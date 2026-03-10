Onde assistir a 'A Voz de Hind Rajab, indicado a Melhor Filme Internacional?

'A Voz de Hind Rajab': o filme que dilacerou Veneza e chegou ao Oscar 2026 (Divulgação/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 10 de março de 2026 às 10h35.
A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar.
A Voz de Hind Rajab foi a inscrição da Tunísia para a edição de 2026 da premiação e conquistou a crítica com a sua representação de um evento trágico de 2024, ocorrido em Gaza. O longa concorre com o brasileiro O Agente Secreto na categoria de Melhor Filme Internacional.
O filme está em cartaz nos cinemas selecionados e disponível na Prime Video (valor adicional).
A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.
A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.
No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.