aulas de beach tennis em parceria com o Bora, escola de esportes de praia, e com hotel Reserva Fasano Trancoso.

Também acontecerão aulas de golfe no Terravista, e até workshops de cerâmica. Além disso, o crocodilo estará presente no restaurante Alma Ninho, casa da chef Morena Leite, e no bar Muru, com propostas de alimentos naturais e frescos, ideais para a estação.