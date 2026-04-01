Copacabana Palace rebatiza seu icônico teatro e dá nome do espaço a Fernanda Montenegro

Publicado em 1 de abril de 2026 às 21h26.
O Copacabana Palace e a Belmond Hotel anunciam um capítulo histórico na sua trajetória centenária: seu icônico teatro, um dos palcos mais prestigiados do país, passará a se chamar Teatro Fernanda Montenegro. A mudança de nome é uma homenagem em vida à "Grande Dama" do teatro brasileiro, cuja trajetória se confunde com a própria história do hotel, honrando o passado e inspirando o futuro.
Fernanda Montenegro com seus 96 anos e mais de 80 de vida pública , nos palcos, no cinema, na tevê, no rádio,, detém o título de atriz que mais vezes ocupou o palco do Copacabana Palace, somando o maior número de temporadas na história do teatro. Sua relação com a casa vem desde o início de sua carreira, quando em 1950 estreou na peça As alegres canções na montanha (3200 metros de altitude), sob direção de Ester Leão. Ao longo das décadas seguintes, Fernanda protagonizou sucessos memoráveis no Copa, como Jezebel (1952), Mary Mary (1963), Qualquer quarta-feira (1964) e Plaza suíte (1970).
"Para o Copacabana Palace, é uma honra imensurável que nosso teatro leve o nome de Fernanda. Ela ajudou a construí-lo como um ícone da cultura brasileira. Rebatizá-lo é celebrar o passado, o presente e o futuro da nossa arte", afirma Ulisses Marreiros, Diretor da Belmond no Brasil.
A solene homenagem em vida, com a oficialização do novo nome aconteceu no dia 1º de abril de 2026, durante edição especial do Copa Art Talks, série de eventos que promove debates sobre a arte contemporânea, cultura e sustentabilidade. A cerimônia contou com a presença da própria Fernanda Montenegro, que subiu ao palco uma conversa especial com a jornalista Marina Caruso sobre o compasso da vida que é o tempo.
Dando continuidade às celebrações, entre os dias 3 e 5 de abril e de 17 a 19 de abril, Fernanda Montenegro voltará a ocupar os palcos do teatro com uma série de leituras dramatizadas de obras de Nelson Rodrigues e Simone de Beauvoir, proporcionando ao público um encontro íntimo e exclusivo.
Sobre o Teatro
O Teatro Copacabana Palace foi inaugurado em 1949, com a peça A Mulher do Próximo, de Abílio Pereira de Almeida. Em 1953, um incêndio de grandes proporções o atingiu. O espaço foi recuperado e reinaugurado em 1954 com a peça “Diálogos das Carmelitas”. Em 1994, o teatro fechou as portas e, em 2018, iniciaram os preparativos e obras do novo projeto de revitalização do icônico Teatro Copacabana Palace, que foi reinaugurado em novembro de 2021.
Desde sua abertura, já passaram por seu palco renomadas companhias teatrais nacionais, entre elas a de Abílio Pereira de Almeida, Cia. Fernando de Barros, Cia. Os Artistas Unidos, Cia Dramática Nacional, Teatro Brasileiro de Comédia, Cia. Maria Della Costa, Teatro dos Sete. Além disso, consagrados artistas brasileiros já atuaram no Teatro Copacabana Palace, como Fernanda Montenegro, Paulo Autran, Tônia Carrero, Renata Sorrah, Marieta Severo, Cacilda Becker, Cleyde Yáconis, Henriette Morineau, Procópio Ferreira, Susana Vieira, Bibi Ferreira, Marília Pêra, Jorge Dória e Vera Holtz.