'Irmãos', 'A Hipótese do Amor'e mais: 6 filmes e séries para maratonar no fim de semana

Filmes e séries: 6 opções para assistir neste fim de semana (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 06h32.
O último fim de semana de setembro chega recheado de filmes e séries para movimentar as telas no streaming.
Nas séries, o destaque do Disney+ é o aguardado retorno de American Horror Story: Temporada 13. Na Apple TV, as atenções se voltam para a comédia Brothers, estrelada por Matthew McConaughey e Woody Harrelson.
Já na aba de filmes e documentários, o Prime Video lidera os holofotes com a adaptação do best-seller A Hipótese do Amor. Para quem ama cinema nacional, a Netflix adiciona ao catálogo o clássico Cinema, Aspirinas e Urubus. O Disney+ apresenta a docussérie O Resgate dos Mineiros Chilenos: A Corrida contra o Tempo e a Apple TV explora a alta gastronomia em Na Ponta da Faca: Buscando Estrelas Michelin.
A aclamada antologia criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk retorna para uma marca histórica com a 13ª temporada. Com um elenco marcante, a produção traz de volta papéis clássicos amados pelos fãs e promete celebrar o legado de terror da franquia, com uma série de fenômenos sinistros e mistérios que farão jus ao número mais temido da ficção.
Baseado no livro fenômeno do BookTok, escrito por Ali Hazelwood, o longa acompanha a história da cientista Olive (Lili Reinhart). Na tentativa de convencer sua amiga de que encontrou o amor, ela decide fingir um namoro com Adam Carlsen (Tom Bateman), um professor brilhante e temido por todos na universidade. No entanto, o acordo acadêmico logo se transforma em um sentimento real e incontrolável.
Na comédia que mistura ficção e realidade, os amigos de longa data Matthew McConaughey e Woody Harrelson interpretam versões de si mesmos. A dinâmica entre os dois é colocada à prova quando um segredo guardado há décadas pela mãe de Matthew vem à tona, que sugere que a irmandade entre eles pode ir muito além dos laços de amizade.
Um dos grandes marcos do cinema brasileiro dos anos 2000 desembarca no catálogo. Ambientado no sertão nordestino em 1942, o longa acompanha a jornada imprevisível de um jovem alemão que vende aspirinas pelo interior do país para fugir da Segunda Guerra Mundial e de um sertanejo que sonha em viver no Rio de Janeiro.
Apresentada com produção executiva do renomado chef Gordon Ramsay, a docussérie abre as portas para o universo ultra-competitivo da alta gastronomia mundial. Com acesso sem precedentes ao cotidiano do Guia Michelin, a produção acompanha o dia a dia exaustivo de chefs de elite que arriscam tudo em busca de conquistar, manter ou não perder as cobiçadas estrelas.
Esta emocionante série documental resgata em detalhes um dos eventos mais marcantes da história recente: o acidente que deixou 33 mineiros presos a mais de 800 metros de profundidade no Deserto do Atacama. A partir de imagens de arquivo inéditas e depoimentos impactantes, a produção reconstitui a saga inacreditável de sobrevivência durante os 69 dias subterrâneos.