Casual
Guia de Viagens100 MELHORES RESTAURANTESVINHOSTURISMORELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

'Irmãos', 'A Hipótese do Amor'e mais: 6 filmes e séries para maratonar no fim de semana

Com o retorno de 'American Horror Story', comédia com Matthew McConaughey e cinema nacional, confira as estreias da semana

Filmes e séries: 6 opções para assistir neste fim de semana (Divulgação)

Filmes e séries: 6 opções para assistir neste fim de semana (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 06h32.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreStreaming
Saiba mais

O último fim de semana de setembro chega recheado de filmes e séries para movimentar as telas no streaming.

Nas séries, o destaque do Disney+ é o aguardado retorno de American Horror Story: Temporada 13. Na Apple TV, as atenções se voltam para a comédia Brothers, estrelada por Matthew McConaughey e Woody Harrelson.

Já na aba de filmes e documentários, o Prime Video lidera os holofotes com a adaptação do best-seller A Hipótese do Amor. Para quem ama cinema nacional, a Netflix adiciona ao catálogo o clássico Cinema, Aspirinas e Urubus. O Disney+ apresenta a docussérie O Resgate dos Mineiros Chilenos: A Corrida contra o Tempo e a Apple TV explora a alta gastronomia em Na Ponta da Faca: Buscando Estrelas Michelin.

Confira os 6 filmes e séries para assistir neste fim de semana:

American Horror Story — temporada 13 (Disney+)

yt thumbnail

A aclamada antologia criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk retorna para uma marca histórica com a 13ª temporada. Com um elenco marcante, a produção traz de volta papéis clássicos amados pelos fãs e promete celebrar o legado de terror da franquia, com uma série de fenômenos sinistros e mistérios que farão jus ao número mais temido da ficção.

A Hipótese do Amor (Prime Video)

yt thumbnail

Baseado no livro fenômeno do BookTok, escrito por Ali Hazelwood, o longa acompanha a história da cientista Olive (Lili Reinhart). Na tentativa de convencer sua amiga de que encontrou o amor, ela decide fingir um namoro com Adam Carlsen (Tom Bateman), um professor brilhante e temido por todos na universidade. No entanto, o acordo acadêmico logo se transforma em um sentimento real e incontrolável.

Brothers — temporada 1 (Apple TV+)

yt thumbnail

Na comédia que mistura ficção e realidade, os amigos de longa data Matthew McConaughey e Woody Harrelson interpretam versões de si mesmos. A dinâmica entre os dois é colocada à prova quando um segredo guardado há décadas pela mãe de Matthew vem à tona, que sugere que a irmandade entre eles pode ir muito além dos laços de amizade.

Cinema, Aspirinas e Urubus (Netflix)

yt thumbnail

Um dos grandes marcos do cinema brasileiro dos anos 2000 desembarca no catálogo. Ambientado no sertão nordestino em 1942, o longa acompanha a jornada imprevisível de um jovem alemão que vende aspirinas pelo interior do país para fugir da Segunda Guerra Mundial e de um sertanejo que sonha em viver no Rio de Janeiro.

Na Ponta da Faca: Buscando Estrelas Michelin (Apple TV)

yt thumbnail

Apresentada com produção executiva do renomado chef Gordon Ramsay, a docussérie abre as portas para o universo ultra-competitivo da alta gastronomia mundial. Com acesso sem precedentes ao cotidiano do Guia Michelin, a produção acompanha o dia a dia exaustivo de chefs de elite que arriscam tudo em busca de conquistar, manter ou não perder as cobiçadas estrelas.

O Resgate dos Mineiros Chilenos: A Corrida contra o Tempo (Disney+)

Esta emocionante série documental resgata em detalhes um dos eventos mais marcantes da história recente: o acidente que deixou 33 mineiros presos a mais de 800 metros de profundidade no Deserto do Atacama. A partir de imagens de arquivo inéditas e depoimentos impactantes, a produção reconstitui a saga inacreditável de sobrevivência durante os 69 dias subterrâneos.

Acompanhe tudo sobre:FilmesSériesFilmes brasileirosStreaming

Mais de Casual

Maior cinema a céu aberto do mundo, Open Air volta a São Paulo após quatro anos

Havaianas ganha 'sexto dedo' em colaboração com MM6 Maison Margiela

Da prateleira à mesa: como funciona a checagem de bebidas da Diageo

Por que o carro elétrico da Bentley representa o luxo moderno

Mais na Exame

Pop

Show do Jão: veja horário, como chegar e possível setlist desta sexta-feira

Revista Exame

Os sinais e muito ruído: decifrando o exuberante barulho de Trump

Inteligência Artificial

Recursos escondidos do ChatGPT, Claude e Gemini que a maioria dos profissionais não usa

Mundo

Diesel caro vira problema político para Trump antes das eleições americanas