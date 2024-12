15 relógios que antecipam o que você vai ver nas vitrines em 2025

Os relógios que chegam ao Brasil em 2025 prometem trazer não apenas avanços tecnológicos, mas também tendências estéticas que vão dominar as vitrines no próximo ano. Marcas renomadas estão combinando inovação, tradição e design ousado para atender às expectativas de um público cada vez mais exigente.

As novidades para o próximo ano foram antecipadas no primeiro Watch Day Brasil, realizado no dia 10 de novembro pelo Grupo Movado, referência global na indústria relojoeira, e a Vivara, marca do universo da joalheria. O evento exclusivo ocorreu em São Paulo, reunindo marcas importantes do portfólio do grupo, incluindo:

BOSS Watches;

Calvin Klein Watches;

Lacoste Watches;

Tommy Hilfiger Watches;

Olivia Burton London;

Movado.

O evento contou ainda com um painel especial com Gustavo Kuerten, embaixador da Lacoste Watches, e o preparador físico Marcio Atalla. A dupla discutiu temas como carreira, tempo, movimento e qualidade de vida. O atleta Paulo André Camilo, embaixador da Tommy Hilfiger Watches, também marcou presença, junto a outros famosos.

“O evento foi uma oportunidade de compartilhar a paixão pela relojoaria e reforçar o nosso compromisso com o mercado brasileiro, promovendo experiências únicas e celebrando a diversidade do design em nossos produtos”, afirma Lucas Gonzalez, diretor de negócios do Grupo Movado Brasil.

As tendências para 2025

A Movado apresentou seus clássicos produzidos na Suíça, que aliam "alta qualidade técnica, tecnologia e uma estética única”, segundo a empresa. Esses modelos fazem parte da nova campanha global da marca, When I Move You Move, lançada em setembro deste ano.

Já a Tommy Hilfiger destacou relógios automáticos e cronógrafos com um visual onde o esporte e o luxo se encontram. Inspirados no universo do mergulho, esses modelos trazem um novo conceito de sofisticação e funcionalidade.