Onde assistir a 'A Voz de Hind Rajab, indicado a Melhor Filme Internacional?

Filme retrata um dos episódios mais marcantes do conflito em Gaza em 2024 e foi ovacionado no Festival de Cinema de Veneza no ano passado

'A Voz de Hind Rajab': o filme que dilacerou Veneza e chegou ao Oscar 2026 (Divulgação/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 10 de março de 2026 às 10h35.

A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar.

A Voz de Hind Rajab foi a inscrição da Tunísia para a edição de 2026 da premiação e conquistou a crítica com a sua representação de um evento trágico de 2024, ocorrido em Gaza. O longa concorre com o brasileiro O Agente Secreto na categoria de Melhor Filme Internacional. 

Onde posso assistir A Voz de Hind Rajab?

O filme está em cartaz nos cinemas selecionados e disponível na Prime Video (valor adicional).

yt thumbnail
  • Sinopse: Voluntários do Crescente Vermelho recebem um chamado de emergência. Uma menina de 5 anos está presa em um carro sob fogo cruzado em Gaza, implorando por socorro. Enquanto tentam mantê-la na linha, eles fazem tudo o que podem para enviar uma ambulância até ela. Seu nome era Hind Rajab.
  • Indicações ao Oscar: Melhor Filme Internacional.
  • Total de indicações: 1

Quando será a cerimônia dos Oscars 2026?

A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.

A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.

Onde assistir ao Oscar 2026?

No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.

