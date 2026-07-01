A moda masculina nunca esteve tão cheia de brilho

Os New York Knicks foram campeões da NBA neste mês, e o que a Nike distribuiu para jogadores, comissão técnica e staff imediatamente após o apito final estava coberto por strass. A camiseta comemorativa oficial, cinza, traz cristais no logo do campeonato. Não é exatamente um detalhe discreto para um esporte em que camisetas brancas e regatas são o uniforme padrão há décadas.

Nos últimos dois anos, os strass migraram das roupas femininas e das fantasias de palco para o guarda-roupa masculino cotidiano com uma velocidade que surpreendeu até quem acompanha tendências de perto. Hoje aparecem em camisetas de streetwear, jaquetas de fast fashion, tênis e bonés.

Camiseta comemorativa do título do New York Knicks na NBA 2026, produzida pela Nike com aplicações de strass no logo da competição (Divulgação)

Das passarelas para o TikTok

A temporada masculina de verão 2026, desfilada em junho do ano passado em Milão e Paris, funcionou como ponto de inflexão. A Dolce & Gabbana apresentou uma coleção que misturava alfaiataria clássica com bordados em cristal nas lapelas e detalhes brilhantes em pijamas de cetim, referenciando os anos 1990 da própria marca.

A Louis Vuitton, sob direção criativa de Pharrell Williams, trouxe uma coleção inteira com o conceito do "dândi moderno", em que o brilho aparecia como parte da proposta de elegância masculina renovada. Meses depois, na coleção masculina de outono-inverno 2026, Jonathan Anderson foi na mesma direção na Dior: epauletes de strass nos ombros de polos e pulôveres de tricô, além de regatas de paetê numa coleção que misturava alfaiataria estruturada com excentricidade deliberada.

À esquerda, look da Dolce & Gabbana verão 2026 masculino com jeans bordado em cristais turquesa. À direita, calça com efeito de brilho metálico no desfile de verão 2026 masculino da Louis Vuitton (Divulgação)

Nas redes, a tendência ganhou outra dinâmica. No TikTok e no Instagram, vídeos de homens usando looks com cristais acumulam centenas de milhares de visualizações, dividindo opiniões nos comentários de forma previsível: metade acha que é o fim do bom gosto masculino, metade acha que já era hora. O debate em si gera mais engajamento do que qualquer outro padrão de moda masculina dos últimos anos.

O Love Island USA, reality show americano que voltou à sua quinta temporada em 2024 e acumula seguidores nas plataformas de streaming, contribuiu para normalizar o look no dia a dia. Os participantes aparecem com camisetas e regatas com aplicações de cristal como se fossem roupas básicas, o que tecnicamente já são dentro do contexto do programa.

A lógica de mercado

O strass no vestuário masculino não é novidade histórica. No século XVIII, George Frederic Strass, relojoeiro francês de origem alemã que dá nome à pedra, fazia adornos para homens e mulheres da aristocracia europeia.

No século XX, Elvis Presley popularizou os macacões cravejados de cristais. Michael Jackson usou strass em luvas, jaquetas e sapatos que viraram peças de coleção. O que mudou agora é a escala e o ponto de venda: uma jaqueta com aplicações que, há dez anos, só aparecia em boutiques especializadas, hoje tem versão na Zara e no Shopee. Marcas de luxo entenderam o fenômeno antes do mercado de massa. Versace e Balenciaga exploraram o brilho em suas coleções masculinas alinhadas ao revival Y2K que marcou as temporadas de 2023 e 2024.