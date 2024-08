Alok se apresenta na Faria Lima em SP — e trânsito deve ficar mais caótico que o normal

A contagem regressiva para o Tomorrowland Brasil já começou com um grande show de aquecimento promovido pela Budweiser, patrocinadora da edição de 2024.

O "The Countdown to Tomorrowland Brasil" contará com uma abertura do DJ Zerb e um encontro especial entre a famosa The Symphony of Unity e Alok. O evento acontece nesta quinta-feira, 29 de agosto, na Avenida Faria Lima, a partir das 17h, com entrada gratuita.

A The Symphony of Unity, composta por uma orquestra sinfônica, vocalistas e músicos, é muito aguardada pelo público brasileiro desde sua estreia em 2015 no Tomorrowland Bélgica. Misturando o clássico com o eletrônico ao vivo, a apresentação transcende gêneros e une culturas, criando uma experiência única no palco. Em parceria com Alok, mais de 45 artistas estarão no Brasil para essa performance inédita.

A Budweiser, parceira global do Tomorrowland, está patrocinando a edição brasileira pela primeira vez e promete oferecer experiências inesquecíveis, começando desde já com eventos que antecipam o festival principal, que acontecerá em outubro no Parque Maeda, em Itu, em São Paulo.

Como assistir ao show online?

Todos os ingressos do evento devem estar esgotados, mas haverá transmissão ao vivo no canal oficial do Tomorrowland no YouTube, permitindo que fãs do mundo todo acompanhem.

Como ficará o trânsito na região da Faria Lima com show de Alok?

Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que são esperadas pelo menos 4 mil pessoas para assistir ao show.

O evento contará com o suporte da CET, da Guarda Municipal e do 23º Batalhão, garantindo a segurança e a organização durante as atividades.

Diante da situação, a entidade adotou as seguintes medidas:

Fechamento completo da Rua Callimaque a partir das 12h.

Fechamento parcial da Avenida Brigadeiro Faria Lima, no sentido Pinheiros, também à partir das 12h.

Orientações de Trânsito

Por causa do fechamento das vias próximas ao local, é previsto um aumento considerável no tráfego das ruas adjacentes. A CET recomenda aos motoristas planejarem suas rotas com antecedência e, se possível, evitarem circular pelas áreas afetadas durante o evento. Isso ajudará a minimizar congestionamentos e garantir um deslocamento mais tranquilo.

Quando será a Tomorrowland 2024?

Um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, o Tomorrowland Brasil 2024 ocorrerá entre os dias 11 e 13 de outubro.

De acordo com uma comunicado dos organizadores, o evento retornará ao Parque Maeda, em Itu, no interior de São Paulo. A expectativa é alta para mais uma edição memorável deste renomado festival.