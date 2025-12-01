Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Lançamentos da Apple TV em dezembro de 2025: veja os filmes e as séries

Entre os destaques do mês, está o aguardado 'F1 – O Filme' e o final das temporadas de 'Pluribus', 'Fortuna' e 'Mistério em Cemetery Road'

Apple TV: o que entra no catálogo em dezembro (Divulgação)

Apple TV: o que entra no catálogo em dezembro (Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 09h47.

Tudo sobreApple TV
Saiba mais

Dezembro chega à Apple TV com uma programação repleta de estreias. Grandes produções, documentários inspiradores e especiais natalinos encerram o ano com emoção no streaming.

Entre os destaques do mês, está o aguardado F1 – O Filme, estrelado por Brad Pitt, Javier Bardem e Damson Idris, que chega ao catálogo da Apple TV após faturar mais de US$ 630 milhões nos cinemas. A plataforma também estreia o especial A Magia Começa na Rocha Encantada, com Lele Pons, e lança a nova série documental Selvagens Por Natureza, narrada por Hugh Bonneville.

Até o fim do mês chegam ao final as séries Pluribus, A Última Fronteira, Mistério em Cemetery Road e a comédia Fortuna.

Confira abaixo a programação completa:

O que entra em cartaz na Apple TV em dezembro de 2025?

Séries que entram na Apple TV em dezembro de 2025

  • A Magia Começa na Rocha Encantada | 05/12/2025
  • Selvagens Por Natureza | 19/12/2025

Filmes que entram na Apple TV em dezembro de 2025

  • F1 – O Filme | 12/12/2025

Finais de temporada

  • A Última Fronteira: Temporada 1 (final) | 05/12/2025
  • Mistério em Cemetery Road: Temporada 1 (final) | 10/12/2025
  • Fortuna: Temporada 3 (final) | 10/12/2025
  • Pluribus: Temporada 1 (final) | 26/12/2025

Este conteúdo foi feito com auxílio de inteligência artificial e foi editado por um jornalista da equipe da EXAME.

Acompanhe tudo sobre:Apple TVFilmesSériesStreaming

Mais de Casual

A Califórnia é aqui: o ótimo momento do vinho para São Paulo e Minas Gerais

De sol e surfe à beleza limpa: a fórmula de Patrícia Lima, da Simple Organic

Vale viajar no Ano Novo? As cidades mais baratas e mais caras do Brasil

Salão do Automóvel: o retorno e as projeções para 2027

Mais na Exame

Mercados

BTG retira Itaú e aumenta exposição em Nubank na carteira de dezembro

Inteligência Artificial

HSBC firma acordo para acessar ferramentas de IA da francesa Mistral

Future of Money

Solana: a visão estratégica de um gigante do blockchain

Mundo

Putin receberá enviado de Trump para discutir fim da guerra na Ucrânia