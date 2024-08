Love Cabaret completa um ano e estreia novas performances e cardápio

"A casa de todos os corpos." Essa é a frase que define o Love Cabaret, no centro de São Paulo, que comemora seu primeiro ano de vida. O lema já era utilizado, mas nesta nova etapa, chamada de 'Ato II', a ideia é reforçar ainda mais esse conceito de liberdade e ausência de rótulos. A frase é uma variação do slogan da Love Story, a icônica casa que ocupava o local entre as décadas de 1990 e 2000.

“Hoje, somos diferentes do que éramos no início. A nossa casa também se transformou. Antes, eram as batidas do coração que costuravam nossas performances. Agora, no Ato II, são respirações e gemidos de desejo. Mudamos a dinâmica das noites, temos novos números e trouxemos para as sextas-feiras cenas que flertam com outras possibilidades do estado erótico", explicam León Franz, curador e diretor artístico, e Indra Haretrava, mestre de cerimônias e curadora.

Para o segundo ato, as noites temáticas prometem oferecer ainda mais experiências. Às sextas, os celulares são proibidos na "eXXXtase", uma noite que convida à entrega total ao momento. Aos sábados, as apresentações homenageiam os tradicionais cabarés e teatros de revista, enquanto às quintas, a tradição de noites temáticas assinadas por curadores continua.

1 /5 (Love Cabaret.)

2 /5 (Love Cabaret.)

3 /5 (Love Cabaret.)

4 /5 (Love Cabaret.)

5/5 (Love Cabaret.)

Novo cardápio

Assim como as performances, o cardápio também ganhou novos elementos. O conceito central é combinar ingredientes afrodisíacos — como gengibre, especiarias, pimenta, chocolate, carne magra, morango e castanhas —, que foram os principais condutores para o desenvolvimento do menu, segundo a chef Gabriela Monteiro.

Entre as novidades, destacam-se entradas como a burrata com pêssego doce, tucupi preto, rúcula e castanha de caju (R$81); e o guioza de língua com ponzu de abacaxi tostado (R$36), além de pratos como o arroz meloso de cogumelos, com coalhada, crisp de cebola e ervas aromáticas (R$52) e o creme de castanha (vegano) (R$52); e o linguine à putanesca com camarões acompanhado de pangrattato de limão siciliano (R$49).

Nos drinks, a carta traz coquetéis autorais inspirados em figuras icônicas, como o Dercy, drinque clarificado de Ketel One e cordial de cambuci, em homenagem a Dercy Gonçalves (R$35,00), e Madame Satã, feito com Johnnie Walker Black Label, Cynar e ginger ale (R$38,00), em referência a João Francisco dos Santos, Madame Satã, figura emblemática da vida noturna na Lapa carioca. Tudo elaborado pela bartender Michelly Rossi.

Serviço: Love Cabaret. Endereço: Rua Araújo, 232 - República, São Paulo - SP. Horário de funcionamento: quartas e quintas-feiras, das 20h à 1h; sextas e sábados, das 20h às 3h.