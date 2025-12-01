Lançamentos da Apple TV em dezembro de 2025: veja os filmes e as séries

Dezembro chega à Apple TV com uma programação repleta de estreias. Grandes produções, documentários inspiradores e especiais natalinos encerram o ano com emoção no streaming.

Entre os destaques do mês, está o aguardado F1 – O Filme, estrelado por Brad Pitt, Javier Bardem e Damson Idris, que chega ao catálogo da Apple TV após faturar mais de US$ 630 milhões nos cinemas. A plataforma também estreia o especial A Magia Começa na Rocha Encantada, com Lele Pons, e lança a nova série documental Selvagens Por Natureza, narrada por Hugh Bonneville.

Até o fim do mês chegam ao final as séries Pluribus, A Última Fronteira, Mistério em Cemetery Road e a comédia Fortuna.

Confira abaixo a programação completa:

O que entra em cartaz na Apple TV em dezembro de 2025?

Séries que entram na Apple TV em dezembro de 2025

A Magia Começa na Rocha Encantada | 05/12/2025

| 05/12/2025 Selvagens Por Natureza | 19/12/2025

Filmes que entram na Apple TV em dezembro de 2025

F1 – O Filme | 12/12/2025

Finais de temporada

A Última Fronteira: Temporada 1 (final) | 05/12/2025

| 05/12/2025 Mistério em Cemetery Road: Temporada 1 (final) | 10/12/2025

| 10/12/2025 Fortuna: Temporada 3 (final) | 10/12/2025

| 10/12/2025 Pluribus: Temporada 1 (final) | 26/12/2025

Este conteúdo foi feito com auxílio de inteligência artificial e foi editado por um jornalista da equipe da EXAME.