8 hotéis na praia e na montanha para aproveitar o feriado de Páscoa

Para quem está em busca de um refúgio para descansar no feriado prolongado de Páscoa, ainda há tempo para garantir estadias em destinos paradisíacos do Nordeste ou nas montanhas e praias do Sul do país. Confira oito hotéis que oferecem conforto, experiências relaxantes e programações gastronômicas para o feriado de 18 a 21 de abril.

Vila Naiá - Bahia

Em meio a uma paisagem preservada do litoral brasileiro, o Vila Naiá, hotel boutique de luxo sustentável localizado em Corumbau, sul da Bahia, possui apenas oito acomodações, sendo quatro suítes e quatro casas de praia.

Entre as experiências oferecidas estão caminhadas por praias de areias brancas e finas que se estendem por quilômetros, passeios de caiaque, mergulho com snorkel em recifes de corais, e visitas à Ponta do Corumbau, uma faixa de areia que avança mar adentro.

Durante os feriados de Páscoa e Tiradentes, o Vila Naiá oferece, como cortesia, um passeio para observação dos corais. As tarifas para os feriados de Páscoa e Tiradentes custam a partir de R$ 3.400 por casal, por dia, com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar).

Serviço: Estrada Principal, s/n. Corumbau, Prado, Bahia. Reservas: 11 98237 0751, reservas@vilanaia.com.br

Tivoli Ecoresort Praia do Forte - Bahia

De 14 a 20 de abril de 2025, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte promove a "Páscoa Mágica", com programação para a Páscoa. Para as crianças, o resort oferecerá diversas atividades lúdicas, incluindo oficinas de cupcake, Tie Dye, confecção de orelhas de coelho, pintura em ovos e fábrica de brigadeiro, além da tradicional caça aos ovos. Já a programação noturna contará com shows temáticos como Broadway, Tarzan, Rei Leão e Moana, além de apresentações musicais com estilos variados. O pacote de Páscoa inclui momentos especiais como Sunset Musical, a atividade "Na Trilha da Cenoura", Sereismo, Chocofest com cascata de chocolate, Show do Coelho com entrega de ovos e Missa de Páscoa. O pacote inclui hospedagem, drinque de boas-vindas, café da manhã e jantar com bebidas não alcoólicas, além de acesso a toda a programação especial de lazer do período.

Serviço: Avenida do Farol s/n - Praia do Forte, Bahia. Tel.: 55 (71) 3676.4000 , tivolihotels.com/pt/tivoli-ecoresort-praia-do-forte. E-mail: reservas.tepf@tivolihotels.com

Koloa Concept Hotel - Bahia

Localizado na tranquila Praia de Morro Branco, a 8 quilômetros de Barra Grande, e Cajueiro da Praia, o Koloa Concept Hotel é o primeiro hotel-butique do litoral piauiense. Com 26 suítes, o hotel oferece para o feriado uma programação musical variada com apresentações de artistas locais, do reggae ao samba, além de aulas de kitesurf e jantares com peixes, frutos-do-mar e ingredientes frescos da região.

Serviço: reservas a partir de 3 diárias. Rua Cajueiro da Praia, Cajueiro da Praia, Barra Grande. Telefone: (86) 99403-2088. koloaconcepthotel.com.br.

Makena Hotel - Ceará

No Makena Hotel, localizado em Icaraizinho de Amontada, no Ceará, os hóspedes além de serem recebidos com chocolates feitos pelo chef patissier e chocolatier Laureano no check-in, são convidados a frequentarem sessões de meditação e ioga com os sons das ondas e a brisa do mar.

Na sexta-feira, 18, o restaurante Nui apresenta menu degustação harmonizado com vinhos. No dia seguinte, priorizando a criatividade gastronômica dos chefs, o almoço fica por conta do Festival do Bacalhau & Chocolate, com pratos à base do peixe e sobremesas com chocolate. Durante a tarde da Páscoa, os hóspedes desfrutarão de um chá da tarde temático com café e chocolate. Na segunda-feira, 21, o Makena preparou o “Monday Brunch ao Ar Livre” no deque à beira-mar. O hotel possui 13 suítes espaçosas em quatro categorias.

Serviço: R. Joaquim Alves Parente - In, Amontada - CE. Reservas: reservas makenahotel.com.br e (85) 98124-2202

Vila Selvagem - Ceará

Em frente a um mar calmo com piscinas naturais, a 140 quilômetros de Fortaleza, o Vila Selvagem possui 31 acomodações. Idealizado por empresários franceses, possui estrutura em uma área de 20 mil metros quadrados com jardins, restaurante e bar com vista para o mar, duas piscinas, spa com produtos feitos com ingredientes da Amazônia e um complexo com quatro quadras de padel.

O pacote para o feriado prolongado para casal, tem valores entre R$ 9.240 e R$ 17.080. E para uma família de quatro pessoas, o valor do período é de R$ 20.450. As diárias incluem café da manhã.

Serviço: Rua Ernestina Pereira, 401 - Praia do Pontal de Maceió, Fortim, Ceará. Reservas: reservas@vilaselvagem.com, (88) 99990-5555 e vilaselvagem.com

BA'RA Hotel - Paraíba

Para aproveitar João Pessoa, o BA’RA Hotel, hotel instalado na orla de Cabo Branco, tem experiências para o feriado com uma programação especial e horário estendido. Para quem prefere atividades outdoor, o hotel oferece passeios de lancha com capacidade de até 14 pessoas em um tour exclusivo, perfeitos para viver momentos em família. Os hóspedes podem escolher a lancha que preferirem, começando com modelos a partir de R$ 3.900 e personalizar o passeio com kits adicionais de churrasco, bebidas, tábua de frios e frutas.

Serviço: as reservas, de no mínimo 3 diárias, podem ser feitas pelo site: barahotel.com.br e pelo e-mail reservas@barahotel.com.br. Av. Cabo Branco, 1148 - Cabo Branco, João Pessoa - PB. Telefone: +55 (83) 9 8187-4074 e (83) 3035 6801.

Ponta dos Ganchos - Santa Catarina

Entre os dias 18 e 21 de abril, o Ponta dos Ganchos terá um roteiro para a Páscoa, que inclui um trekking guiado até a Praia de Fora, uma caminhada que revela as paisagens da Costa Esmeralda. Para aqueles que buscam equilíbrio e bem-estar, o hotel promove aula de ioga ao ar livre. O restaurante Veleza recebe um Grill de Frutos do Mar, onde os hóspedes poderão degustar de mariscos frescos preparados na brasa e um Oyster Bar, com ostras frescas harmonizadas com espumantes e drinques selecionados. Ao entardecer, o DJ Sunset Beats assume o comando da trilha sonora para o pôr-do-sol à beira-mar. Para encerrar o feriado, o domingo de Páscoa será celebrado com um jantar especialmente elaborado para a ocasião.

Serviço: Reservas: (048) 3262-5040 ou WhatsApp (048) 3262-5000. R. Elpídio Alves do Nascimento, 104 - Ganchos de Fora, Gov. Celso Ramos, SC. Telefone: (48) 3262-5040, WhatsApp: (48) 3262-5000

Castelo Saint Andrews - Rio Grande do Sul

Situado no Vale do Quilombo, o hotel oferece vistas privilegiadas das montanhas e convida os visitantes a vivenciar a Páscoa com este cenário entre os dias 17 e 24 de abril. O Castelo Saint Andrews abriga 21 suítes distribuídas em três alas. As áreas Castle e Mountain exibem inspiração arquitetônica em castelos europeus. Já a hospedagem Mountain House, possui 500 metros quadrados de área privativa.

Para o feriado prolongado de Páscoa, o hotel preparou programações especiais e opções de hospedagem de quatro a oito dias. As festividades se iniciam em 18 de abril, sexta-feira, com um almoço com peixes e frutos-do-mar e harmonizado com rótulos sugeridos pelo chef. À noite, os hóspedes podem apreciar uma Wine Experience em parceria com a tradicional chocolataria Prawer.

No sábado, 19, o almoço segue a proposta Fresh Cuisine, trazendo pães artesanais, risotos e pratos com peixes e frutos do mar, acompanhados por vinhos naturais. À noite, o Festival Semana Santa reúne novamente os sabores do mar e ingredientes típicos da época. Já no domingo de Páscoa, 20, a experiência começa logo cedo, com a entrega de ovos personalizados no café da manhã, prossegue com um almoço temático que traz vieiras canadenses, filé mignon com latkes trufados e torta de maçã caramelizada, e termina com uma convidativa noite de pizzas gourmet.

Serviço: R. das Flôres, 171 - Vale do Bosque, Gramado - RS. Reservas WhatsApp (54) 3295-7721 e telefone (54) 3295-7700