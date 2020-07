Johnnie Walker celebra 200 anos de vida com quatro novidades

Antes de se tornar a marca de uísque mais famosa do mundo, a Johnnie Walker, fundada em 1820, era uma mercearia em Kilmarnock, região de East Ayrshire, na Escócia. O uísque só viria em 1865, sem imaginar que um século depois estaria à venda em mais de uma centena de países.

Comemorando os 200 anos da marca, a Johnnie Walker, que hoje pertence à Diageo, lança em outubro quatro edições especiais que exploram a história bicentenária da marca e da família Walker.

Recentemente, a Diageo anunciou o lançamento de uma garrafa de papel para o Johnnie Walker em 2021, em parceria com a Pilot Lite, em uma promessa de diminuir o uso de plástico das garrafas

Confira os lançamentos:

Johnnie Walker Blue Label 200th Anniversary Limited Edition Design

O velho conhecido Blue Label ganha roupagem especial para celebrar os 200 anos da marca, com ilustrações que mostram a história da família Walker e presta homenagem às cidades que fizeram a história da marca nos últimos dois séculos.

Johnnie Walker Blue Label 200th Anniversary Limited Edition Design Johnnie Walker Blue Label 200th Anniversary Limited Edition Design

Johnnie Walker Blue Label Legendary Eight

Um blend raríssimo e em edição muito limitada. Cada uísque foi selecionado entre apenas oito destilarias, todas elas funcionando desde a época de John Walker nos anos 1860.

Johnnie Walker Blue Label Legendary Eight Johnnie Walker Blue Label Legendary Eight

John Walker & Sons Celebratory Blend

Para celebrar o Old Highland Whisky, o primeiro blend da marca, lançado nos anos 1860, a marca lança o “Celebratory Blend”, que se inspira nos sabores encontrados na mercearia daqueles anos e usa uísques de destilarias que funcionavam no século 19 e ainda operam hoje. O design do lançamento traz a única foto conhecida da mercearia de Kilmarnock.

John Walker & Sons Celebratory Blend John Walker & Sons Celebratory Blend

John Walker & Sons Bicentenary Blend

Para celebrar “onde tudo começou”. O master blender Jim Beveridge e sua equipe criaram uma bebida que promete uma viagem pelas fragâncias originais da merceria na Escócia onde os dois irmãos iniciaram a marca. O uísque, um blend, vem de barris envelhecidos há pelo menos 28 anos, inclusive com barris vindos de destilarias “fantasmas”, que já estão fechadas há tempos, mas que ainda guardam uma produção rara, como Pittyvaitch, Cambus e Port Ellen.

John Walker & Sons Bicentenary Blend John Walker & Sons Bicentenary Blend

As exportações de uísque escocês cresceram 2,4% em volume em 2019, chegando a 1,31 bilhão de garrafas de 700mL, segundo a Scotch Whisky Association. Mas as exportações para os Estados Unidos caíram 7% no período.

A Johnnie Walker lidera o segmento de uísque escocês, com 165,6 milhões de litros vendidos, mas vendeu 2.8% menos em 2019 que em 2018. Atrás dela vêm duas marcas da Pernod Ricard, Ballantine’s e Chivas Regal. Ballantine’s vendeu 69,3 milhões de litros em 2019 (4,6% mais que em 2018), enquanto Chivas vendeu 39,6 milhões de litros (menos 1,1% que em 2018).