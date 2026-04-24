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'Enola Holmes 3' vem aí: veja tudo o que se sabe sobre o novo filme da Netflix

Nova história levará Enola Holmes para Malta, onde a personagem enfrentará o caso mais perigoso de sua trajetória

Enola Holmes: terceiro filme da saga chega em 2026 e terá novo diretor no comando (Netflix/Divulgação)

Enola Holmes: terceiro filme da saga chega em 2026 e terá novo diretor no comando (Netflix/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 24 de abril de 2026 às 18h49.

A Netflix deu novos detalhes sobre "Enola Holmes 3", próxima sequência estrelada por Millie Bobby Brown. O longa está previsto para estrear no dia 1º de julho de 2026.

O novo filme marca o retorno de uma das franquias mais populares do catálogo recente da Netflix. Inspirada nos livros de Nancy Springer, a saga acompanha a irmã mais nova de Sherlock Holmes em aventuras próprias, misturando mistério, humor e ação.

Elenco retorna

Além da volta de Millie, que finalizou a última temporada de "Stranger Things" no final de 2025, no papel principal; Henry Cavill também retorna como Sherlock Holmes.

Helena Bonham Carter segue como Eudoria Holmes.

Outro destaque é a mudança nos bastidores. A direção agora será de Philip Barantini, conhecido por trabalhos mais intensos e dramáticos. A troca sugere que o terceiro capítulo pode apostar em uma atmosfera mais madura e ambiciosa.

Sobre o que será o novo filme?

Em "Enola Holmes 3", a jovem investigadora parte para Malta e acaba mergulhando no caso mais arriscado de sua trajetória. No meio da apuração, seus desejos pessoais passam a colidir com os rumos da própria carreira. A trama segue inspirada na série literária escrita por Nancy Springer.

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