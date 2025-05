Guia Michelin: SP e RJ têm 5 restaurantes com duas estrelas e 20 com uma estrela

O Guia Michelin revelou nesta segunda-feira, 12, a seleção 2025 dos melhores restaurantes de São Paulo e Rio de Janeiro durante uma cerimônia de gala no hotel Rosewood São Paulo. Ao todo, 5 restaurantes receberam duas estrelas. O Oteque, no Rio de Janeiro, perdeu uma estrela e agora conta com uma estrela. No grupo de restaurantes com uma estrela, estão 25 estabelecimentos, sendo quatro novos. Nenhum restaurante, no entanto, conquistou a cobiçada três estrelas.

Segundo a organização do guia, a avaliação dos estabelecimentos estrelados levou em conta a "qualidade dos ingredientes, o domínio das técnicas culinárias, a harmonia dos sabores, a personalidade do chef expressa na cozinha e a consistência, tanto no menu quanto nas visitas regulares".

Esses critérios são aplicados por inspetores internacionais do Guia Michelin, que viajam anonimamente pelos destinos avaliados. A identidade dos inspetores e o momento em que visitam os restaurantes são mantidos em sigilo absoluto — uma medida fundamental para preservar a credibilidade e independência da seleção.

Duas estrelas

D.O.M. (SP)

Evvai (SP)

Lasai (RJ)

ORO (RJ)

Tuju (SP)

Uma estrela

Casa 201 (RJ)*

Cipriani (RJ)

Fame Osteria (SP)

Huto (SP)

Jun Sakamoto (SP)

Kan Suke (SP)

Kanoe (SP)*

Kazuo (SP)

Kinoshita (SP)

Kuro (SP)

Maní (SP)

Mee (RJ)

Murakami (SP)

Oizumi Sushi (SP)

Oseille (RJ)*

Oteque (RJ)

Picchi (SP)

Ryo Gastronomia (SP) *

San Omakase (RJ)

Tangará Jean-Georges (SP)

*Novos restaurantes na lista

Prêmios especiais e Bib Gourmand

O sommelier Marcelo da Fonseca Lopes Costa, do restaurante Evvai em São Paulo, foi escolhido como o Melhor Sommelier do país.

Ainda foram anunciados os restaurantes da categoria Bib Gourmand, que reconhece restaurantes de boa qualidade e bom preço. Ao todo, 40 restaurantes entraram nesta categoria, sendo 5 novos. Além disso, 84 estabelecimentos integram a seleção brasileira como recomendados, com 12 novos integrantes na lista.

Veja como foi a cerimônia

O Guia Michelin

Criado em 1900 pela fabricante de pneus francesa Michelin, o Guia Michelin nasceu como uma publicação para motoristas, com mapas, dicas de manutenção e sugestões de onde comer e se hospedar durante viagens. Com o passar do tempo, o guia passou a se destacar pelas recomendações gastronômicas e, a partir de 1926, começou a conceder estrelas a restaurantes — sistema que se tornou um dos selos de excelência mais respeitados do setor.

Atualmente, o Guia Michelin está presente em dezenas de países e avalia restaurantes com base em critérios como qualidade dos ingredientes, domínio técnico, harmonia dos sabores, personalidade da cozinha e consistência. Os estabelecimentos podem receber até três estrelas, sendo uma para “muito bom na categoria”, duas para “cozinha excelente, que vale o desvio” e três para “cozinha excepcional, que vale a viagem”.

100 Melhores Restaurantes do Brasil

No final de abril, a Casual EXAME revelou a lista dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil. O Origem, de Salvador, ficou no topo — a primeira vez que um restaurante fora do eixo Rio-São Paulo conquista o primeiro lugar do ranking. Em segundo lugar está o Lasai, do Rio de Janeiro, que liderou a lista no ano passado, seguido pelo curitibano Manu. O Tuju, de São Paulo, ocupa a quarta posição.