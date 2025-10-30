Livia Nunes: o nome brasileiro mais cotado na temporada de moda internacional

“Será que esse e-mail não é falso?”, foi o que a influenciadora Livia Nunes pensou ao receber um convite da Balenciaga para participar da campanha da Le City Bag, uma das bolsas mais conhecidas da marca espanhola. Não era. A brasileira de 25 anos foi a única a participar da ação, ao lado de outras influenciadoras e amigas da marca como Devon Lee Carlson e Camille Charrière, em novembro do ano passado.

The Tiger. A aproximação com Demna Gvasalia , então diretor criativo da Balenciaga, ampliou os convites de Nunes no calendário internacional. Na estreia de Gvasalia na Gucci, em setembro, Nunes foi a única brasileira presente na seleta lista da première do filme

A mineira de Divinópolis também esteve nos eventos mais exclusivos da temporada internacional: os desfiles Cruise da Louis Vuitton, Dior e Gucci, além dos desfiles de Gucci, Dior e Saint Laurent na última Semana de Moda de Paris. Ela também é a única contratada da Dior no Brasil e estava no début de Jonathan Anderson como diretor criativo da marca.

O rosto da influenciadora está atrelado a contratos de marcas nacionais e internacionais, como Dior Beauty, Mercado Livre, Renner, Arezzo, Iguatemi, L’Occitane, Live! e Kopenhagen. Neste mês, ela assina a primeira coleção da Renner feita com uma influenciadora.

“A Renner está em todo o Brasil e enxerga a pluralidade feminina como fortaleza. Buscamos estimular as mulheres a exercerem a liberdade de ser quem são, usando o vestir como reflexo da sua individualidade. A Livia tem uma ousadia genuína que carrega muito do que acreditamos como marca. Ela encara a moda como experimentação, e queremos estender esse convite às nossas clientes”, diz Renata Altenfelder, CMO da Lojas Renner.

Essa não é a primeira coleção que a influenciadora assina. A relação de Nunes com as marcas evoluiu de um rosto estampando às campanhas para criações a quatro mãos.

“A Arezzo foi o meu primeiro cliente, e ainda segue sendo um dos maiores aqui no Brasil, porque nossa parceria cresceu. No ano passado, assinei uma colaboração de sapatos, foi um sucesso. Queria muito trazer os flip flops, que já estavam em alta desde o ano passado”, diz.

A influenciadora vê nas colaborações criativas uma oportunidade de expandir seu trabalho para seu mais de 1,2 milhão de seguidoras no Instagram e 915.000 seguidoras e 50 milhões de curtidas no TikTok.

“Trabalho com a Dior Beauty há três anos, mas ao mesmo tempo é tão legal fazer conteúdo para o Carmed, porque o produto está em todas as farmácias do Brasil, e as meninas podem ter. Acho importante falar um pouco de tudo. O mercado da beleza é muito forte”, diz ela sobre os glosses virais da farmacêutica Cimed. Nunes é casada com Adibe Marques, diretor comercial da empresa.

Livia Nunes: “Sempre me arrisco e tento fazer o novo” (Leandro Fonseca /Exame)

Seu início de carreira foi em 2015, ainda em Minas Gerais. Nunes começou a publicar no YouTube vídeos caseiros gravados com a irmã, Laura, e com o pai, Ricardo Nunes, empresário fundador da rede Ricardo Eletro. “Eu conversava com as meninas como um FaceTime”, diz. O canal foi reativado recentemente.

Mudar e criar parece ser uma das características da mineira, que pensava em seguir carreira na medicina. “Em certo momento eu senti que a moda me puxou mais, e meus pais me apoiaram desde o início”, conta. Atualmente, Nunes deseja expandir o trabalho com as marcas para outros lados, e até atrás das câmeras. “Gosto mais de fotografar do que de influenciar, como dizem. O que eu mais gosto, na verdade, da minha profissão é a direção criativa. O momento da criação, do roteiro, da direção, da luz, da fotografia, dos profissionais envolvidos, isso é o que eu mais amo. E é para onde eu quero seguir.”

Um dos projetos criados por Nunes é o Mãos Brasileiras, voltado para mentorias e colaborações com designers brasileiros que utilizam matérias-primas únicas ou que trabalham com diferentes técnicas.

“Estou em contato com vários designers superinteressantes, da Amazônia, do Acre e do Rio Grande do Sul. A ideia desse projeto é realmente fazer uma colaboração com os artistas e aprimorar alguma peça que eles já tenham em linha. O foco é que essa roupa seja vendida e alavanque a empresa financeiramente, além de aumentar sua visibilidade nacional e internacional.” Por ora, já foram mapeados 20 designers, e dois projetos já foram elaborados.

“Sempre me arrisco e tento fazer o novo, seja um projeto, seja um destino, seja um jeito de me vestir de forma diferente, mas sem deixar de ser quem eu sou. Então, vou testando e seguindo a minha intuição.”