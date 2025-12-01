Lançamentos da Apple TV em dezembro de 2025: veja os filmes e as séries

Apple TV: o que entra no catálogo em dezembro (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 09h47.
Dezembro chega à Apple TV com uma programação repleta de estreias. Grandes produções, documentários inspiradores e especiais natalinos encerram o ano com emoção no streaming.
Entre os destaques do mês, está o aguardado F1 – O Filme, estrelado por Brad Pitt, Javier Bardem e Damson Idris, que chega ao catálogo da Apple TV após faturar mais de US$ 630 milhões nos cinemas. A plataforma também estreia o especial A Magia Começa na Rocha Encantada, com Lele Pons, e lança a nova série documental Selvagens Por Natureza, narrada por Hugh Bonneville.
Até o fim do mês chegam ao final as séries Pluribus, A Última Fronteira, Mistério em Cemetery Road e a comédia Fortuna.
Confira abaixo a programação completa:
Este conteúdo foi feito com auxílio de inteligência artificial e foi editado por um jornalista da equipe da EXAME.