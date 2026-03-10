Onde assistir a 'A Voz de Hind Rajab, indicado a Melhor Filme Internacional?

A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar.

A Voz de Hind Rajab foi a inscrição da Tunísia para a edição de 2026 da premiação e conquistou a crítica com a sua representação de um evento trágico de 2024, ocorrido em Gaza. O longa concorre com o brasileiro O Agente Secreto na categoria de Melhor Filme Internacional.

Onde posso assistir A Voz de Hind Rajab?

O filme está em cartaz nos cinemas selecionados e disponível na Prime Video (valor adicional).

Voluntários do Crescente Vermelho recebem um chamado de emergência. Uma menina de 5 anos está presa em um carro sob fogo cruzado em Gaza, implorando por socorro. Enquanto tentam mantê-la na linha, eles fazem tudo o que podem para enviar uma ambulância até ela. Seu nome era Hind Rajab. Indicações ao Oscar: Melhor Filme Internacional.

Quando será a cerimônia dos Oscars 2026?

A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.

A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.

Onde assistir ao Oscar 2026?

No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.