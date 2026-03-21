Como é andar em um Volvo elétrico que tem dois motores

No último dia 7, a Volvo reuniu convidados no Parque Villa-Lobos, Zona Oeste de São Paulo, para se exibir. A marca sueca montou uma pista de arrancada para provar que seu último lançamento, o EX30 Ultra Twin Motor, consegue acelerar até os 100 km/h em 3,6 segundos.

De acordo com a Volvo, o novo elétrico é mais rápido do que carros de corrida da marca, como o S60 Polestar do Scandinavian Touring Car Championship, que faz de 0 a 100 km/h em 3,9 segundos; e a perua 850, um dos principais símbolos do British Touring Car Championship nos anos 1990, que alcançava a marca em 7,4 segundos.

Lançada no início do ano, a nova versão acrescenta ao motor traseiro de 272 cv um dianteiro de 156 cv, somando 428 cv e 55,4 kgfm de torque. Tanta potência para um SUV compacto parece uma estupidez no papel – e talvez seja –, mas é irretocável no uso cotidiano.

A potência e a aceleração podem ser de superesportivo, mas a praticidade que o EX30 oferece é de carro compacto, confortável, espaçoso e eficiente. E com a vantagem de poder dar uma acelerada de arrepiar.

Por dentro o EX30 segue polêmico, principalmente por concentrar praticamente tudo na tela central e vertical de 12,3 polegadas – até mesmo a abertura do porta-luvas e o ajuste dos retrovisores externos. Nele fica também o velocímetro, o que nos obriga a desviar o olhar constantemente.

Mas, em outros aspectos, o EX30 brilha. O acabamento é uma combinação única de sofisticação, frescor e aconchego; a ergonomia é acertada e o espaço é ótimo. O sistema de som Harman Kardon também é um ponto alto.

Depois das acelerações estonteantes, a melhor experiência ao volante do EX30 Ultra Twin Motor é a navegação nativa do Google, que prevê – e acerta – qual será o nível da bateria chegando ao destino e quanto será necessário para retornar.

Com 316 quilômetros de autonomia, o SUV (hatch para alguns) encara uma viagem curta sem a necessidade de uma recarga na bateria de 69 kWh. Mas, se precisar, serão 21 minutos (de acordo com a Volvo) para recuperar de 10% a 80% em corrente direta (DC); se for em corrente alternada (AC), o tempo sobe para 7h40.

Por R$ 309.950, o EX30 Ultra Twin Motor é a melhor opção para quem busca muito desempenho, mas com a leveza da versatilidade no lugar do compromisso da esportividade – e com o status da marca.