Trump diz que Irã suspendeu execuções de manifestantes

Declaração ocorre em meio a protestos e tensão militar no Oriente Médio

Estela Marconi
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 07h02.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 14, que o Irã interrompeu a repressão letal contra manifestantes antigoverno e não deve executar pessoas acusadas de tentar derrubar o regime, sinalizando uma possível redução na probabilidade de um ataque militar americano.

Segundo o Wall Street Journal, Trump disse que autoridades americanas foram informadas de que o governo iraniano não planeja executar manifestantes detidos. Segundo ele, as informações indicam que tanto as mortes quanto as execuções teriam sido suspensas.

O republicano disse esperar que as informações repassadas aos Estados Unidos sejam verdadeiras.

Nos últimos dias, o presidente vinha avaliando opções militares contra o país. Questionado sobre a possibilidade de uma ação militar, Trump afirmou que o governo seguirá monitorando a situação.

Mais cedo, os Estados Unidos anunciaram a retirada preventiva de parte do pessoal militar da base aérea de Al Udeid, no Catar, diante do aumento das tensões entre Washington e Teerã. Pouco depois, o Irã fechou seu espaço aéreo, autorizando apenas voos com permissão das autoridades locais.

Na terça-feira, Trump havia declarado que “ajuda está a caminho” para os iranianos que protestam contra o regime e recomendou que cidadãos americanos deixassem o país. Ele também disse ter cancelado todas as reuniões com autoridades iranianas enquanto as mortes de manifestantes continuarem.

Protestos no Irã

As tensões ocorrem em meio à terceira semana de protestos no Irã. Segundo o grupo Human Rights Activists in Iran, mais de 2.400 pessoas morreram, mais de 18 mil foram detidas e ao menos 140 integrantes das forças de segurança teriam sido mortos. Outros grupos de direitos humanos estimam números ainda maiores, embora a verificação seja dificultada por bloqueios de internet e telefonia.

Ainda nesta quarta-feira, organizações de direitos humanos relataram que o Irã se preparava para julgamentos rápidos e execuções, embora um caso específico — o de Erfan Soltani, de 26 anos — tenha tido a execução adiada, segundo familiares e a organização Hengaw.

Segundo o WSJ, Trump tem recebido briefings de integrantes do alto escalão, incluindo o vice-presidente JD Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, que apresentaram alternativas à ação militar, como sanções, ataques cibernéticos e campanhas de comunicação contra o regime iraniano.

Embora a presença militar americana no Oriente Médio tenha sido reduzida, autoridades afirmam que os EUA ainda possuem capacidade de defesa e ataque na região, incluindo mísseis de longo alcance e sistemas de defesa aérea operados em parceria com aliados.

