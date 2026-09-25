Levi's e Sacai reinventam o jeans em nova collab que chega ao Brasil

Uma jaqueta de denim selvedge envolta em sherpa sintético, com bolsos arrematados em couro legítimo, abre o terceiro capítulo da parceria entre a Levi's e a Sacai, grife japonesa comandada pela designer Chitose Abe. A coleção de 12 itens chega ao mercado em 30 de setembro e, pela primeira vez desde o início da colaboração, terá venda no Brasil, pelo site da Levi's e pela Guadalupe, loja paulistana que há 15 anos concentra alguns dos lançamentos mais disputados de tênis e streetwear do país.

O calendário foi montado em etapas, com um pop-up no Landmark, em Hong Kong, recebendo as peças com exclusividade em 29 de setembro, um dia antes da distribuição global pelo site e pelo aplicativo da Levi's, por flagships selecionadas e pelas lojas da sacai. As peças custam entre R$ 2.000 e R$ 4.000.

Quatro modelos, duas lavagens

À esquerda, a Sherpa Jacket da Levi's x Sacai em índigo lavado, com bolso de couro. À direita, a Blouson Jacket da parceria, com bolso na manga e calça de perna ampla (Divulgação)

A coleção atende os guarda-roupas masculino e feminino a partir de quatro modelos centrais, duas jaquetas e duas calças, todos produzidos em índigo rígido e em índigo lavado. As lavagens foram coordenadas para que as peças formem conjuntos completos, embora cada uma também funcione sozinha. Os aviamentos lavados e a etiqueta traseira repetem os acabamentos usados nas coleções anteriores da dupla.

A Sherpa Jacket, de modelagem solta, combina o denim selvedge ao forro sintético e aos detalhes em couro nos bolsos, e a versão masculina ganha ainda bolsos nas costuras laterais. Mais enxuta, a Blouson Jacket traz os bolsos nas mangas que aparecem com frequência nas criações da Sacai, além de elástico nos punhos e na barra, o que deixa a silhueta mais estruturada. No modelo feminino, a jaqueta tem fendas nas laterais.

Entre as calças, a Belted Wide Pants aposta em perna ampla, cintura média, cinto integrado e botões desenvolvidos pela Sacai. A Belted Flare Pants tem cintura regular e boca flare, com sete bolsos criados pela sobreposição de bolsos embutidos aos bolsos traseiros tradicionais. A mesma construção já aparecia numa calça ultralarga da primeira coleção da parceria.

À esquerda, a Belted Wide Pants da Levi's x Sacai em índigo rígido. À direita, a Belted Flare Pants da parceria em índigo lavado, ambas com cinto integrado (Divulgação)

Clássicos remontados

Chitose Abe fundou a Sacai em Tóquio, em 1999, depois de trabalhar na Comme des Garçons, e construiu a reputação da marca com peças híbridas, que unem tecidos e modelagens diferentes numa mesma criação. O método já passou por colaborações com Nike, A.P.C., Pendleton e Jean Paul Gaultier, e rendeu à designer o prêmio de Designer do Ano do Hypebeast em 2025.

A aproximação com a Levi's foi apresentada na passarela de verão 2025 da Sacai, em Paris, em junho de 2024, e as primeiras peças chegaram às lojas em maio do ano seguinte. A campanha de estreia partiu do imaginário de James Dean e teve a atriz Chase Sui Wonders como protagonista. O destaque daquela coleção era uma jaqueta que juntava na frente os modelos Type II e Type III da Levi's e, nas costas, o Type I, com a fivela de ajuste que marcou as primeiras jaquetas jeans da marca.

Do lado americano, a parceria envolve uma das maiores empresas de vestuário do mundo. Fundada em 1873, a Levi's está presente em mais de 110 países e pertence à Levi Strauss & Co., dona também de Dockers, Denizen e Beyond Yoga. O grupo registrou receita líquida de US$ 6,4 bilhões em 2024, cerca de R$ 33,3 bilhões, com produtos vendidos em aproximadamente 120 países por canais próprios e mais de 3,4 mil pontos de venda.