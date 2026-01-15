Bússola

Um conteúdo Bússola

Vulnerabilidade social afeta aprendizado em IA, aponta pesquisa

Levantamento expõe dificuldades do grupo para se familiarizar com novas tecnologias, mas reforça o interesse de dominar as ferramentas

(Igor Alecsander/Getty Images)

(Igor Alecsander/Getty Images)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 07h00.

84% dos jovens em situação de vulnerabilidade social tem conhecimento sobre inteligência artificial. São nove pontos abaixo da taxa de jovens fora dessa condição. Quanto ao contato diário, a diferença é de dez pontos – 63% versus 73%.

Os dados, da pesquisa da Demà e da Nexus, apresentam uma desigualdade considerável e indicam a necessidade de investimento na educação em IA para jovens em situação de vulnerabilidade social.  

“Os números expõem claramente que não apenas o acesso à tecnologia, mas o próprio conhecimento ainda não é o ideal quando comparamos indicadores sociais e econômicos”, frisa Juan Carlos Moreno, Diretor da Demà.

O interesse existe. Faltam ações e investimento

O interesse dos jovens em situação de vulnerabilidade social é claro. A pesquisa revelou que o impacto da IA na futura carreira profissional é o ponto de importância mais reconhecido por eles: 

  • 66% analisam que o domínio dessas ferramentas será essencial para seu desenvolvimento profissional – frente a 62% fora da condição.
  • 71% pretendem se atualizar com cursos de IA – frente a 68% fora da condição.

Este interesse pode ser consequência do pouco contato real e explica outro dado: os jovens em situação de vulnerabilidade social são os que melhor percebem a presença da tecnologia no dia a dia: 

  • Em testes utilizando assistentes de voz como Siri e Alexa, 94% perceberam a utilização de IA – frente a 92% dos jovens fora desta condição.

A pesquisa – que entrevistou mais de 2 mil jovens e utilizou dados do CadÚnico – demonstra como é preciso maior investimento da educação para que a tecnologia alcance todas as parcelas da sociedade brasileira. 

Com a inteligência artificial tornando-se cada dia mais importante para a sociedade global, a diferença no domínio dela pode causar aumento nas taxas de desigualdade social.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialJovensEducação

Mais de Bússola

Opinião: planejamento só sai do papel quando prioriza pessoas e não metas

Opinião: o futebol vive do amor, mas os algoritmos premiam o conflito

O que mudou para este restaurante de 33 anos que apostou em tecnologia

Opinião: conta de luz seguirá instável em 2026 

Mais na Exame

Casual

Mendoza além das taças: 6 experiências para desbravar a Cordilheira dos Andes

Mundo

Trump diz que Irã suspendeu execuções de manifestantes

Negócios

Esta empresa brasileira tem menos de um ano e já vale meio bilhão

Pop

LEGO entra no universo Pokémon com kits que podem custar R$ 3.500