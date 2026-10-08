Jaguar aposta em elétrico de R$ 890 mil para nova geração

A Jaguar apresentou em Nova York, no dia 6 de outubro, o Type 01, sedã elétrico de quatro portas e quatro lugares que dá início à fase totalmente elétrica da fabricante britânica. O modelo é o primeiro carro de produção construído sobre a Jaguar Electric Architecture (JEA), plataforma desenvolvida exclusivamente para a marca, e chega quase dois anos depois do Type 00, conceito exibido em rosa durante a Miami Art Week, em dezembro de 2024.

O caminho até o lançamento passou pela interrupção de toda a linha anterior da Jaguar, encerrada com o fim da produção do F-Type em junho de 2024, e pelo reposicionamento visual apresentado em novembro daquele ano sob o slogan "Copy Nothing", que dividiu opiniões nas redes sociais. Com o novo carro, a marca controlada pelo grupo indiano Tata desde 2008 sobe de patamar e se aproxima, em tamanho e preço, de sedãs como Bentley Flying Spur e Rolls-Royce Ghost. O valor inicial será de 130 mil libras com encomendas abertas no início de 2027 e entregas previstas para o segundo semestre do mesmo ano.

O nome faz referência a modelos históricos como C-Type, E-Type e F-Type. Segundo a Jaguar, o zero remete à ausência de emissões no escapamento, enquanto o um indica o primeiro carro de uma nova geração.

Três motores e 1.030 cv

A traseira do Jaguar Type 01 dispensa o vidro, e a visão de trás é feita por uma câmera ligada a uma tela no painel (Divulgação/Jaguar)

O Type 01 usa três motores elétricos, um no eixo dianteiro e dois no traseiro, que somam até 1.030 cv e 1.365 Nm de torque, números que fazem dele o carro de rua mais potente já produzido pela marca. A aceleração de 0 a 100 km/h leva 3,2 segundos, e a retomada de 100 a 180 km/h é feita em 4 segundos. O conjunto tem distribuição de peso de 50% em cada eixo, esterçamento nas quatro rodas e vetorização de torque, com contribuição da equipe da Jaguar na Fórmula E.

A bateria tem 118 kWh de capacidade útil e opera em uma arquitetura de 850 volts. A autonomia estimada chega a 720 km no ciclo europeu WLTP e a cerca de 640 km no padrão americano EPA. Em velocidade constante de 120 km/h, a fabricante projeta até 515 km. Em um carregador rápido de 350 kW, o sedã recupera 321 km de autonomia em cerca de 13 minutos.

Sem vidro traseiro

Os vincos da lateral traseira do Jaguar Type 01 encontram a linha dos ombros e terminam na moldura frisada das lanternas (Divulgação/Jaguar)

Com 5,23 metros de comprimento e apenas 1,40 metro de altura, o Type 01 tem proporções mais próximas às de um cupê esportivo do que às de um sedã de luxo tradicional. O capô longo e a traseira alongada retomam linhas de antigos modelos da marca, e as rodas de 23 polegadas vêm de série. A carroceria dispensa o vidro traseiro, assim como fazem os Polestar 4 e 5, e a visão de trás fica a cargo de uma câmera ligada a uma tela posicionada na base do para-brisa, chamada pela Jaguar de ClearSight.

Na cabine, uma espécie de espinha central percorre o interior do painel até os bancos de trás e separa os quatro ocupantes em lugares individuais. O acabamento em efeito latão se estende por essa estrutura e pela parte superior das portas, ao lado de tecidos Woolblend DuoWeave, da dinamarquesa Kvadrat, e do material sintético NeoGrain, da Ultrafabrics. A parte digital se resume a um painel OLED de 24 polegadas à frente do motorista e a uma tela sensível ao toque de 7 polegadas no console.

Na cabine do Jaguar Type 01, a espinha central percorre o interior do painel aos bancos traseiros e divide os quatro lugares individuais (Divulgação/Jaguar)

Produção britânica

O modelo será montado na fábrica da JLR em Solihull, na região de Birmingham, com motores e baterias produzidos em Wolverhampton e painéis estampados em Halewood, perto de Liverpool. Segundo a empresa, as linhas de produção estão em fase avançada de preparação, e quase 9 mil funcionários de Solihull já foram treinados para trabalhar com veículos elétricos.

A JLR informa ter investido 11,5 bilhões de libras, cerca de R$ 79 bilhões, em engenharia, design e fabricação de sua próxima geração de veículos desde 2024, a maior parte no Reino Unido. O plano da companhia prevê crescimento de dois dígitos nos próximos cinco anos, com foco maior no mercado norte-americano e com a Jaguar como a única de suas marcas exclusivamente elétrica.