Brasil emplaca 12 endereços entre as melhores cafeterias da América do Sul

A cultura do café especial no Brasil expandiu suas fronteiras para muito além do eixo Rio-São Paulo. Prova disso é o resultado da segunda edição do The South America’s 100 Best Coffee Shops 2026, anunciado nesta semana. O país garantiu 12 posições no ranking, representadas por estabelecimentos espalhados por oito estados distintos — um salto em relação às sete casas premiadas na edição de estreia.

Diferente de listas focadas apenas no grão ou na extração, a premiação global avalia a experiência completa do consumidor: precisão técnica dos baristas, hospitalidade, inovação de cardápio, atmosfera e compromisso com a sustentabilidade. O resultado é definido por uma metodologia mista, que combina avaliação de júri técnico (com peso de 70%) e votação popular online (30%).

O destaque brasileiro no continente foi a Lucca Cafés Especiais, de Curitiba (PR), que conquistou a 4ª posição geral. Fundada em 2002 por Georgia Franco de Souza e Luiz Otávio Franco Souza, a casa é pioneira no país em microtorrefação própria e na curadoria de mais de 50 microlotes de origem única por ano.

Nordeste ganha protagonismo no circuito

Novos polos de café especial ficaram evidentes com as segunda e terceira posições brasileiras no ranking, ambas lideradas pela Região Nordeste. A RDV Roasters (Maceió - AL), nascida de uma microtorrefação e escola de café, conquistou o júri com perfis de sabor complexos e grãos de diversos terroirs nacionais e garantiu o 13º lugar.

Já o Do Coado ao Espresso (Salvador - BA), comandado por Flávio Camargos, Matheus Maciel e Nayara Chaves, se destacou pela integração entre torrefação própria, forte vocação educacional e gastronomia de alta qualidade. Ficou na 14ª posição.

São Paulo e Rio de Janeiro aparecem, cada um com um endereço somente, nas 89ª e 62ª posições, respectivamente. Veja a lista completa:

As 12 melhores cafeterias do Brasil em 2026

Lucca Cafés Especiais — Curitiba (PR) (4ª posição) RDV Roasters — Maceió (AL) (13ª posição) Do Coado ao Espresso — Salvador (BA) (14ª posição) Elisa Café e Torrefação — Belo Horizonte (MG) (17ª posição) King Experience — Goiânia (GO) (22ª posição) Williams & Sons Coffee Co. — Porto Alegre (RS) (33ª posição) Abuela Café & Torrefação — Porto Alegre (RS) (36ª posição) Giotti Cafés Microtorrefação — Juiz de Fora (MG) (49ª posição) Royalty Quality Coffee — Curitiba (PR) (57ª posição) Coffee Five — Rio de Janeiro (RJ) (62ª posição) 15 Coffee Company — Sorocaba (SP) (76ª posição) Cupping Café — São Paulo (SP) (89ª posição)

(Nota: Os endereços Cupping Café e Coffee Five já haviam figurado anteriormente na lista global The World’s 100 Best Coffee Shops, ocupando as posições 81º e 92º, respectivamente).

Veja a lista completa dos 100 melhores cafés da América do Sul