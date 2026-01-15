Vulnerabilidade social afeta aprendizado em IA, aponta pesquisa

84% dos jovens em situação de vulnerabilidade social tem conhecimento sobre inteligência artificial. São nove pontos abaixo da taxa de jovens fora dessa condição. Quanto ao contato diário, a diferença é de dez pontos – 63% versus 73%.

Os dados, da pesquisa da Demà e da Nexus, apresentam uma desigualdade considerável e indicam a necessidade de investimento na educação em IA para jovens em situação de vulnerabilidade social.

“Os números expõem claramente que não apenas o acesso à tecnologia, mas o próprio conhecimento ainda não é o ideal quando comparamos indicadores sociais e econômicos”, frisa Juan Carlos Moreno, Diretor da Demà.

O interesse existe. Faltam ações e investimento

O interesse dos jovens em situação de vulnerabilidade social é claro. A pesquisa revelou que o impacto da IA na futura carreira profissional é o ponto de importância mais reconhecido por eles:

66% analisam que o domínio dessas ferramentas será essencial para seu desenvolvimento profissional – frente a 62% fora da condição.

71% pretendem se atualizar com cursos de IA – frente a 68% fora da condição.

Este interesse pode ser consequência do pouco contato real e explica outro dado: os jovens em situação de vulnerabilidade social são os que melhor percebem a presença da tecnologia no dia a dia:

Em testes utilizando assistentes de voz como Siri e Alexa, 94% perceberam a utilização de IA – frente a 92% dos jovens fora desta condição.

A pesquisa – que entrevistou mais de 2 mil jovens e utilizou dados do CadÚnico – demonstra como é preciso maior investimento da educação para que a tecnologia alcance todas as parcelas da sociedade brasileira.

Com a inteligência artificial tornando-se cada dia mais importante para a sociedade global, a diferença no domínio dela pode causar aumento nas taxas de desigualdade social.