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Brasil emplaca 12 endereços entre as melhores cafeterias da América do Sul

Com a curitibana Lucca no top 4 e forte presença nordestina, o ranking 'The South America’s 100 Best Coffee Shops 2026' confirma a excelência dos cafés especiais

As melhores da América do Sul: 12 cafeterias se destacam em novo ranking (Imagem gerada por IA/EXAME/Exame)

As melhores da América do Sul: 12 cafeterias se destacam em novo ranking (Imagem gerada por IA/EXAME/Exame)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 15h48.

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A cultura do café especial no Brasil expandiu suas fronteiras para muito além do eixo Rio-São Paulo. Prova disso é o resultado da segunda edição do The South America’s 100 Best Coffee Shops 2026, anunciado nesta semana. O país garantiu 12 posições no ranking, representadas por estabelecimentos espalhados por oito estados distintos — um salto em relação às sete casas premiadas na edição de estreia.

Diferente de listas focadas apenas no grão ou na extração, a premiação global avalia a experiência completa do consumidor: precisão técnica dos baristas, hospitalidade, inovação de cardápio, atmosfera e compromisso com a sustentabilidade. O resultado é definido por uma metodologia mista, que combina avaliação de júri técnico (com peso de 70%) e votação popular online (30%).

O destaque brasileiro no continente foi a Lucca Cafés Especiais, de Curitiba (PR), que conquistou a 4ª posição geral. Fundada em 2002 por Georgia Franco de Souza e Luiz Otávio Franco Souza, a casa é pioneira no país em microtorrefação própria e na curadoria de mais de 50 microlotes de origem única por ano.

Nordeste ganha protagonismo no circuito

 Novos polos de café especial ficaram evidentes com as segunda e terceira posições brasileiras no ranking, ambas lideradas pela Região Nordeste. A RDV Roasters (Maceió - AL), nascida de uma microtorrefação e escola de café, conquistou o júri com perfis de sabor complexos e grãos de diversos terroirs nacionais e garantiu o 13º lugar.

Já o Do Coado ao Espresso (Salvador - BA), comandado por Flávio Camargos, Matheus Maciel e Nayara Chaves, se destacou pela integração entre torrefação própria, forte vocação educacional e gastronomia de alta qualidade. Ficou na 14ª posição.

São Paulo e Rio de Janeiro aparecem, cada um com um endereço somente, nas 89ª e 62ª posições, respectivamente. Veja a lista completa:

As 12 melhores cafeterias do Brasil em 2026

  1. Lucca Cafés Especiais — Curitiba (PR) (4ª posição)
  2. RDV Roasters — Maceió (AL) (13ª posição)
  3. Do Coado ao Espresso — Salvador (BA) (14ª posição)
  4. Elisa Café e Torrefação — Belo Horizonte (MG) (17ª posição)
  5. King Experience — Goiânia (GO) (22ª posição)
  6. Williams & Sons Coffee Co. — Porto Alegre (RS) (33ª posição)
  7. Abuela Café & Torrefação — Porto Alegre (RS) (36ª posição)
  8. Giotti Cafés Microtorrefação — Juiz de Fora (MG) (49ª posição)
  9. Royalty Quality Coffee — Curitiba (PR) (57ª posição)
  10. Coffee Five — Rio de Janeiro (RJ) (62ª posição)
  11. 15 Coffee Company — Sorocaba (SP) (76ª posição)
  12. Cupping Café — São Paulo (SP) (89ª posição)

(Nota: Os endereços Cupping Café e Coffee Five já haviam figurado anteriormente na lista global The World’s 100 Best Coffee Shops, ocupando as posições 81º e 92º, respectivamente).

Veja a lista completa dos 100 melhores cafés da América do Sul

  1. Eco Mapu Coffee Villarica — Chile
  2. FANKØR — Equador
  3. Differente Coffee — Colômbia
  4. Lucca Cafés Especiais — Brasil
  5. Kafi Wasi Café Tostaduría — Peru
  6. Tropicalia Coffee — Colômbia
  7. Negro Cueva de Café — Argentina
  8. Alquimia Specialty Coffee Shop — Bolívia
  9. Especie Café — Equador
  10. Monotono Specialty Coffee — Peru
  11. Wake Up Coffee Lab — Chile
  12. Caferatto Café Especial — Colômbia
  13. RDV Roasters — Brasil
  14. Do Coado ao Espresso | Cafeteria — Brasil
  15. BlackSoul Café Brewing Lab — Bolívia
  16. TRIBUTO casa de café – Chacao — Venezuela
  17. Elisa Café e Torrefação — Brasil
  18. Benchtime Cumbayá — Equador
  19. Origen Tostadores de Café — Peru
  20. Casa Canela — Venezuela
  21. Abstrakto Café de Especialidad — Uruguai
  22. King Experience – Cafeteria e Escola de Café — Brasil
  23. Primates Tostadores — Chile
  24. Three Monkeys Coffee Cusco — Peru
  25. Typica Café — Bolívia
  26. Islander Coffee Roasters — Equador
  27. Bicho Specialty Coffee — Peru
  28. L’arôme Café — Bolívia
  29. Café Melosa — Venezuela
  30. Holaste! Specialty Coffee — Chile
  31. Rita Specialty Coffee Armenia — Argentina
  32. Famosta Café — Colômbia
  33. William & Sons Coffee Co. – Petrópolis — Brasil
  34. Café Guayasamin – Centro Quito — Equador
  35. D’Sala Caffe — Peru
  36. Abuela Café & Torrefação — Brasil
  37. Café Micelio Puerto Varas — Chile
  38. Pergamino Café Laureles — Colômbia
  39. Savignano Café — Venezuela
  40. Puku Puku — Peru
  41. Ninina — Argentina
  42. Montse — Equador
  43. Café Buena Vista — Bolívia
  44. Cuervo Café — Argentina
  45. Lohas Café — Colômbia
  46. Boca Café — Venezuela
  47. Tinticoos Cafeteria — Equador
  48. Tasta Café — Peru
  49. Giotti Cafés Microtorrefação — Brasil
  50. Roaster Specialty Coffee — Bolívia
  51. Barista Coffee House — Argentina
  52. Dagadá — Equador
  53. Diblú Cafetería de Especialidad — Chile
  54. Raiz Coffee — Peru
  55. Surry Hills Coffee Palermo — Argentina
  56. Café 18 – El Chicó — Colômbia
  57. Royalty Café — Brasil
  58. MARRÓN CAFÉ — Venezuela
  59. Selva Brew — Chile
  60. Kaldis Specialty Coffee Grimaldo — Peru
  61. Mijito Café — Argentina
  62. Coffee Five — Brasil
  63. Cherry Season — Argentina
  64. Rituales Compañía de Café — Colômbia
  65. Zulu Haus — Argentina
  66. Perfecto — Bolívia
  67. Don Salazar — Peru
  68. ARTEMISA Coffee & Cocktail Bar — Chile
  69. Sailor Coffee — Equador
  70. Soul Coffee House — Equador
  71. Terra Specialty Coffee — Chile
  72. Mr Wush Wush — Colômbia
  73. Nameless Cafetería de Especialidad — Equador
  74. Coffee Bike — Bolívia
  75. Guanacoffee — Peru
  76. Cafeteria 15 Coffee Company — Brasil
  77. Café Calderón — Chile
  78. Masaro Café — Peru
  79. Kaweh Coffee Shop — Equador
  80. Simón Coffee — Colômbia
  81. La Colibrí Café — Peru
  82. La Cafetería Coffee Roasters — Venezuela
  83. Atmosférico Cafetería de Especialidad — Equador
  84. Destino Café Oxapampa — Peru
  85. Le Grenier Cafetería — Chile
  86. Oso Café — Peru
  87. Azahar Café — Colômbia
  88. FOK — Uruguai
  89. Cupping Café — Brasil
  90. Kajue Café — Argentina
  91. La Raza Coffee — Chile
  92. Antaqa Café — Peru
  93. Café Labranza — Venezuela
  94. Mulano Coffee Shop — Equador
  95. Kaffe’i — Paraguai
  96. Café Bauda — Chile
  97. Puma Café — Peru
  98. Casa Berracos — Uruguai
  99. Raymi Coffee Shops El Bosque — Equador
  100. Okafe Roasters — Colômbia
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