Levi's e Sacai reinventam o jeans em nova collab que chega ao Brasil

A Sherpa Jacket da Levi's x Sacai em índigo rígido, com gola de sherpa sintético e detalhes em couro (Divulgação)
Jonalista colaborador
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 12h00.
Última atualização em 25 de setembro de 2026 às 17h32.
Uma jaqueta de denim selvedge envolta em sherpa sintético, com bolsos arrematados em couro legítimo, abre o terceiro capítulo da parceria entre a Levi's e a Sacai, grife japonesa comandada pela designer Chitose Abe. A coleção de 12 itens chega ao mercado em 30 de setembro e, pela primeira vez desde o início da colaboração, terá venda no Brasil, pelo site da Levi's e pela Guadalupe, loja paulistana que há 15 anos concentra alguns dos lançamentos mais disputados de tênis e streetwear do país.
O calendário foi montado em etapas, com um pop-up no Landmark, em Hong Kong, recebendo as peças com exclusividade em 29 de setembro, um dia antes da distribuição global pelo site e pelo aplicativo da Levi's, por flagships selecionadas e pelas lojas da sacai. As peças custam entre R$ 2.000 e R$ 4.000.
A coleção atende os guarda-roupas masculino e feminino a partir de quatro modelos centrais, duas jaquetas e duas calças, todos produzidos em índigo rígido e em índigo lavado. As lavagens foram coordenadas para que as peças formem conjuntos completos, embora cada uma também funcione sozinha. Os aviamentos lavados e a etiqueta traseira repetem os acabamentos usados nas coleções anteriores da dupla.
A Sherpa Jacket, de modelagem solta, combina o denim selvedge ao forro sintético e aos detalhes em couro nos bolsos, e a versão masculina ganha ainda bolsos nas costuras laterais. Mais enxuta, a Blouson Jacket traz os bolsos nas mangas que aparecem com frequência nas criações da Sacai, além de elástico nos punhos e na barra, o que deixa a silhueta mais estruturada. No modelo feminino, a jaqueta tem fendas nas laterais.
Entre as calças, a Belted Wide Pants aposta em perna ampla, cintura média, cinto integrado e botões desenvolvidos pela Sacai. A Belted Flare Pants tem cintura regular e boca flare, com sete bolsos criados pela sobreposição de bolsos embutidos aos bolsos traseiros tradicionais. A mesma construção já aparecia numa calça ultralarga da primeira coleção da parceria.
Chitose Abe fundou a Sacai em Tóquio, em 1999, depois de trabalhar na Comme des Garçons, e construiu a reputação da marca com peças híbridas, que unem tecidos e modelagens diferentes numa mesma criação. O método já passou por colaborações com Nike, A.P.C., Pendleton e Jean Paul Gaultier, e rendeu à designer o prêmio de Designer do Ano do Hypebeast em 2025.
A aproximação com a Levi's foi apresentada na passarela de verão 2025 da Sacai, em Paris, em junho de 2024, e as primeiras peças chegaram às lojas em maio do ano seguinte. A campanha de estreia partiu do imaginário de James Dean e teve a atriz Chase Sui Wonders como protagonista. O destaque daquela coleção era uma jaqueta que juntava na frente os modelos Type II e Type III da Levi's e, nas costas, o Type I, com a fivela de ajuste que marcou as primeiras jaquetas jeans da marca.
Do lado americano, a parceria envolve uma das maiores empresas de vestuário do mundo. Fundada em 1873, a Levi's está presente em mais de 110 países e pertence à Levi Strauss & Co., dona também de Dockers, Denizen e Beyond Yoga. O grupo registrou receita líquida de US$ 6,4 bilhões em 2024, cerca de R$ 33,3 bilhões, com produtos vendidos em aproximadamente 120 países por canais próprios e mais de 3,4 mil pontos de venda.