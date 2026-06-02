Após vitórias históricas, João Fonseca é derrotado por Mensik nas quartas de final de Roland Garros

Após desempenhos marcantes na última semana, João Fonseca foi derrotado por 3 a 0 (6/4, 6/3 e 7/6) pelo tenista tcheco Jakub Mensik, considerado o número 27 do mundo.

A partida ocorreu nesta terça-feira, 2, e marcou a estreia do tenista brasileiro nas quartas de final de Roland Garros, em Paris.

João Fonseca teve chances de mudar o rumo da partida e chegou a ficar próximo de vencer o terceiro set, mas viu o adversário tcheco controlar os momentos decisivos do confronto. Com atuação consistente, o europeu fechou o jogo em 3 sets a 0 e garantiu a classificação.

A derrota encerra a campanha do brasileiro, mas não apaga o desempenho que marcou o melhor resultado de sua carreira até aqui. Aos 19 anos, Fonseca alcançou uma fase inédita no torneio e chamou atenção ao superar Novak Djokovic na terceira rodada, resultado que entrou para os principais momentos de sua trajetória profissional.

Mesmo eliminado, o jovem deixa a competição com uma campanha que reforça sua ascensão no circuito e amplia as expectativas para os próximos desafios da temporada.

Como foi a partida?

A expectativa era de uma disputa equilibrada entre dois tenistas da mesma faixa etária, mas o cenário observado nos dois primeiros sets foi distinto. Mensik assumiu o controle das ações desde o início, apoiado em um saque eficiente, com aces em momentos importantes, e em trocas consistentes do fundo da quadra. O tcheco também adotou uma estratégia específica para neutralizar Fonseca: direcionar as jogadas para o lado do backhand e limitar as oportunidades de uso do forehand, golpe de maior impacto do brasileiro.

Fonseca não repetiu o nível de intensidade apresentado nas fases anteriores da competição. O brasileiro acumulou erros não forçados em pontos relevantes e enfrentou dificuldades no serviço. Entre os problemas registrados estiveram algumas duplas faltas, situação incomum ao longo de sua campanha. Em um dos games do segundo set, ele chegou a cometer duas duplas faltas, o que contribuiu para ampliar a pressão durante a partida.

Nas arquibancadas da quadra Philippe-Chatrier, o público brasileiro tentou impulsionar a reação do tenista. A partida foi disputada com o teto fechado devido à chuva que atingia Paris no início da noite, sob temperatura de 17°C, inferior à registrada nos dias anteriores do torneio. Entre os espectadores estava Gustavo Kuerten, que voltou a acompanhar o desempenho de Fonseca de perto.

A resposta do brasileiro apareceu no terceiro set. Logo no game de abertura, Fonseca aproveitou três duplas faltas de Mensik para conquistar uma quebra de serviço e abrir vantagem. O placar chegou a 2/0 e, posteriormente, a 5/3, quando o brasileiro teve a oportunidade de sacar para fechar a parcial. No entanto, Mensik reagiu em um game disputado ponto a ponto, devolveu a quebra e igualou o marcador em 5/5 após converter um break point originado por uma dupla falta de Fonseca, mantendo a definição do set em aberto.

Quem é Jakub Mensik?

Atual número 27 do ranking da ATP, Mensik superou Rublev por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 7/6, 4/6, 2/6 e 6/3, em quase quatro horas de partida.

Com 1,96 metro de altura, o tcheco tem no saque uma de suas principais armas e costuma obter seus melhores resultados em quadras rápidas. Apesar da pouca idade, já soma mais de US$ 6 milhões em premiações na carreira e possui dois títulos no circuito profissional.

O principal deles veio em 2025, quando conquistou o Masters 1000 de Miami — uma das categorias mais importantes do tênis, abaixo apenas dos Grand Slams e do ATP Finals. Na decisão, derrotou Novak Djokovic e levantou o maior troféu de sua trajetória até aqui. Durante aquela campanha, também superou outros adversários que figuravam entre os dez melhores do mundo.

O segundo título foi conquistado em janeiro deste ano, no ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia.

Mensik chegou a alcançar a 12ª posição do ranking mundial em 2025, a melhor de sua carreira. Desde então, perdeu algumas posições após não conseguir defender todos os pontos conquistados na temporada anterior, mas segue entre os principais nomes da nova geração do circuito.

O histórico contra João Fonseca é favorável ao brasileiro. Os dois já se enfrentaram duas vezes e o carioca saiu vencedor em ambas. O primeiro encontro aconteceu no Next Gen ATP Finals de 2024, torneio que reúne os melhores tenistas sub-20 do mundo. Já o segundo ocorreu no ATP de Basileia, na Suíça, mas Mensik acabou desistindo da partida antes de entrar em quadra devido a uma lesão no pé.

O tcheco disputa apenas os primeiros capítulos de sua trajetória nos grandes torneios. Esta é sua segunda participação em Roland Garros. Em 2025, ele havia sido eliminado na segunda rodada.

*Em atualização.