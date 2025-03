Jericoacoara: preços, pontos turísticos e mais

Jericoacoara, localizada no estado do Ceará, é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. Famosa por suas praias paradisíacas, como a Praia da Duna do Pôr do Sol e a Praia de Jericoacoara, a cidade se destaca por sua natureza exuberante e o charme rústico de suas ruas de areia.

Além disso, a cidade oferece aos turistas uma infinidade de atrações, como lagoas, dunas e os famosos ventos fortes que atraem praticantes de esportes aquáticos, como o kitesurf.

No entanto, a cidade tem uma dinâmica de preços que pode variar bastante dependendo da época. Durante a alta temporada, que vai de dezembro a fevereiro, os preços sobem consideravelmente, o que pode tornar a viagem mais cara. A baixa temporada, de março a novembro, oferece uma oportunidade de explorar o destino com preços mais acessíveis, além de menor movimento de turistas.

Conheça mais sobre o local e descubra como se planejar para conhecê-lo.

Quanto custa ficar sete dias em Jericoacoara?

Planejar uma estadia de sete dias em Jericoacoara pode ser um investimento significativo, dependendo do tipo de acomodação escolhida e do perfil de viagem do turista.

Em média, o custo de uma hospedagem econômica gira em torno de R$ 100 a R$ 200 por noite em pousadas simples. Já hotéis mais sofisticados e resorts podem cobrar de R$ 500 a R$ 1.500 por noite, dependendo da localização e das comodidades oferecidas.

A alimentação é outro item relevante no orçamento. Uma refeição simples em um restaurante local pode custar entre R$ 30 e R$ 60 por pessoa, enquanto em restaurantes mais turísticos os preços podem ultrapassar os R$ 100.

No caso dos passeios pagos, as atrações como a Lagoa do Paraíso, onde se pode relaxar em suas águas cristalinas e aproveitar o visual das redes na água, costumam cobrar cerca de R$ 100 a R$ 150 pelo ingresso e transporte.

O Jardim Botânico, com trilhas e fauna local, tem entrada a partir de R$ 50. Compras de souvenirs e artesanatos típicos podem variar, com preços que vão de R$ 20 a R$ 300, dependendo do item.

Com tudo isso, para uma viagem de sete dias, os custos totais podem variar entre R$ 2.500 e R$ 7.000, considerando hospedagem, alimentação e passeios pagos.

Passeios gratuitos para fazer em Jericoacoara

Quem quiser aproveitar a cidade sem gastar muito, pode dar uma chance para as atrações gratuitas. Uma das principais é o pôr do sol nas dunas.

Outro passeio interessante é a Praia de Jericoacoara, onde os visitantes podem aproveitar o mar calmo para um banho de sol ou um mergulho. O Centro da cidade também é uma boa opção para quem deseja explorar o charme do local com suas ruas de areia e lojinhas, sem pagar nada.

Para quem busca um passeio mais calmo e contemplativo, a Vila de Jericoacoara é um ótimo local para caminhar pelas ruas, apreciar as construções típicas e os bares à beira das ruas de areia, que têm um clima descontraído e são perfeitos para uma tarde relaxante.

Passeios próximos a Jericoacoara: quanto custa?

Ao redor da cidade cearense, há várias atrações que valem a pena ser visitadas. Um dos passeios mais populares é o Canyon de Jericoacoara, um cenário natural com formações rochosas impressionantes, que pode ser visitado por cerca de R$ 150 a R$ 200 por pessoa, incluindo transporte e guia.

Já a Praia de Preá, que fica a cerca de 12 km da cidade, é excelente para a prática de esportes, e o custo do transporte até o local é de aproximadamente R$ 100, com alimentação local custando em média R$ 50 por refeição.

Outros passeios incluem a Ilha do Guajiru, que exige um deslocamento por barco e custa cerca de R$ 200 a R$ 300 por pessoa. O famoso Parque Nacional de Jericoacoara também é uma boa opção para os amantes de natureza, com ingressos variando entre R$ 50 e R$ 80, dependendo do tipo de atividade escolhida.

Qual o preço de uma viagem para Jericoacoara?

O valor final da viagem irá variar dependendo da cidade de origem. Se o destino de partida for São Paulo ou Rio de Janeiro, os preços das passagens aéreas partem de R$ 500 até R$ 1.000, dependendo da época e da antecedência da compra.

Como não há voos diretos para a cidade cearense, é necessário realizar uma conexão em Fortaleza, capital do estado. Após a chegada, o traslado até Jericoacoara custa cerca de R$ 100 a R$ 150 por pessoa.

Vale ressaltar que os preços das passagens podem variar muito durante a alta temporada, especialmente em dezembro e janeiro, quando a demanda aumenta consideravelmente.

Dicas para economizar na viagem para a cidade

Quem busca economizar no passeio pode seguir algumas dicas práticas. Uma delas é viajar fora da alta temporada, já que os preços ficam mais acessíveis de março a novembro.

Além disso, procurar por pacotes de turismo que incluam transporte e passeios pode ser uma forma de reduzir custos, principalmente em relação aos passeios pagos.

Outra sugestão é optar por hospedagens mais simples e evitar comer sempre em restaurantes muito turísticos, que tendem a ser mais caros. Também é possível dividir passeios com outros turistas ou escolher as atrações gratuitas para aproveitar o melhor de Jericoacoara sem pesar no orçamento.

Por que você deve saber disso?

Planejar uma viagem para Jericoacoara exige atenção aos detalhes. Como uma das principais rotas turísticas do Brasil, a cidade oferece uma diversidade de opções que podem agradar tanto quem busca luxo quanto os mais aventureiros.

Conhecer os preços das atrações e entender a dinâmica da alta e baixa temporada pode fazer toda a diferença para quem deseja desfrutar da cidade de forma econômica, sem deixar de aproveitar o que ela tem de melhor.