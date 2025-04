Chocolate ou bolsa? Louis Vuitton apresenta coleção de ovos de Páscoa

Transformar alimentos em objetos reais se tornou uma tendência nas redes sociais, com competições em reality shows sobre quem consegue disfarçar sobremesas em cenários. Para esta Páscoa, a Louis Vuitton segue essa tendência, mas com um toque de luxo.

Em parceria com o chef confeiteiro Maxime Frédéric, a maison francesa apresenta uma coleção de chocolates de Páscoa, como a Chocolate Egg Bag, inspirada na icônica bolsa criada por Nicolas Ghesquière, Diretor Artístico das Coleções Femininas, para o desfile de feminino de primavera/verão 2019.

O tom e a textura do chocolate confundem o doce com a peça original, feita de couro.

A Chocolate Egg Bag é feita em chocolate amargo 70% e chocolate ao leite 40%. Seu interior possui uma barra de chocolate ao leite 40% com gianduia de avelã. O doce possui 970 gramas e custa 225 euros (1.432 reais).

Louis Vuitton: ovo de Páscoa de chocolate inspirado em bolsa (Louis Vuitton/Divulgação)

Há ainda outras três receitas: em chocolate amargo e chocolate ao leite, apresentadas em caixas de três (240g, 40 euros) ou seis unidades (480g, 70 euros). Os ovos em chocolate amargo são recheados com caramelo de framboesa e pralinê de pistache, ou um duo de caramelo cremoso com baunilha da Réunion Island e gianduia de trigo-sarraceno crocante. Os ovos em chocolate ao leite são recheados com caramelo cremoso com baunilha e pralinê de avelã.

Os doces estão disponíveis apenas em Nova York, Paris, Singapura e Xangai.