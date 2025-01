Precisão suíça: IWC apresenta relógio dedicado a equipe de Mercedes-AMG Petronas

Desde 2013, a IWC Schaffhausen é a parceira oficial de engenharia da equipe Mercedes-AMG PETRONAS de Fórmula 1. Com oito campeonatos conquistados entre as temporadas de 2014 e 2021, a equipe Mercedes-AMG PETRONAS Formula One detém o recorde pelo maior número de títulos consecutivos.

A equipe se prepara para a temporada 2025 e recebe o novo piloto Kimi Antonelli como companheiro de equipe de George Russell, o fabricante suíço de relógios de luxo apresenta um novo relógio dedicado ao seu parceiro de longa data.

Em 2022, a IWC lançou seu primeiro relógio oficial da equipe, o modelo Pilot Chronograph 41 Edição “Mercedes-AMG Equipe PETRONAS Formula One” (Ref. IW388108) e em 2023, o Pilot Performance Chronograph 41 Equipe Mercedes-AMG PETRONAS Formula One (Ref.IW388306).

O Relógio do Pilot Mark XX Mercedes-AMG Equipe PETRONAS Formula One (Ref. IW328210) apresenta uma caixa de 40 milímetros feita de um material leve e notavelmente rígido, o titânio grau 5. Oferecendo a maior relação resistência-densidade de qualquer metal, o titânio também é usado na engenharia automotiva para produzir peças sujeitas a imenso estresse, como válvulas de motor.

Após usinagem e jateamento de areia, a superfície mantém um atraente brilho acinzentado. Números e índices impressos na cor verde característica da equipe PETRONAS, contrastam com o preto do dial. Os ponteiros das horas, minutos e segundos estão revestidos com Super-LumiNova da mesma cor.

O fundo da caixa é gravado com pequenos hexágonos e também com a frase “Equipe Mercedes-AMG PETRONAS F1”. Dentro da caixa está o calibre 32111 fabricado pela IWC, um movimento automático com uma reserva de marcha de 120 horas. Resistente à água até 10 bar (cerca de 100 metros de profundidade), este relógio é equipado com uma pulseira de borracha verde Petronas com o sistema de troca EasX-CHANGE. O relógio Pilot Mark XX Mercedes-AMG PETRONAS Fórmula One Team será usado na pista pelos membros da equipe, incluindo mecânicos, engenheiros e pilotos durante a temporada de 2025.