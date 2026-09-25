Brasil emplaca 12 endereços entre as melhores cafeterias da América do Sul

A cultura do café especial no Brasil expandiu suas fronteiras para muito além do eixo Rio-São Paulo. Prova disso é o resultado da segunda edição do The South America’s 100 Best Coffee Shops 2026, anunciado nesta semana. O país garantiu 12 posições no ranking, representadas por estabelecimentos espalhados por oito estados distintos — um salto em relação às sete casas premiadas na edição de estreia.
Diferente de listas focadas apenas no grão ou na extração, a premiação global avalia a experiência completa do consumidor: precisão técnica dos baristas, hospitalidade, inovação de cardápio, atmosfera e compromisso com a sustentabilidade. O resultado é definido por uma metodologia mista, que combina avaliação de júri técnico (com peso de 70%) e votação popular online (30%).
O destaque brasileiro no continente foi a Lucca Cafés Especiais, de Curitiba (PR), que conquistou a 4ª posição geral. Fundada em 2002 por Georgia Franco de Souza e Luiz Otávio Franco Souza, a casa é pioneira no país em microtorrefação própria e na curadoria de mais de 50 microlotes de origem única por ano.
Nordeste ganha protagonismo no circuito
Novos polos de café especial ficaram evidentes com as segunda e terceira posições brasileiras no ranking, ambas lideradas pela Região Nordeste. A RDV Roasters (Maceió - AL), nascida de uma microtorrefação e escola de café, conquistou o júri com perfis de sabor complexos e grãos de diversos terroirs nacionais e garantiu o 13º lugar.
Já o Do Coado ao Espresso (Salvador - BA), comandado por Flávio Camargos, Matheus Maciel e Nayara Chaves, se destacou pela integração entre torrefação própria, forte vocação educacional e gastronomia de alta qualidade. Ficou na 14ª posição.
São Paulo e Rio de Janeiro aparecem, cada um com um endereço somente, nas 89ª e 62ª posições, respectivamente. Veja a lista completa:
As 12 melhores cafeterias do Brasil em 2026
- Lucca Cafés Especiais — Curitiba (PR) (4ª posição)
- RDV Roasters — Maceió (AL) (13ª posição)
- Do Coado ao Espresso — Salvador (BA) (14ª posição)
- Elisa Café e Torrefação — Belo Horizonte (MG) (17ª posição)
- King Experience — Goiânia (GO) (22ª posição)
- Williams & Sons Coffee Co. — Porto Alegre (RS) (33ª posição)
- Abuela Café & Torrefação — Porto Alegre (RS) (36ª posição)
- Giotti Cafés Microtorrefação — Juiz de Fora (MG) (49ª posição)
- Royalty Quality Coffee — Curitiba (PR) (57ª posição)
- Coffee Five — Rio de Janeiro (RJ) (62ª posição)
- 15 Coffee Company — Sorocaba (SP) (76ª posição)
- Cupping Café — São Paulo (SP) (89ª posição)
(Nota: Os endereços Cupping Café e Coffee Five já haviam figurado anteriormente na lista global The World’s 100 Best Coffee Shops, ocupando as posições 81º e 92º, respectivamente).
Veja a lista completa dos 100 melhores cafés da América do Sul
- Eco Mapu Coffee Villarica — Chile
- FANKØR — Equador
- Differente Coffee — Colômbia
- Lucca Cafés Especiais — Brasil
- Kafi Wasi Café Tostaduría — Peru
- Tropicalia Coffee — Colômbia
- Negro Cueva de Café — Argentina
- Alquimia Specialty Coffee Shop — Bolívia
- Especie Café — Equador
- Monotono Specialty Coffee — Peru
- Wake Up Coffee Lab — Chile
- Caferatto Café Especial — Colômbia
- RDV Roasters — Brasil
- Do Coado ao Espresso | Cafeteria — Brasil
- BlackSoul Café Brewing Lab — Bolívia
- TRIBUTO casa de café – Chacao — Venezuela
- Elisa Café e Torrefação — Brasil
- Benchtime Cumbayá — Equador
- Origen Tostadores de Café — Peru
- Casa Canela — Venezuela
- Abstrakto Café de Especialidad — Uruguai
- King Experience – Cafeteria e Escola de Café — Brasil
- Primates Tostadores — Chile
- Three Monkeys Coffee Cusco — Peru
- Typica Café — Bolívia
- Islander Coffee Roasters — Equador
- Bicho Specialty Coffee — Peru
- L’arôme Café — Bolívia
- Café Melosa — Venezuela
- Holaste! Specialty Coffee — Chile
- Rita Specialty Coffee Armenia — Argentina
- Famosta Café — Colômbia
- William & Sons Coffee Co. – Petrópolis — Brasil
- Café Guayasamin – Centro Quito — Equador
- D’Sala Caffe — Peru
- Abuela Café & Torrefação — Brasil
- Café Micelio Puerto Varas — Chile
- Pergamino Café Laureles — Colômbia
- Savignano Café — Venezuela
- Puku Puku — Peru
- Ninina — Argentina
- Montse — Equador
- Café Buena Vista — Bolívia
- Cuervo Café — Argentina
- Lohas Café — Colômbia
- Boca Café — Venezuela
- Tinticoos Cafeteria — Equador
- Tasta Café — Peru
- Giotti Cafés Microtorrefação — Brasil
- Roaster Specialty Coffee — Bolívia
- Barista Coffee House — Argentina
- Dagadá — Equador
- Diblú Cafetería de Especialidad — Chile
- Raiz Coffee — Peru
- Surry Hills Coffee Palermo — Argentina
- Café 18 – El Chicó — Colômbia
- Royalty Café — Brasil
- MARRÓN CAFÉ — Venezuela
- Selva Brew — Chile
- Kaldis Specialty Coffee Grimaldo — Peru
- Mijito Café — Argentina
- Coffee Five — Brasil
- Cherry Season — Argentina
- Rituales Compañía de Café — Colômbia
- Zulu Haus — Argentina
- Perfecto — Bolívia
- Don Salazar — Peru
- ARTEMISA Coffee & Cocktail Bar — Chile
- Sailor Coffee — Equador
- Soul Coffee House — Equador
- Terra Specialty Coffee — Chile
- Mr Wush Wush — Colômbia
- Nameless Cafetería de Especialidad — Equador
- Coffee Bike — Bolívia
- Guanacoffee — Peru
- Cafeteria 15 Coffee Company — Brasil
- Café Calderón — Chile
- Masaro Café — Peru
- Kaweh Coffee Shop — Equador
- Simón Coffee — Colômbia
- La Colibrí Café — Peru
- La Cafetería Coffee Roasters — Venezuela
- Atmosférico Cafetería de Especialidad — Equador
- Destino Café Oxapampa — Peru
- Le Grenier Cafetería — Chile
- Oso Café — Peru
- Azahar Café — Colômbia
- FOK — Uruguai
- Cupping Café — Brasil
- Kajue Café — Argentina
- La Raza Coffee — Chile
- Antaqa Café — Peru
- Café Labranza — Venezuela
- Mulano Coffee Shop — Equador
- Kaffe’i — Paraguai
- Café Bauda — Chile
- Puma Café — Peru
- Casa Berracos — Uruguai
- Raymi Coffee Shops El Bosque — Equador
- Okafe Roasters — Colômbia