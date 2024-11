Toyota Hilux e SW4 ganham nova motorização e 10 anos de garantia no modelo 2025

A Toyota apresentou novidades nas novas versões da Hilux e do SW4. Já disponíveis em toda a rede autorizada da marca, as novidades incluem atualizações na motorização, recursos de segurança conectados e o programa de garantia estendida por até dez anos.

As atualizações visam consolidar a liderança da Toyota no segmento de picapes médias a diesel e SUVs grandes. Entre janeiro e outubro de 2024, a Hilux vendeu 41.623 unidades, enquanto o SW4 alcançou 13.937 unidades comercializadas no mesmo período.

A extensão da garantia, que se ativa automaticamente ao realizar revisões programadas na rede Toyota, cobre os veículos por até dez anos ou 200 mil km (para uso particular). A cobertura contempla motor, transmissão, sistema de arrefecimento, entre outros componentes.

“A extensão da garantia para dez anos reflete nosso compromisso com os clientes e agrega valor ao veículo, contribuindo para a satisfação e o valor de revenda”, destaca Jorge Mussi, gerente-geral de pós-vendas da Toyota do Brasil.

Câmbio automático

A Hilux 2025 é a primeira picape do segmento a oferecer transmissão automática nas versões cabine chassi e cabine simples, voltadas para o mercado de vendas diretas. Essas configurações atendem à demanda por conforto e versatilidade em aplicações comerciais.

“Robustez e durabilidade consolidaram o sucesso da Hilux. Com as novas versões, atendemos às demandas do mercado e proporcionamos mais conforto aos clientes do segmento comercial”, afirma Fábio Lage Domingues, gerente-geral de vendas da Toyota do Brasil.

Lista de equipamentos

As versões SRX e SRX Plus da Hilux trazem itens premium como som JBL, visão 360 graus e o pacote de segurança Toyota Safety Sense (TSS), que inclui controle de cruzeiro adaptativo, alerta de mudança de faixa e sistema de pré-colisão frontal.

Já o SW4, disponível nas versões SRX Platinum (cinco ou sete lugares) e Diamond (sete lugares), mantém o padrão elevado de equipamentos, como carregador por indução e portas USB extras.

Tabela de preços

Hilux

Cabine Chassi 4x4 MT: R$ 228.690

Cabine Chassi 4x4 AT: R$ 238.790

Cabine Simples 4x4 MT: R$ 236.690

Cabine Simples 4x4 AT: R$ 246.890

Power Pack 4x4 MT: R$ 249.490

Power Pack 4x4 AT: R$ 259.790

SR 4x4 AT: R$ 284.390

SRV 4x4 AT: R$ 294.590

SRX 4x4 AT: R$ 328.990

SRX Plus 4x4 AT: R$ 339.490

SW4

SRX Platinum 5L 4x4 AT: R$ 384.190

SRX Platinum 7L 4x4 AT: R$ 390.590

Diamond 7L 4x4 AT: R$ 437.890