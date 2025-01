LVMH Watch Week: os lançamentos das marcas que combinam legado e luxo

NOVA YORK. Nesta sexta edição do LVMH Watch Week, que acontece em Nova York entre os dias 21 e 24 de janeiro, estão as marcas de relojoaria mais tradicionais do grupo, que fazem parte do portfólio há mais tempo. São elas a TAG Heuer, a Bvlgari, a Zenith e a Hublot. E estão as novatas no setor de relojoaria dentro do conglomerado.

Entre essas marcas debutantes, ou quase isso, estão a Louis Vuitton, a Daniel Roth e a Gérald Genta.

É a primeira vez que a Louis Vuitton participa do salão de relojoaria do grupo. Já as outras duas marcas, bastante respeitadas no mercado, foram compradas pela LVMH em 2023. Uma delas é a Gérald Genta, nome do icônico designer falecido em 2011, responsável por relógios lendários como o Royal Oak de Audemars Piguet, o Nautilus de Patek Philippe, o Constellation de Omega e o Ingenieur de IWC.

A outra marca relançada pelo grupo foi a Daniel Roth, outro designer que lançou sua marca própria no final da década de 1980. Na década de 2000, a grife passou para o comando da Bvlgari. Agora, o grupo como um todo investe nela novamente.

As três marcas apostam em modelos exclusivos para atrair um público ávido por novidades. A Louis Vuitton marca presença no evento com dois lançamentos de destaque: Tambour Taiko Spin Time e Tambour Convergence. A Daniel Roth apresenta o Extra Plat Souscription, reforçando o legado de seu fundador, enquanto a Gérald Genta reafirma sua identidade inovadora com a coleção Gentissima Oursin Fire Opal.

Louis Vuitton

Tambour Taiko Spin Time

A Louis Vuitton reforça sua presença na alta relojoaria com o lançamento da coleção Tambour Taiko Spin Time, uma evolução da complicação Spin Time, concebida em 2007. Essa complicação, que revolucionou ao integrar cubos tridimensionais giratórios, foi criada por Michel Navas e Enrico Barbasini, fundadores da La Fabrique du Temps, como é chamado o ateliê de relojoaria da marca.

Inspirados pelas placas de informações de aeroportos e estações de trem, os dois mestres relojoeiros deram vida a uma funcionalidade que uniu inovação técnica e estética ousada, consolidando-a como uma assinatura da maison.

A caixa é de ouro branco 18 quilates, acabamento escovado, bisel com letras polidas e garras ocas duplas com polimento espelhado. O diâmetro é de 39,5 mm e a espessura de 12,15 mm. Na parte mecânica, calibre LFT ST13.01: mecânico de corda automática.

Jean Arnault, diretor de relojoaria da Louis Vuitton, reforça a importância dessa trajetória. “Sem o Spin Time, não teríamos assumido o desafio de entrar na alta relojoaria dessa forma, e, consequentemente, não teríamos integrado a La Fabrique du Temps, um marco fundamental para nossa relojoaria", disse, em comunicado.

A coleção apresenta seis modelos em edições limitadas com movimentos totalmente desenvolvidos internamente. As caixas são fabricadas em ouro branco 18 quilates, com acabamentos complexos que combinam polimento espelhado e escovado. A coleção utiliza uma paleta de tons cinza, como o cinza golfinho e o azul acinzentado (hawk’s eye), criando uma aparência elegante e moderna. Principais características do modelo:

Caixa: ouro branco 18 quilates com resistência à água de até 100 metros. Disponível em versões com diamantes baguete e mostradores com pedras preciosas.

ouro branco 18 quilates com resistência à água de até 100 metros. Disponível em versões com diamantes baguete e mostradores com pedras preciosas. Movimento: o Tambour Taiko Spin Time tem calibre LFT ST13.01, mecânico de corda automática, desenvolvido e montado pela La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Reserva de marcha de 45 horas.

o Tambour Taiko Spin Time tem calibre LFT ST13.01, mecânico de corda automática, desenvolvido e montado pela La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Reserva de marcha de 45 horas. Acabamento: fivela de pino em ouro branco 18 quilates, com pulseira na cor cinza golfinho.

Tambour Convergence

A coleção Tambour Convergence da Louis Vuitton simboliza a evolução contínua da maison no universo da alta relojoaria. Inspirada nas icônicas montres à guichet – relógios que exibem horas e minutos em janelas dedicadas –, a Tambour Convergence celebra a precisão e a efemeridade do tempo.

A leitura das horas é feita por meio de dois discos rotativos que se encontram em uma marcação de losango em ouro ou platina, evocando a ideia de um momento passageiro e precioso, como raios de luz dourada entre nuvens. Essa exibição delicada foi projetada com uma atenção aos detalhes, como o formato curvado dos cristais de safira e os números estilizados que unem modernidade e um toque caligráfico.

Tem diâmetro de 37 mm e espessura de 8 mm, com fundo da caixa aberto. Conta ainda com vidro de safira com revestimento antirreflexo e é resistente à água em 30 metros. O movimento é mecânico de corda automática desenvolvido internamente.

O nome da coleção – Convergence – é uma homenagem à colaboração sinérgica das três oficinas relojoeiras da Louis Vuitton em Genebra: La Fabrique du Temps, responsável pelo desenvolvimento técnico dos movimentos; La Fabrique des Boîtiers, especializada na fabricação de caixas sofisticadas; e La Fabrique des Arts, dedicada aos trabalhos manuais de acabamento, como cravação de pedras preciosas e decoração artística. Principais características:

Caixa: de 37 mm, tem um perfil fino de apenas 8 mm, com laterais acetinadas e detalhes polidos a mão. Discos de horas e minutos são exibidos em janelas curvas, inspiradas nos elementos decorativos da casa da família Louis Vuitton em Asnières.

de 37 mm, tem um perfil fino de apenas 8 mm, com laterais acetinadas e detalhes polidos a mão. Discos de horas e minutos são exibidos em janelas curvas, inspiradas nos elementos decorativos da casa da família Louis Vuitton em Asnières. Movimento: equipado com o calibre LFT MA01.01 , desenvolvido internamente pela La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Corda automática com peso oscilante em ouro rosa 18 quilates. Tem 45 horas de reserva de marcha.

equipado com o calibre , desenvolvido internamente pela La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Corda automática com peso oscilante em ouro rosa 18 quilates. Tem 45 horas de reserva de marcha. Modelos: tem o Tambour Convergence – Ouro Rosa, com Caixa de ouro rosa 18 quilates com pulseira de couro camel, e o ambour Convergence – Platina com Diamantes com caixa de platina com 795 diamantes e fundo com uma safira açafrão.

Daniel Roth

O Daniel Roth Extra Plat Souscription é uma homenagem ao legado de seu fundador, Daniel Roth. Limitado a apenas 20 peças, o modelo revisita o icônico Extra Plat de 1990, mantendo o design em forma de dupla elipse característico da marca, agora reinterpretado com técnicas e materiais contemporâneos. O relógio é desenvolvido pela La Fabrique du Temps Louis Vuitton.

A caixa, em ouro amarelo 18 quilates, mede 38,6 mm de comprimento, 35,5 mm de largura e tem apenas 7,7 mm de espessura. Tem movimento Calibre DR002 com corda manual com reserva de marcha de 65 horas.

O mostrador, também em ouro amarelo, exibe um padrão guilloché clou de Paris, produzido artesanalmente com máquinas históricas. Os detalhes em azul profundo dos numerais romanos e dos ponteiros azulados por calor contrastam elegantemente com o dourado da peça, enquanto as garras soldadas a mão garantem ergonomia. Principais características:

Caixa: formato de dupla elipse em ouro amarelo 18 quilates, com 38,6 mm de comprimento, 35,5 mm de largura e 7,7 mm de espessura.

formato de dupla elipse em ouro amarelo 18 quilates, com 38,6 mm de comprimento, 35,5 mm de largura e 7,7 mm de espessura. Mostrador: ouro amarelo 18 quilates com padrão clou de Paris feito a mão, utilizando máquinas antigas restauradas (datadas de 1935 e 1850).

ouro amarelo 18 quilates com padrão clou de Paris feito a mão, utilizando máquinas antigas restauradas (datadas de 1935 e 1850). Movimento: calibre DR002 . Desenvolvido exclusivamente para o modelo Extra Plat Souscription. Corda manual com reserva de marcha de 65 horas.

. Desenvolvido exclusivamente para o modelo Extra Plat Souscription. Corda manual com reserva de marcha de 65 horas. Acabamentos: pontes com bordas chanfradas e polidas a mão (anglage), engrenagem de corda de aço com acabamento acetinado para uma sensação tátil precisa e satisfatória.

Gérald Genta

O Gentissima Oursin Fire Opal é o mais recente modelo da coleção Gentissima Oursin e celebra o trabalho do visionário Gérald Genta, um dos maiores nomes da alta relojoaria. Inspirado em um ouriço-do-mar observado por Genta durante férias na Córsega em 1994, o relógio combina formas globulares e a riqueza de materiais preciosos, como as 137 opalas de fogo mexicanas fixadas individualmente na caixa de ouro amarelo.

O design do relógio equilibra elegância e funcionalidade, com uma caixa de 36,5 mm de diâmetro e 9,64 mm de espessura. O mostrador em cornalina laranja, pontuado por marcadores de minutos em ouro amarelo, destaca a paleta de tons quentes que define o modelo.

No interior, o calibre GG-005 combina precisão e artesanato com uma reserva de marcha de 50 horas e uma massa oscilante redesenhada em ouro amarelo 18 quilates. Disponível a partir de maio de 2025, o modelo reflete o compromisso da marca em manter vivo o DNA de Genta. Principais características:

Caixa: ouro amarelo 3N, com 137 opalas de fogo individualmente fixadas com pinos do mesmo material. Dimensões: 36,5 mm de diâmetro e 9,64 mm de espessura. Acabamento jateado e resistência à água de até 30 metros.

ouro amarelo 3N, com 137 opalas de fogo individualmente fixadas com pinos do mesmo material. Dimensões: 36,5 mm de diâmetro e 9,64 mm de espessura. Acabamento jateado e resistência à água de até 30 metros. Movimento: calibre GG-005 baseado no Zenith Elite, com massa oscilante redesenhada em ouro amarelo 18 quilates. Reserva de marcha: 50 horas. Frequência: 4 Hz.

