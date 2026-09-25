'Irmãos', 'A Hipótese do Amor'e mais: 6 filmes e séries para maratonar no fim de semana

O último fim de semana de setembro chega recheado de filmes e séries para movimentar as telas no streaming.

Nas séries, o destaque do Disney+ é o aguardado retorno de American Horror Story: Temporada 13. Na Apple TV, as atenções se voltam para a comédia Brothers, estrelada por Matthew McConaughey e Woody Harrelson.

Já na aba de filmes e documentários, o Prime Video lidera os holofotes com a adaptação do best-seller A Hipótese do Amor. Para quem ama cinema nacional, a Netflix adiciona ao catálogo o clássico Cinema, Aspirinas e Urubus. O Disney+ apresenta a docussérie O Resgate dos Mineiros Chilenos: A Corrida contra o Tempo e a Apple TV explora a alta gastronomia em Na Ponta da Faca: Buscando Estrelas Michelin.

Confira os 6 filmes e séries para assistir neste fim de semana:

American Horror Story — temporada 13 (Disney+)

A aclamada antologia criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk retorna para uma marca histórica com a 13ª temporada. Com um elenco marcante, a produção traz de volta papéis clássicos amados pelos fãs e promete celebrar o legado de terror da franquia, com uma série de fenômenos sinistros e mistérios que farão jus ao número mais temido da ficção.

A Hipótese do Amor (Prime Video)

Baseado no livro fenômeno do BookTok, escrito por Ali Hazelwood, o longa acompanha a história da cientista Olive (Lili Reinhart). Na tentativa de convencer sua amiga de que encontrou o amor, ela decide fingir um namoro com Adam Carlsen (Tom Bateman), um professor brilhante e temido por todos na universidade. No entanto, o acordo acadêmico logo se transforma em um sentimento real e incontrolável.

Brothers — temporada 1 (Apple TV+)

Na comédia que mistura ficção e realidade, os amigos de longa data Matthew McConaughey e Woody Harrelson interpretam versões de si mesmos. A dinâmica entre os dois é colocada à prova quando um segredo guardado há décadas pela mãe de Matthew vem à tona, que sugere que a irmandade entre eles pode ir muito além dos laços de amizade.

Cinema, Aspirinas e Urubus (Netflix)

Um dos grandes marcos do cinema brasileiro dos anos 2000 desembarca no catálogo. Ambientado no sertão nordestino em 1942, o longa acompanha a jornada imprevisível de um jovem alemão que vende aspirinas pelo interior do país para fugir da Segunda Guerra Mundial e de um sertanejo que sonha em viver no Rio de Janeiro.

Na Ponta da Faca: Buscando Estrelas Michelin (Apple TV)

Apresentada com produção executiva do renomado chef Gordon Ramsay, a docussérie abre as portas para o universo ultra-competitivo da alta gastronomia mundial. Com acesso sem precedentes ao cotidiano do Guia Michelin, a produção acompanha o dia a dia exaustivo de chefs de elite que arriscam tudo em busca de conquistar, manter ou não perder as cobiçadas estrelas.

O Resgate dos Mineiros Chilenos: A Corrida contra o Tempo (Disney+)

Esta emocionante série documental resgata em detalhes um dos eventos mais marcantes da história recente: o acidente que deixou 33 mineiros presos a mais de 800 metros de profundidade no Deserto do Atacama. A partir de imagens de arquivo inéditas e depoimentos impactantes, a produção reconstitui a saga inacreditável de sobrevivência durante os 69 dias subterrâneos.